Inaugurácia Trumpa i oslavy porážky fašizmu: Čo prinesie rok 2025?

Bratislava 1. januára (TASR) - Do roku 2025 vstúpi Európa pod formálnou taktovkou Poľska v Rade EÚ, po polroku ho vystrieda Dánsko. V celosvetovom meradle sa jedna z najočakávanejších udalostí odohrá v druhej polovici januára - inaugurácia nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.Svet si v roku 2025 pripomenie aj vystúpenie Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie, 80 rokov od rôznych udalostí konca druhej svetovej vojny, rovnaký počet rokov od vzniku OSN, či 20 rokov od začiatku éry Angely Merkelovej.TASR prináša chronológiu očakávaných udalostí a významných výročí vo svete v roku 2025.- Poľsko preberá predsedníctvo v Rade Európskej únie po polročnom vedení Maďarskom.- Francúzsko i celý svet si pripomína rozsiahle tragické udalosti spred 10 rokov. Dvaja maskovaní muži zaútočili po Novom roku na redakciu francúzskeho satirického časopisu Charlie Hebdo v Paríži, počas teroristického útoku zahynulo 12 ľudí. Magazín pred útokom čelil zo strany islamistov vyhrážkam pre kontroverzné karikatúry proroka Mohameda. Teroristi udreli v Paríži aj 13. novembra, séria ich útokov na rôznych miestach si vyžiadala 130 ľudských životov. Najkrvavejšia streľba sa odohrala v koncertnej sále Bataclan, kde vystupovala americká skupina Eagles of Death Metal. K teroristickej akcii sa prihlásila organizácia Islamský štát.- Donalda Trumpa inaugurujú vo Washingtone za prezidenta USA, v tento deň sa skončí mandát Joeovi Bidenovi.- Pred 80 rokmi sovietske vojská 1. ukrajinského frontu oslobodili koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau.- Pred piatimi rokmi Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil stav globálnej zdravotnej núdze. Urobil tak v súvislosti s nákazou spôsobenou novým koronavírusom Covid-19.- Pred piatimi rokmi Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska oficiálne vystúpilo z Európskej únie.- Pred 50 rokmi sa po prvý raz v histórii Spojeného kráľovstva do čela Konzervatívnej strany dostala žena - budúca dlhoročná premiérka Margaret Thatcherová.- V Nemecku sa budú konať predčasné parlamentné voľby.- Pred 40 rokmi sa novým generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu stal Michail Gorbačov. Na čele ZSSR stál do jeho zániku v roku 1991. Pod jeho vedením sa začala reformná politika prestavby a otvorenosti.- Pred 30 rokmi sa na hraniciach medzi Belgickom, Holandskom, Luxemburskom, Francúzskom, Nemeckom, Portugalskom a Španielskom začala uplatňovať Schengenská dohoda o postupnom rušení osobných kontrol.- Pred 50 rokmi Američania Bill Gates a Paul Allen založili spoločnosť Microsoft. Zaoberala sa vývojom, výrobou a licencovaním širokej škály počítačových produktov a služieb. Postupne ovládla trh s operačnými systémami a doteraz patrí medzi lídrov vo svete technológií.- Poľsko si pietne pripomína 15 rokov od dejinnej tragédie. Havária vládneho lietadla, ktoré sa zrútilo pri nevydarenom pokuse o pristátie na letisku v ruskom Smolensku, stála život všetkých 96 osôb na palube stroja typu TU-154M. Zahynuli poľský prezident Lech Kaczynski, s manželkou Mariou a množstvo významných predstaviteľov krajiny ako členovia ústredných štátnych orgánov, parlamentu, elity poľskej armády, predstavitelia cirkvi, poradcovia prezidenta a ďalšie osobnosti verejného života.