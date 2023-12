Rok 2023 priniesol množstvo kultúry, na Notre Dame sa vrátil kohút

JANUÁR

Na snímke Steven Spielberg. Foto: TASR/AP

FEBRUÁR

Na archívnej snímke Beyoncé. Foto: TASR/AP

MAREC

APRÍL

Hana Maciuchová, archívna snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

MÁJ

JÚN

Na archívnej snímke Elton John. Foto: TASR/AP

JÚL

Na archívnej snímke Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch. Foto: TASR Ján Proner

AUGUST

Na archívnej snímke vpravo Harrison Ford. Foto: TASR/AP

SEPTEMBER

Na archívnej snímke Námestie sv. Petra vo Vatikáne. Foto: TASR/AP

OKTÓBER

Jiřina Bohdalová Foto: TASR/Vladimír Benko

NOVEMBER

DECEMBER

Na vežu obnovovanej katedrály Notre Dame v Paríži vrátil kohút. Po ničivom požiari v apríli 2019 je pretvorený do podoby fénixa s ligotavým perím s plameňmi. Foto: TASR/AP

Svet/Bratislava 24. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša výberovú chronológiu kultúrnych udalostí, ktoré sa odohrali vo svete v roku 2023.- Vo Viedni sa konal tradičný novoročný koncert Viedenských filharmonikov pod taktovkou rakúskeho dirigenta Franza Welsera-Mösta.- V juhotalianskych Pompejach opäť otvorili pre návštevníkov tzv. dom Vettiovcov, pamiatku preslávenú bohatou freskovou výzdobou s mytologickými či erotickými motívmi.- Čiastočne autobiografický film "Fabelmanovci" amerického režiséra Stevena Spielberga a írska čierna komédia "Duchovia Inisherinu" získali hlavné ceny na 80. ročníku udeľovania Zlatých glóbusov.- Americká sci-fi komédia "Všetko, všade, naraz" sa stala víťazom 28. ročníka udeľovania cien Critics Choice Awards. Zvíťazila v kategóriách najlepší film, najlepší pôvodný scenár a najlepší strih.- Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) zaradila do zoznamu lokalít svetového dedičstva v ohrození historické centrum ukrajinského mesta Odesa.- Britský hardrockový spevák Ozzy Osbourne oznámil, že vzhľadom na svoje podlomené zdravie ukončuje koncertné vystupovanie.- Americká speváčka Beyoncé získala na odovzdávaní hudobných cien Grammy ďalšie štyri ocenenia. Celkovo má už 32 zlatých gramofónov, čo je rekord v 65-ročnej histórii týchto ocenení.- Švajčiari vrátili Peru veľký kamenný artefakt v tvare hlavy, zhotovený pred približne 2500 rokmi jednou z prvých civilizácií žijúcich na území tejto juhoamerickej krajiny.- Odovzdávaniu hudobných cien BRIT Awards dominoval britský spevák Harry Styles, ktorý bol ocenený v štyroch kategóriách.- Dokumentárny film "Na lodi Adamant" francúzskeho režiséra Nicolasa Philiberta získal Zlatého medveďa za najlepší film 73. ročníka filmového festivalu Berlinale v nemeckej metropole.- Jubilejný 30. ročník udeľovania českých filmových ocenení Český lev ovládol výpravný životopisný film "Il Boemo" režiséra Petra Václava a producenta Jana Macolu. Bodoval celkom v šiestich kategóriách.- Sochu podobnú sfinge a zvyšky svätyne objavili archeológovia v egyptskom starovekom chráme Dendera v guvernoráte Kená, 450 kilometrov južne od hlavného mesta Káhira.- Laureátom Pritzkerovej ceny za rok 2023, ktorá je najvyšším architektonickým ocenením na svete, sa stal 69-ročný britský architekt David Chipperfield.- Oscara za najlepší film získal sci-fi film "Všetko, všade, naraz" režisérov Daniela Kwana a Daniela Scheinerta. Najlepším hercom sa stal Brendan Fraser; herečkou Michelle Yeohová. Oscara za najlepší medzinárodný film získala nemecká snímka "Na západe nič nové".