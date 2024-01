Vulkanická erupcia na Islande sa skončila, oblasť je stále nebezpečná

Reykjavík 19. januára (TASR) – Vulkanická erupcia na juhozápade Islandu, ktorá sa začala minulý týždeň, sa skončila. Oblasť je však stále nebezpečná, oznámil v piatok Islandský meteorologický úrad (IMO). TASR správu prebrala od agentúry AFP.



"Seizmická aktivita v oblasti magmatickej praskliny naďalej klesá. Tieto správy ukazujú, že do praskliny už neprúdi magma a erupcia sa skončila," uvádza IMO vo vyhlásení. Pozorovania potvrdili, že pohyb a deformácia pôdy sa v porovnaní s predchádzajúcimi dňami výrazne spomalili.



IMO však upozorňuje, že hoci nebezpečenstvo v zónach neďaleko erupcie pokleslo, oblasti v okolí rybárskeho mestečka Grindavík sú aj naďalej zradné. "V meste aj naďalej hrozí vysoké riziko prepadnutia pôdy do trhlín," dodáva IMO.



Rybárske mestečko Grindavík leží na juhozápade Islandu na polostrove Reykjanes približne 40 kilometrov od islandskej metropoly Reyjkavíku. Miestne úrady ho v nedeľu urýchlene evakuovali iba niekoľko hodín predtým, ako sa na poli neďaleko mesta otvorila vulkanická trhlina. Druhá trhlina sa otvorila priamo na okraji mesta a láva z nej spálila tri domy.



Obyvatelia Grindavíku museli mesto opustiť aj vlani 11. novembra po sérii zemetrasení považovaných za predzvesť erupcie. Tá nastala 18. decembra a krátko na to ustala. Úrady preto 23. decembra obyvateľom povolili návrat, hoci niektorí odborníci uvádzali, že situácia je naďalej príliš nebezpečná. Možnosť návratu využilo iba málo obyvateľov.



Sopečné výbuchy sú na Islande bežné, hoci polostrov Reykjanes nezažil erupciu osem storočí – až do roku 2021. Tri doterajšie výbuchy nastali v odľahlých, neobývaných oblastiach. Vulkanológovia tvrdia, že by to mohol byť začiatok novej éry sopečnej aktivity v regióne. Island má 33 aktívnych sopečných systémov, čo je najviac v Európe.