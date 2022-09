Vučič:Srbsko neuzná výsledky ukrajinských referend o pripojení k Rusku

Belehrad 28. septembra (TASR) - Srbsko neuzná výsledky referend v štyroch ukrajinských oblastiach okupovaných ruskou armádou. V stredu to vyhlásil srbský prezident Aleksandar Vučič. Belehrad má pritom s Moskvou blízke vzťahy. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Srbsko... neuzná (tieto referendá), pretože dodržiava medzinárodné právo, Chartu Organizácie Spojených národov a rezolúcie OSN," uviedol Vučič pre novinárov.



Referendá o pripojení ukrajinskej Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti k Rusku prebiehali od minulého piatka do utorka tohto týždňa. Proruskí predstavitelia v uvedených regiónoch v utorok večer po sčítaní hlasov uviedli, že ich obyvatelia rozhodli o pripojení oblastí k Rusku. Západné krajiny však už vopred avizovali, že Ruskom zmanipulované referendá na Ukrajine neuznajú.



Srbsko má štatút kandidátskej krajiny EÚ, no pri dodávkach energií sa spolieha výlučne na Rusko. Odmietlo sa tiež pripojiť k sankciám proti Moskve po ruskej invázii na Ukrajinu, píše Reuters.



Kremeľ zase podporuje pozíciu Belehradu, ktorý odmieta uznať nezávislosť Kosova. Obyvateľstvo bývalej srbskej provincie tvoria najmä etnickí Albánci. Rusko bolo v minulosti významným dodávateľom zbraní pre Srbsko.



Belehrad opakovane odmietol podporiť v OSN inváziu na Ukrajinu a uviedol, že plne podporuje jej územnú celistvosť. "Chránime našu vlastnú územnú celistvosť a je v našom najlepšom záujme chrániť teritoriálnu integritu ďalších medzinárodne uznaných krajín," uviedol Vučič.



Ukrajina tiež odmieta uznať nezávislosť Kosova, pripomína Reuters.