Vučič: Vzťahy Srbska s Maďarskom dosahujú pokroky

Belehrad 9. septembra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v piatok povedal, že úroveň vzťahov jeho krajiny s Maďarskom je vyššia než kedykoľvek v moderných politických dejinách. Spolupráca medzi týmito dvomi krajinami podľa neho dosahuje pokrok vo všetkých oblastiach vrátane politiky, hospodárstva a obchodu. TASR správu prevzala z agentúry Tanjug.



Vučič na spoločnej tlačovej konferencii s maďarskou prezidentkou Katalin Novákovou uviedol, že objem obchodu Srbska s Maďarskom sa zvyšuje a počas prvých siedmich mesiacov tohto roka dosiahol 2,2 miliardy eur.



Maďarsko bolo podľa jeho slov štvrtým najväčším zahraničným obchodným partnerom Srbska, avšak čoskoro by sa mohlo posunúť na tretie miesto za Nemecko a Čínu.



Takisto sa Maďarsku poďakoval, že Srbsku umožnilo používať srbské zariadenia na uskladnenie zemného plynu a používať plyn z nich počas blížiacej sa zimy.



Práce na infraštruktúrnych spojeniach medzi oboma krajinami pokračujú, vrátane vysokorýchlostnej železničnej trate medzi Belehradom a Budapešťou. Vučič vyjadril presvedčenie, že toto spojenie by malo byť dokončené do roku 2025.



Novákovej sa poďakoval za podporu európskej integrácie Srbska i za jej rozumné, pragmatické a normálne politické postoje. Maďarsko má podľa jeho slov pochopenie pre pokusy Srbska nájsť kompromisné riešenie v dialógu s Kosovom.