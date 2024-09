Vulin sa stretol s Putinom a sľúbil mu, že Srbsko nevstúpi do NATO

Vladivostok 4. septembra (TASR) - Podpredseda srbskej vlády Aleksandar Vulin v stredu na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vo Vladivostoku vyhlásil, že Srbsko je spojencom Ruska a nikdy nevstúpi do NATO. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vulin Putinovi taktiež povedal, že Srbsko nikdy neuvalí sankcie na Ruskú federáciu a "nikdy nedovolí, aby sa z jeho územia podnikali akékoľvek protiruské kroky".



Agentúra AP pripomenula, že Vulin sa stretol s Putinom iba niekoľko dní po tom, čo Belehrad navštívil francúzsky prezident Emmanuel Macron a podpísal so srbskou vládou dohodu o dodávke 12 francúzskych stíhačiek Dassault Rafale. Pozorovatelia to vtedy hodnotili ako možný znak odklonu Belehradu od Moskvy.



Vulin po podpise zmluvy však pre ruskú tlačovú agentúru TASS zdôraznil, že dohoda "bola uzavretá z vojenských a praktických dôvodov a v žiadnom prípade nebude mať negatívny vplyv na vzťahy medzi Srbskom a Ruskou federáciou".



Vulin je vo všeobecnosti vnímaný ako jeden z najväčších spojencov Kremľa v srbskej vláde. Washington naňho uvalil sankcie ešte vlani, a to pre podozrenie z korupcie počas pôsobenia na poste šéfa tajnej služby. Z tejto pozície odstúpil v novembri 2023, dôvodom bol údajne tlak Západu. Začiatkom mája 2024 sa však stal podpredsedom vlády.