Vučičova strana čelí obvineniu z kupovania hlasov

Belehrad 29. novembra (TASR) - Centrum pre investigatívnu žurnalistiku Srbska (CINS) v stredu obvinilo vládnucu Srbskú pokrokovú stranu (SNS) prezidenta Aleksandara Vučiča z účasti na kupovaní hlasov pred decembrovými parlamentnými voľbami. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



CINS obvinilo SNS z napojenia na telefonické centrum, ktoré svojim zamestnancom ponúkalo trojnásobný plat, pokiaľ v predčasných parlamentných voľbách 17. decembra zahlasujú za túto stranu. So zisteniami prišla novinárka, ktorá sa v danom centre uchádzala o prácu s cieľom zistiť, či v ňom naozaj dochádza ku kupovaniu hlasov.



Novinárka uviedla, že v danom telefonickom centre jej ponúkli plat 9000 dinárov (približne 77 eur) na deň namiesto pôvodných 3000, pokiaľ vo voľbách zahlasuje za SNS. Ako dôkaz mala podľa zverejnenej komunikácie so zamestnávateľom odfotiť svoj hlasovací lístok. SNS na otázky AFP ohľadom obvinení CINS neodpovedala.



Srbi si zvolili súčasný parlament len vlani v apríli. SNS v ňom má spolu so svojimi koaličnými spojencami pohodlnú väčšinu mandátov. Napriek tomu Vučič v októbri ohlásil, že pre pretrvávajúce protesty voči vláde vyhlási predčasné voľby.