- Britská Kráľovská mincovňa vydala poslednú pamätnú mincu zo série vyrazenej pri príležitosti 25. výročia prvého vydania knihy "Harry Potter a kameň mudrcov" britskej spisovateľky Joanne Rowlingovej.- V deň 94. narodenín Milana Kunderu otvorili v Brne jeho knižnicu, v ktorej je uložených viac ako 3000 autorových publikácií, archív kritík a časť dokumentačného archívu s korešpondenciou.- Hana Maciuchová a Viktor Preiss sú najobľúbenejšími hlasmi dramatického vysielania Českého rozhlasu. Zvíťazili v ankete "Neviditeľný herec storočia", ktorou rozhlas oslávil 100 rokov od svojho vzniku.- Pri príležitosti 400. výročia vydania v Londýne vystavili prvé súborné vydanie hier anglického renesančného dramatika Williama Shakespeara. Vyšlo 8. novembra 1623, sedem rokov po Shakespearovej smrti.- Laureátkou jedného z najprestížnejších ocenení udeľovaných v Španielsku - Ceny kňažnej astúrskej - sa tento rok v kategórii umenie stala americká herečka Meryl Streepová.- V egyptskom starovekom prístavnom meste Baranís na pobreží Červeného mora objavili vzácnu sochu Budhu, ktorá vrhá nové svetlo na obchodné vzťahy Egypta s Indiou v období Rímskej ríše.- Taliansky historik umenia Silvano Vinceti tvrdí, že krajinu na pozadí obrazu "Mona Lisa" Leonarda da Vinciho identifikoval ako mesto Laterina v provincii Arezzo v Toskánsku.- Víťazkou 67. ročníka pesničkovej súťaže Eurovízia sa stala švédska popová speváčka Loreen, ktorá uspela so skladbou "Tattoo". Slovensko zastúpenie v súťaži nemalo.- Sassoonov kódex, vzácny rukopis, ktorý je považovaný za najstarší a najkompletnejší exemplár hebrejskej Biblie, bol podľa aukčného domu Sotheby's vydražený v New Yorku za 38,1 milióna dolárov.- Obrovskú tenkú sochu pavúka francúzsko-americkej umelkyne Louise Bourgeoisovej vydražili za 32,8 milióna dolárov, čo predstavuje rekord za dielo ženskej sochárky na aukcii.- Hlavnú cenu 76. ročníka medzinárodného filmového festivalu vo francúzskom Cannes - Zlatú palmu - získal film francúzskej režisérky Justine Trietovej "Anatómia pádu".- Obraz španielskeho maliara Pabla Picassa s názvom "Busta ženy" z roku 1971 sa na dražbe v nemeckom meste Kolín nad Rýnom predal za 3,4 milióna eur.- Holandský Najvyšší súd rozhodol, že vzácna zbierka tzv. skýtskeho zlata z Krymského polostrova sa musí vrátiť Kyjevu.- Na budúcoročnom udeľovaní amerických hudobných cien Grammy budú figurovať tri nové kategórie - najlepší alternatívny jazzový album, najlepšia popová tanečná skladba a najlepší africký hudobný výkon.- Vrchol obelisku stojaceho uprostred parížskeho Námestia svornosti opravili po takmer 200 rokoch. Obelisk z chrámu v meste Luxor daroval Francúzsku Egypt ešte v roku 1830.- Britský spevák a skladateľ Elton John zakončil hudobný festival Glastonbury, ktorý sa konal v anglickom grófstve Somerset. Išlo zároveň o jeho posledné vystúpenie v Spojenom kráľovstve.- Nemecká spisovateľka Valeria Gordeevová sa stala laureátkou literárnej Ceny Ingeborg Bachmannovej, ktorú udeľujú v Rakúsku.- Škótsky herec Ewan McGregor si prevzal Cenu prezidenta na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch.- Švédske mesto Malmö bolo vybrané za hostiteľa ďalšej pesničkovej súťaže Eurovízia, ktorá sa uskutoční 7.-11. mája 2024.- Krištáľový glóbus za najlepší film získala na 57. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch bulharská dráma "Blažine lekcie". Predstaviteľka hlavnej postavy si odniesla ocenenie za najlepší ženský herecký výkon.- Laureátom najvýznamnejšieho nemeckého literárneho ocenenia, Ceny Georga Büchnera, sa stal nemecký spisovateľ Lutz Seiler.