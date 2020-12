ATENTÁTY V ROKU 2020: Francúzsko pod terčom teroristických útokov

Na snímke polícia na mieste zásahu vo štvrti Streatham na juhu Londýna 2. februára 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 26. decembra (TASR) – TASR prináša výberovú chronológiu teroristických útokov a atentátov, ktoré sa odohrali v Európe počas roka 2020.Na predmestí Paríža zneškodnila muža, ktorý pobodal štyroch okoloidúcich ľudí, pričom jeden utrpel vážne zranenia. Útočníka, ktorý mal na sebe vestu s výbušninami, postrelila polícia. Strelným zraneniam podľahol. K incidentu došlo v parku na predmestí Villejuif.Najmenej dvoch zranených si vyžiadal incident súvisiaci s terorizmom, ku ktorému došlo vo štvrti Streatham v južnej časti Londýna. Polícia počas zásahu postrelila muža, ktorý neskôr zomrel. Podozrivý muž mal na sebe falošnú samovražednú vestu.Imrana Alijeva, blogera a kritika čečenského lídra Ramzana Kadyrova, dobodali na smrť v hoteli v severofrancúzskom meste Lille.Streľba na dvoch miestach v Hanau si vyžiadala deväť mŕtvych a šesť zranených. Strieľalo sa v dvoch baroch s vodnými fajkami. Nemecká spolková prokuratúra vyšetrovala tento čin ako terorizmus. Medzi obeťami streľby boli traja Nemci, dvaja Turci, jeden Bulhar, Rumun, občan Bosny a jedna osoba s nemecko-afganským občianstvom.Celkovo 52 ľudí zranil 29-ročný Nemec, ktorý autom vrazil do ľudí počas karnevalového sprievodu v meste Volkmarsen v spolkovej krajine Hesensko. Polícia predpokladala, že išlo o úmyselný čin, aj keď nemusel byť motivovaný politicky.Dve obete na životoch a najmenej šesť zranených si vyžiadal útok nožom, ktorý sa odohral v obchodnom centre i na ulici v meste Romans-sur-Isere na juhovýchode krajiny. Muž bol obvinený z vraždy spojenej s teroristickým činom, konal sám, bez podpory teroristickej organizácie.Francúzski policajti zastrelili na jednom parížskom predmestí muža pravdepodobne afganského pôvodu, ktorý ich ohrozoval nožom. Policajti spozorovali muža ozbrojeného dlhým nožom, najprv sa im vyhrážal a potom sa na nich vrhol.Traja ľudia prišli o život a traja utrpeli vážne zranenia pri útoku nožom, ku ktorému došlo v parku Forbury Gardens v centre juhoanglického mesta Reading. Zadržaný bol predpokladaný páchateľ, 25-ročný líbyjský uchádzač o azyl. Polícia vyhlásila útok za čin osamelého teroristu.Štyria ľudia utrpeli zranenia pri výbuchu neznámeho zariadenia na kyjevskej stanici metra Šuľavská.Hlavný predstaviteľ židovskej komunity v Grazi Elie Rosen bol napadnutý drevenou palicou - zrejme bejzbalovou palicou. Zranenia neutrpel, keďže sa mu podarilo rýchlo nasadnúť do auta. Páchateľ palicou udrel do vozidla a utiekol. K útoku sa priznal 31-ročný utečenec zo Sýrie, ktorého polícia zadržala.Muž ozbrojený sekáčikom na mäso neďaleko miesta, kde v minulosti sídlila redakcia časopisu Charlie Hebdo, zaútočil a vážne zranil muža a ženu - zamestnancov produkčnej agentúry, ktorých mylne považoval za členov redakcie tohto magazínu. K útoku došlo v čase, keď v Paríži prebiehal súdny proces s podozrivými komplicmi útokov na redakciu Charlie Hebdo z januára 2015, pri ktorom zahynulo 12 ľudí.Osem ľudí utrpelo zranenia pri útoku zápalnými bombami na obytnú budovu, kostol a policajnú stanicu v nemeckom meste Marbach.Pri útoku neďaleko Paríža odrezal páchateľ priamo na ulici hlavu stredoškolskému učiteľovi dejepisu, ktorý pred časom vo svojej triede ukazoval karikatúry proroka Mohameda. Útočníka, 18-ročného mladíka čečenského pôvodu Abdoullakha Anzorova, polícia zabila. Prokuratúra uviedla, že prípad vyšetruje ako "vraždu spojenú s teroristickou organizáciou".Traja ľudia zomreli a viacerí utrpeli zranenia po útoku nožom vo francúzskom meste Nice. Podozrivým zo spáchania vražedného útoku nožom v Bazilike Matky Božej v juhofrancúzskom meste Nice je 21-ročný Tunisan, ktorý pricestoval do Európy len pred niekoľkými týždňami. Polícia ho po útoku postrelila a zadržala.V centre Viedne neďaleko synagógy na ulici Seitenstettengasse a na ďalších piatich miestach došlo k streľbe. Útoky si vyžiadali štyri obete a najmenej 22 zranených. Pri teroristickom útoku utrpela zranenie aj jedna Slovenka. Útočník, ktorého po streľbe zneškodnili policajti, bol stúpencom teroristickej organizácie Islamský štát (IS).Piati ľudia zomreli a najmenej desať utrpelo zranenia v nemeckom meste Trier, kde do chodcov na pešej zóne vrazilo auto. Vodič terénneho automobilu bol zadržaný. Podľa informácií polície šofér vozidla konal v amoku.