VW dá kompenzácie zamestnancom v ruskom závode za dobrovoľný odchod

Moskva/Wiesbaden 9. júna (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) vo štvrtok oznámila, že ponúkne kompenzáciu svojim zamestnancom v závode v ruskom Nižnom Novgorode, ak budú dobrovoľne súhlasiť s ukončením pracovného pomeru. Dôvodom sú sankcie Západu proti Moskve za vojnu na Ukrajine, ktoré si vyberajú svoju daň. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



VW nevlastní továreň v Nižnom Novgorode, ale má zmluvu s jej majiteľom GAZ, na základe ktorej tam montoval modely svojej hlavnej značky VW, ako aj dcérskej spoločnosti Škoda z dovážaných komponentov.



Spolumajiteľom GAZ je Oleg Deripaska, ktorý je na západných sankčných zoznamoch v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Dočasná výnimka istý čas umožňovala pokračovanie prevádzky v továrni, no podľa štvrtkového vyhlásenia nemeckej automobilky nebola predĺžená.



Ponuka finančnej kompenzácie a zdravotného poistenia do konca roku 2022 sa týka približne 200 zamestnancov, uviedol hovorca nemeckej firmy, podľa ktorého koncern teraz ukončí aj partnerstvo s GAZ.



Ruský denník Kommersant uviedol, že zamestnancom, ktorí ukončia pracovnú zmluvu do 17. júna, sľúbili šesťmesačný plat, zatiaľ čo tí, ktorí dajú výpoveď do 29. júna, dostanú päť platov.



Skupina VW má v Rusku aj svoj vlastný závod v plnom vlastníctve v Kaluge, 150 kilometrov juhozápadne od Moskvy. Aj tam sa však výroba zastavila od 3. marca pre problémy s náhradnými dielmi v dôsledku sankcií. Skupina zatiaľ neoznámila žiadne rozhodnutie o prípadnom úplnom odchode z Ruska.