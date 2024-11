Vučič vyzval vládu preukázanie zodpovednosti za tragédiu v Novom Sade

Pracovníci záchrannej služby kontrolujú miesto, kde sa zrútila strecha na železničnej stanici, v piatok 1. novembra 2024 v Novom Sade v Srbsku. Foto: TASR/AP

Belehrad 12. novembra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič vyzval v utorok vládu, aby preukázala "politickú zodpovednosť" v súvislosti s nedávnou tragédiou na železničnej stanici v meste Nový Sad, pri ktorej zahynulo 14 ľudí, píše TASR podľa agentúry AFP.Vučič sa takto vyjadril na okraj Konferencie OSN o zmene klímy (COP29) v azerbajdžanskej metropole Baku, a to len niekoľko hodín po tom, ako sa v srbskom hlavnom meste Belehrad v pondelok večer zhromaždili tisíce demonštrantov požadujúcich v súvislosti s tragédiou odstúpenie najvyšších vládnych predstaviteľov." povedal srbský prezident.povedal vláde a zároveň vyzval prokuratúru, aby "usilovne pokračovala vo svojej práci".dodal.K nešťastiu v Novom Sade došlo 1. novembra, keď sa náhle zrútila časť strechy pri vchode do železničnej stanice, pričom zahynulo 14 ľudí vrátane detí, a traja ďalší boli vážne zranení. Zmienenú stanicu rekonštruovali v rokoch 2021 a 2022, pričom s menšími stavebnými prácami tam pokračovali až do júla tohto roka.Nehoda aj vďaka maloletým obetiam vyvolala hnev a protesty v celej krajine. Mnohí z demonštrantov pritom obviňujú politické špičky v krajine z rodinkárstva a korupcie, či napríklad aj z nedostatočného dohľadu nad stavebnými projektmi.V reakcii na nešťastie už minulý týždeň odstúpil minister dopravy a výstavby Goran Vesič, protesty však pokračovali aj po jeho rezignácii. V samotnom, Novom Sade vyšlo uplynulý piatok do ulíc približne 20.000 ľudí. Demonštráciu tam však poznačili násilnosti, štrnásť ľudí zadržali pre obvinenia z útoku na tamojšiu radnicu, rozbíjania okien či hádzania zápalných predmetov.Prokurátori doteraz v súvislosti s nešťastím vypočuli niekoľko desiatok ľudí vrátane zmieneného Vesiča.