- Po tom, čo Červená armáda 27. januára 1945 oslobodila nacistický vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau v Poľsku, o 2,5 mesiaca neskôr americké vojenské jednotky oslobodili v Nemecku koncentračný tábor Buchenwald. S dátumom tejto už 80-ročnej udalosti súvisí Medzinárodný deň solidarity oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu.- Začína sa Svetová výstava EXPO 2025 v Osake. Globálne podujatie potrvá v Japonsku do 13. októbra.- Päťdesiat rokov uplynulo odo dňa, keď sa dobytím hlavného mesta Phnom Penh začala vláda teroru v Kambodži. Za obeť krutým Červeným Kmérom padlo vyše 1,7 milióna ľudí. Krvavá nadvláda ich vodcu Pol Pota trvala necelé štyri roky a za ten čas stihla vyhladiť približne štvrtinu obyvateľstva krajiny.- Po celom svete sa budú konať oslavy víťazstva nad fašizmom. V túto noc sa pred 80 rokmi oficiálne skončila druhá svetová vojna. V sídle sovietskeho velenia v berlínskom predmestí Karlshorste sa začali rokovania o bezpodmienečnej kapitulácii Nemecka. Predstavitelia armády podpísali akt bezpodmienečnej kapitulácie nemeckých vojsk, ktorý nadobudol platnosť 9. mája v prvej minúte po polnoci. Fakticky sa vojna skončila 2. septembra 1945, keď Japonsko podpísalo kapituláciu.- Termín, kedy sa najneskôr budú konať prezidentské voľby v Poľsku.- Dramatické udalosti decembra 2024 v Kórejskej republike o polroka predchádzajú výročiu vojny na polostrove. Severná Kórea v tento deň pred 70 rokmi napadla Južnú Kóreu.- Bulharsko ako 21. krajina vstúpi do eurozóny.- Svet si 30. výročím pripomenie obete krvavého masakru pri bosnianskom meste Srebrenica, kde srbské jednotky vyvraždili 8-tisíc moslimov. Išlo o najhorší zločin spáchaný na civilnom obyvateľstve počas konfliktu v Bosne a Hercegovine a zároveň najkrvavejší vojnový zločin v Európe od konca druhej svetovej vojny.- Pred 80 rokmi sa na Postupimskej konferencii rozhodlo o povojnovej správe Nemecka i o usporiadaní a rekonštrukcii vojnou zničenej Európy. USA, Spojené kráľovstvo a ZSSR podpísali Postupimskú dohodu, v ktorej sa okrem iného Československu odňala Zakarpatská Ukrajina a Nemecko sa rozdelilo na 4 okupačné zóny.- Svet si pripomína 80 rokov od najväčšej atómovej katastrofy, keď USA zvrhli bombu na japonské mesto Hirošima. Tlaková vlna zrovnala so zemou všetko v okruhu troch kilometrov, zahynulo vyše 78-tisíc civilistov, ďalšie desiatky tisícov mali zranenia, resp. doživotné zdravotné následky. O tri dni neskôr atómová bomba padla aj na Nagasaki.- Tibet sa stal autonómnou oblasťou v rámci Čínskej ľudovej republiky, ale ani po 60-tich rokoch tam nevládne stabilita.- V roku predčasných parlamentných volieb v Nemecku si táto krajina a s ňou i celá Európa pripomína začiatok éry výraznej spolkovej kancelárky. Pred 20 rokmi Angela Merkelová (CDU/CSU) s tesným náskokom vyhrala pred dovtedajším kancelárom Gerhardom Schröderom (SPD). Vládu vytvorila 22. novembra a potom aj v ďalších štyroch funkčných obdobiach do roku 2021.September/október - Budú sa konať parlamentné voľby v Česku. Termín zatiaľ nebol určený.- Organizácia Spojených národov slávi v roku 2025 významné výročie. V tento deň pred 80 rokmi vstúpila do platnosti Charta Organizácie Spojených národov, čo je aj oficiálny dátum vzniku organizácie OSN. Chartu podpísali v San Franciscu 26. júna toho roka.- Susedia Slovenska budú v deň hlavného štátneho sviatku jubilovať. Pred 70 rokmi rakúsky parlament schválil spolkový zákon o trvalej neutralite krajiny. O desať rokov neskôr vyhlásili 26. október za štátny sviatok Rakúskej republiky.- Pred 80 rokmi sa v nemeckom Norimbergu začal proces s nacistickými predstaviteľmi. Obvinení boli z vojnových zločinov.