Vučič zorganizoval v Belehrade zhromaždenie, prišli tisíce ľudí

Belehrad 13. apríla (TASR) - Tisíce ľudí zo Srbska, Kosova i Bosny a Hercegoviny v sobotu pricestovali autobusmi na zhromaždenie do Belehradu, ktoré bolo usporiadané na podporu srbského prezidenta Aleksandara Vučiča. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej je táto demonštrácia považovaná za Vučičovu odpoveď na prebiehajúce študentmi vedené protivládne protesty, píše TASR.



Vučič na zhromaždení vystúpil neskoro večer a oznámil založenie svojho nového politického hnutia, ktoré má podľa neho „priniesť novú energiu" do krajiny a tiež „vyradiť arogantných politických predstaviteľov, ktorí odmietajú hovoriť s ľuďmi“.



„Každý robotník, každý poľnohospodár, každý človek, ktorý sa poctivo živí a bojuje za svoje deti a svoju krajinu, je vítaný,“ povedal davu svojich priaznivcov.



Iniciatíva Archív verejných zhromaždení, ktorá monitoruje veľkosti davov, odhadla, že na zhromaždení v Belehrade sa zúčastnilo najmenej 55.000 ľudí.



Podujatie sa začalo už v piatok, keď sa Vučič a ministri pripojili k stúpencom a spoločne niesli 200 metrov dlhú srbskú vlajku, ktorá bola podľa prezidenta „najväčšia v histórii“.



V sobotu popoludní sa tisíce ľudí, podľa agentúry AFP prevažne dôchodcov, z ktorých niektorí boli oblečení v tradičných krojoch, prechádzali okolo stánkov postavených v centre Belehradu. Stánky ponúkali zadarmo grilované mäso, klobásy, víno či miestnu ovocnú pálenku.



Dopravu pre prezidentových priaznivcov podľa francúzskej agentúry zorganizovali viaceré obce. Okrem toho boli prostredníctvom SMS vyzvaní, aby „prišli včas a spoločne vyjadrili silnú podporu“ Vučičovej Srbskej pokrokovej strane.



Na zhromaždení sa osobne objavil aj vodca bosnianskych Srbov Milorad Dodik, na ktorého je bosnianskymi úradmi vydaný medzinárodný zatykač. V prejave z pódia vyhlásil, že Vučič „je dnes jediným mužom, ktorý môže udržať silné a mocné Srbsko, a to tak vo vnútornej, ako aj v zahraničnej politike... najmä v týchto veľmi nestabilných časoch“.



Vučiča na diaľku podporil aj maďarský premiér Viktor Orbán. Vo videoposolstve povedal, že „zahraničné mocnosti chcú Srbom hovoriť, ako majú žiť“, a uistil, že „srbskí vlastenci sa môžu spoľahnúť na tých maďarských“.



Srbskom v súčasnosti otriasajú protivládne protesty vedené študentmi. Sú reakciou na zrútenie betónovej nadstavby nad vchodom do železničnej stanice v meste Nový Sad. K tejto tragédii došlo 1. novembra 2024 a zahynulo pri nej 16 ľudí, väčšinou študentov.



Časť srbskej verejnosti túto tragédiu spája s korupciou, ktorá v krajine podľa nich ovplyvňuje každodenný život, činnosť vládnych inštitúcií i realizáciu stavieb. Pod tlakom protestov odstúpilo viacero srbských predstaviteľov vrátane premiéra Miloša Vučeviča.



Vučič tvrdí, že protivládne protesty ohrozujú mier a stabilitu Srbska a ich účastníkov obviňuje, že sú platení „zahraničnými spravodajskými službami“. Tieto demonštrácie v sobotu opäť označil za „útok zo zahraničia“.