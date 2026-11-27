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Vučičova SNS rozhodne o svojej účasti vo voľbách 13. decembra
Brnabičová, ktorá je aj podpredsedníčkou ústredného výboru SNS, kritizovala súčasnú situáciu v Srbsku.
Autor TASR
Belehrad 27. novembra (TASR) - Srbská pokroková strana (SNS) rozhodne o svojej účasti na prezidentských voľbách plánovaných na 27. decembra, na straníckom zasadnutí 13. decembra. V piatok na tlačovej konferencii v srbskom parlamente v Belehrade to uviedla predsedníčka poslaneckého klubu Aleksandar Vučič – Srbsko víťazí Ana Brnabičová. Informovala o tom agentúra Tanjug.
Brnabičová, ktorá je aj podpredsedníčkou ústredného výboru SNS, kritizovala súčasnú situáciu v Srbsku. Tvrdí, že novinári čelia postihom za kritiku režimu, dochádza k útokom na rodiny a domy ľudí spájaných so SNS. Zároveň obvinila stranu Študentská kandidátka (SL), ktorá v októbri 2026 zvíťazila v parlamentných voľbách v Srbsku, z vyvíjania tlaku na médiá a ich zatvárania.
Súčasnú situáciu v Srbsku označila za okupáciu a vyhlásila, že v ňom podľa nej chýba sloboda, spravodlivosť a dodržiavanie práva. Vyhlásila tiež, že v krajine nie sú vytvorené podmienky na konanie spravodlivých volieb.
V súvislosti s podmienkami na konanie volieb Brnabičová pripomenula, že podobné výhrady zaznievali aj v minulosti. Podľa nej však v predchádzajúcich rokoch nedochádzalo k zatváraniu médií ani k zatýkaniu novinárov za kritiku vlády.
Medzičasom SL nominovala za svojho kandidáta v prezidentských voľbách univerzitného profesora a novozvoleného poslanca Radomira Šajčiča.
Funkcia hlavy štátu je neobsadená od rezignácie Aleksandara Vučiča, ktorý odstúpil v septembri, aby mohol kandidovať v parlamentných voľbách.
Šajčič (65) je profesorom chémie na Belehradskej univerzite a členom Srbskej akadémie vied. Bol jedným z prvých vysokoškolských profesorov, ktorí sa pridali k protestnému študentskému hnutiu.
Vučič dominoval srbskej politike 14 rokov, najprv ako premiér a potom ako prezident. Kandidovať už nemôže, keďže bol zvolený dvakrát. Opakovane naznačil, že jeho SNS možno do volieb nikoho nenominuje.
Brnabičová, ktorá je aj podpredsedníčkou ústredného výboru SNS, kritizovala súčasnú situáciu v Srbsku. Tvrdí, že novinári čelia postihom za kritiku režimu, dochádza k útokom na rodiny a domy ľudí spájaných so SNS. Zároveň obvinila stranu Študentská kandidátka (SL), ktorá v októbri 2026 zvíťazila v parlamentných voľbách v Srbsku, z vyvíjania tlaku na médiá a ich zatvárania.
Súčasnú situáciu v Srbsku označila za okupáciu a vyhlásila, že v ňom podľa nej chýba sloboda, spravodlivosť a dodržiavanie práva. Vyhlásila tiež, že v krajine nie sú vytvorené podmienky na konanie spravodlivých volieb.
V súvislosti s podmienkami na konanie volieb Brnabičová pripomenula, že podobné výhrady zaznievali aj v minulosti. Podľa nej však v predchádzajúcich rokoch nedochádzalo k zatváraniu médií ani k zatýkaniu novinárov za kritiku vlády.
Medzičasom SL nominovala za svojho kandidáta v prezidentských voľbách univerzitného profesora a novozvoleného poslanca Radomira Šajčiča.
Funkcia hlavy štátu je neobsadená od rezignácie Aleksandara Vučiča, ktorý odstúpil v septembri, aby mohol kandidovať v parlamentných voľbách.
Šajčič (65) je profesorom chémie na Belehradskej univerzite a členom Srbskej akadémie vied. Bol jedným z prvých vysokoškolských profesorov, ktorí sa pridali k protestnému študentskému hnutiu.
Vučič dominoval srbskej politike 14 rokov, najprv ako premiér a potom ako prezident. Kandidovať už nemôže, keďže bol zvolený dvakrát. Opakovane naznačil, že jeho SNS možno do volieb nikoho nenominuje.