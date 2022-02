SÚHRN: Najdôležitejšie udalosti konfliktu na Ukrajine za druhý deň

Francúzsky prezident Emmanuel Macron počúva otázky novinárov počas tlačovej konferencie po skončení mimoriadneho samitu lídrov krajín EÚ v súvislosti s rusko-ukrajinskou krízou v Bruseli v piatok 25. februára 2022. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 22. februára 2022 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Na snímke ukrajinskí vojaci kráčajú okolo vraku zostreleného lietadla v Kyjeve počas druhého dňa ruskej invázie na Ukrajine v piatok 25. februára 2022. Foto: TASR/AP

Moskva/Kyjev/Bratislava 25. februára (TASR) - Kyjev je podľa slov poradcu ukrajinského prezidenta Mychajla Podoľaka pripravený rokovať s Ruskom o neutralite; žiada však bezpečnostné záruky. Ukrajina podľa Podoľaka vždy mala priestor na rozhovory a má ho aj teraz - keď Rusko začalo totálnu inváziu.povedal Podoľak.Rusko je podľa slov ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova pripravené na rozhovory s Kyjevom v prípade, že sa ukrajinská armáda vzdá.povedal Lavrov na tlačovej konferencii v Moskve.Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti. Oznámila to v noci na piatok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Balík sankcií zasiahne prevažnú väčšinu ruského bankového trhu a je mierený tiež na kľúčové ruské štátne spoločnosti.uvádza Leyenová.Európska únia uvalí sankcie aj na aktíva ruského prezidenta Vladimira Putina a ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova.Vojna sa presunula aj do kyberpriestoru. Medzinárodná hackerská skupina Anonymous vyhlásila v noci na piatokproti ruskej vláde. Skupina ďalej na Twitteri oznámila, že napadla a znefukčnila oficiálnu webovú stránku ruského kanálu RT News, ktorý skupina Anonymous označila zaUdržiavať pri živote šancu na dialóg s ruským prezidentom Vladimirom Putinom po tom, čo spustil inváziu na Ukrajinu, je užitočné, uviedol podľa AFP v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Vo štvrtok bol jediným západným lídrom, ktorý hovoril s Putinom po tom, čo ruská armáda vpadla na územie Ukrajiny.Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová podľa AFP označila v piatok ruský vojenský útok na Ukrajinu zaa zopakovala, že jej krajina podporuje Kyjev.dodala. Britský premiér Boris Johnson prisľúbil Ukrajinev piatkovom telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten informoval britského lídra oLotyšský prezident Egils Levits podľa DPA žiada ešte ďalekosiahlejšie represívne opatrenia proti Rusku ako odvetu za ruskú inváziu na Ukrajinu. Levits pripustil, že sankcie, na ktorých sa doteraz Európska únia dohodla, sú tvrdé a budú mať významný vplyv na ruskú ekonomiku. Podľa jeho názoru by však Moskvu mali zasiahnuť ešte ďalekosiahlejšie sankcie.povedal Levits.Angela Merkelová, bývalá nemecká kancelárka, odsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu a vyjadrila solidaritu s Kyjevom.povedala.uviedla podľa DPA.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Západ sa neponáhľa pomôcť Ukrajine proti ruskej invázii.uviedol Zelenskyj vo vyhlásení, ktoré vydal jeho úrad.dodal ukrajinský prezident.Zelenskyj zároveň vyzval Európanov s, aby prišli bojovať na Ukrajinu, kde ruské jednotky už ohrozujú hlavné mesto Kyjev.cituje AFP Zelenského vyhlásenie.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok predpoludním vyhlásil, že Moskva neuznáva súčasnú vládu v Kyjeve a chce ju. Na otázku redaktora CNN, prečo ruská armáda obkľučuje Kyjev, neodpovedal. Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa Lavrova rozhodola zbaviť ju nacizmu, aby Ukrajinci oslobodení od útlaku mohli sami slobodne rozhodovať o svojej budúcnosti, píše agentúra AFP.povedal Lavrov.Ukrajinský úrad pre jadrovú energiu v piatok uviedol, že zaznamenal zvýšenú mieru radiácie v zóne pri bývalej jadrovej elektrárni Černobyľ, informujú agentúry AP a Reuters. Údaje z automatizovaného systému monitorovania radiácie SaveEcoBot - ktoré sú dostupné online - potvrdzujú, že kontrolné úrovne gama žiarenia boli prekročené na značnom počte pozorovacích bodov v uzavretej zóne (Exclusion Zone). Úroveň žiarenia však nedosahuje kritickú úroveň.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil správy o niekoľkých ruských raketových útokoch, ktoré v piatok ráno zasiahli ukrajinské hlavné mesto. K útokom na Kyjev prišlo okolo 4.00 h miestneho času, pričom ukrajinskej armáde sa podarilo zastaviť postup ruských vojakov.napísal ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na sociálnu sieť Twitter.Ukrajinská armáda v piatok uviedla, že bojuje proti prenikajúcim ruským jednotkám severozápadne od hlavného mesta Kyjev. Informovala o tom agentúra AFP.uviedla. Dymer sa nachádza 45 kilometrov severne a Ivankiv zhruba 60 kilometrov severozápadne od ukrajinskej metropoly, spresňuje AFP.Explózie a streľba vypukli v piatok aj vo štvrti v severnej časti ukrajinského hlavného mesta Kyjev, keď sa k nemu približovali prenikajúce ruské jednotky. V kyjevskej štvrti Obolonskyj sa ozývala streľba z ručných zbraní a výbuchy - chodci sa rozbehli hľadať bezpečný úkryt. Väčšie explózie bolo počuť až do centra ukrajinskej metropoly.Predstaviteľ ukrajinského ministerstva vnútra v piatok vyhlásil, že ruská armáda za uplynulých 24 hodín zasiahla 33 civilných objektov. Pri úderoch podľa neho zomreli aj dve deti. Informovala o tom agentúra Reuters.