- Britský hudobný a kultúrny magazín New Musical Express (NME) sa po piatich rokoch opäť vrátil k svojej tlačenej verzii.- Film "Kritická zóna" iránskeho režiséra Alího Ahmadzádeho získal Zlatého leoparda, hlavnú cenu 76. ročníka medzinárodného filmového festivalu vo švajčiarskom Locarne.- Novoobjavený druh hada v Peru pomenovali Tachymenoides harrisonfordi podľa amerického herca Harrisona Forda.- Riaditeľ Britského múzea Hartwig Fischer odstúpil z funkcie v súvislosti s kauzou ukradnutých, zničených alebo poškodených artefaktov. Múzeum podľa neho na vzniknutú situáciu nereagovalo primerane.- V Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na Strahovskom nádvorí v Prahe sa konala posledná rozlúčka so slovenským spevákom, hudobníkom a skladateľom Vašom Patejdlom.- Americký herec Sylvester Stallone pricestoval do Vatikánu, kde absolvoval krátku súkromnú audienciu u pápeža Františka. Pápeža počas nej zo žartu vyzval, aby si zaboxovali.- Zlatého leva, hlavnú cenu 80. ročníka medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, získal film "Chudiatko" (Poor Things) gréckeho režiséra Jorgosa Lanthimosa.- Americká popová speváčka a skladateľka Taylor Swift ovládla udeľovanie hudobných cien MTV Video Music Awards, kde získala deväť z 11 cien, na ktoré bola nominovaná.- Starobylé mesto Jericho v palestínskom Predjordánsku a stredoveké židovské centrum historického nemeckého mesta Erfurt zaradili na zoznam Svetového dedičstva UNESCO.- Skupina expertov oznámila, že sa podarilo objaviť novú maľbu talianskeho renesančného maliara Raffaela. Ide o vyobrazenie Márie Magdalény datované do roku 1504.- Nobelovu cenu za literatúru za rok 2023 získal nórsky spisovateľ a dramatik Jon Fosse.- Česká herečka Jiřina Bohdalová ukončila svoju divadelnú kariéru.- Nemecká skupina Rammstein ohlásila pokračovanie svojho európskeho turné v roku 2024; po tohtoročnom lete, ktoré zatienili obvinenia jej speváka Tilla Lindenmanna zo sexuálneho zneužívania.- Vyšiel nový štúdiový album britskej skupiny The Rolling Stones "Hackney Diamonds". Ide o prvý radový album formácie obsahujúci pôvodný autorský materiál od roku 2005.- V Aténach otvorili múzeum venované životu a kariére gréckej sopranistky Marie Callasovej, prvé svojho druhu na svete.- Vyšla posledná nahrávka britskej skupiny The Beatles s názvom "Now and Then", ktorú pomohla dotvoriť umelá inteligencia.- Hollywoodski herci a filmové štúdiá dosiahli predbežnú dohodu o ukončení takmer štyri mesiace trvajúceho štrajku, ktorý ochromil zábavný priemysel a oddialil výrobu i distribúciu množstva relácií a filmov.- Kolumbijská speváčka Shakira zaplatila 6,6 milióna eur španielskemu súdu, ktorý ju vyšetruje pre nezaplatené dane. Umelkyňa sa tak vyhne súdnemu procesu v inom daňovom prípade.- Bookerovu cenu získal írsky spisovateľ Paul Lynch za dystopický román "Prorokova pieseň" zachytávajúci boj ženy za ochranu svojej rodiny, keď sa Írsko rúti do totality a vojny.- Ruský dirigent Valerij Gergijev, ktorý má blízke vzťahy s Kremľom, sa stal novým generálnym riaditeľom moskovského divadla Boľšoj teatr.- Múzeum Akropoly v Aténach vystavilo 2500-ročnú grécku vázu, ktorá za uplynulých 250 rokov neopustila Britské múzeum v Londýne.- Časopis Time vyhlásil americkú popovú speváčku Taylor Swift za osobnosť roka 2023.- Cenu Európskej filmovej akadémie pre najlepší film roku 2023 získala v nemeckej metropole Berlín dráma "Anatómia pádu" francúzskej režisérky Justine Trietovej.- Na vežu obnovovanej katedrály Notre Dame v Paríži sa vrátil kohút. Po ničivom požiari v apríli 2019 je pretvorený do podoby fénixa s ligotavým perím s plameňmi.