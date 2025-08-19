Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vučič zopakoval plán zasiahnuť proti protivládnym demonštrantom

Srbskí policajti strážia ulicu počas protivládneho protestu v blízkosti sídla Srbskej pokrokovej strany v Belehrade, Srbsko, vo štvrtok 14. augusta 2025. Foto: TASR/AP

V Belehrade voči demonštrantom zasahovala polícia s obuškami a Vučič zopakoval svoj sľub o plánovanom rozsiahlom zásahu proti protestujúcim.

Belehrad 19. augusta (TASR) - Tisíce protivládnych demonštrantov v Srbsku v pondelok opäť protestovali proti vláde prezidenta Aleksandara Vučiča. V Belehrade voči demonštrantom zasahovala polícia s obuškami a Vučič zopakoval svoj sľub o plánovanom rozsiahlom zásahu proti protestujúcim. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.

Demonštrácia v srbskej metropole bola pokojná do momentu, keď sa skupina mladých ľudí, pravdepodobne futbalových chuligánov, neoddelila od davu a nezačala hádzať kamene na kancelárie vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) v centre mesta.

Policajné jednotky krátko na to prišli na miesto demonštrácie v obrnených vozidlách, rozohnali dav a protestujúci ušli.

Vučič sa po tomto incidente objavil v poškodenej kancelárii svojej SNS, demonštrantov označil za teroristov a povedal, že „občania budú čoskoro oslobodení od tohto teroru a zla“.

Srbský líder ešte v nedeľu oznámil tvrdé opatrenia voči protivládnym demonštrantom v reakcii na niekoľko dní trvajúce nepokoje po celom Srbsku. AP však pripomína, že prípadné opatrenia vlády nijako nešpecifikoval. V pondelok tiež zopakoval, že demonštrácie proti jeho vláde sú organizované Západom a ich cieľom je zničiť Srbsko, hoci nikdy neposkytol žiadne dôkazy.

„Naša krajina je vo vážnom nebezpečenstve, ohrozili všetky naše hodnoty, normálny život, každého jednotlivca,“ vyhlásil Vučič.

Nepokoje v Srbsku od minulého týždňa predstavujú závažnú eskaláciu vyše deväť mesiacov trvajúcich pokojných občianskych protestov, na ktorých stáli najmä univerzitní študenti. Spúšťačom protestov bolo zrútenie betónového prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade z 1. novembra 2024, ktoré si vyžiadalo 16 obetí na životoch vrátane viacerých študentov. Nezávislí odborníci a opoziční politici incident pripisujú nedbalosti a korupcii za súčasnej vlády.

V uplynulých dňoch boli počas protestov zadržané a zranené desiatky ľudí a srbská polícia čelí obvineniam z nadmerného použitia sily a svojvoľného zadržiavania demonštrantov, dodáva AP.
