Vučič:Požiadame o mimoriadne zasadnutie rady OSN pre situáciu v Kosove

Belehrad 3. februára (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v piatok uviedol, že požiada o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) v súvislosti so situáciou v Kosove. Informovala o tom agentúra TANJUG.



Vučič v prejave verejnosti z Palácu Srbska spresnil, že srbský predstaviteľ pri OSN o zasadanie požiada písomne v pondelok 5. februára.



Ako dodal, domnieva sa, že dokonca aj krajiny, ktoré uznávajú Kosovo ako nezávislý štát, budú hlasovať za uskutočnenie mimoriadneho zasadania; rozumejú totiž dôsledkom "zločineckého rozhodnutia" kosovského premiéra Albina Kurtiho zastaviť platobné transakcie so Srbskom.



Zákaz používania srbského dinára mal v Kosove vstúpiť do platnosti 1. februára, čo vyvolalo obavy z vyhrotenia vzťahov medzi väčšinovými Albáncami a srbskou menšinou v Kosove. Vicepremiér Kosova Besnik Bislimi koncom januára po výzve Francúzska, Británie, Nemecka, USA a Talianska oznámil odloženie vymáhania tohto zákazu na prechodné obdobie, pričom s týmto krokom súhlasil aj predseda rady Centrálnej banky Kosova Baškim Nurboja.



Na severe Kosova žije približne 120.000 príslušníkov srbskej menšiny, ktorí aj po vojne v 90. rokoch používajú srbský dinár, pretože buď pracujú pre srbské úrady alebo dostávajú dôchodok zo Srbska. Kosovo prijalo euro v roku 2002, hoci formálne nie je členom Európskej únie (EÚ) či eurozóny.



Srbsko podľa Vučiča podnikne všetky opatrenia, aby umožnilo Srbom v Kosove dostávať mzdy napriek "ťažkým, takmer nemožným podmienkam", cituje TANJUG.