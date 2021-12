POĽSKO-BIELORUSKÁ HRANICA: Migranti, Lukašenko, stupňujúca sa situácia

MÁJ

Na archívnej snímke bieloruský novinár Raman Pratasevič hovorí do kamery vo väznici v Minsku v pondelok 24. mája 2021. Foto: TASR/AP

JÚN

Na archívnej snímke polícia zatýka novinára Ramana Prataševiča. Foto: TASR/AP

JÚL

Na archívnej snímke bieloruský prezident Alexandr Lukašenko počas zasadnutia vládneho kabinetu v Minsku 23. júla 2021. Foto: TASR/AP

AUGUST

Na archívnej snímke migranti po prekročení hranice z Bieloruska do Poľska v dedine Usnarz Gorny 19. augusta 2021. Foto: TASR/AP

SEPTEMBER

Na archívnej snímke poľský prezident Andrzej Duda. Foto: TASR/AP

OKTÓBER

Na archívnej snímke tisíce ľudí demonštrovali v nedeľu 17. októbra 2021 vo Varšave proti praktikám používaných na poľsko-bieloruskej hranici, ktoré spočívajú vo vytláčaní ilegálnych migrantov na územie druhého štátu. Foto: TASR/AP

NOVEMBER

Na archívnej snímke ľudia kladú sviečky pred Národné veliteľstvo pohraničnej stráže na pamiatku štyroch migrantov, ktorí boli cez víkend nájdení mŕtvi pozdĺž hraníc medzi Poľskom a Bieloruskom. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke poľský premiér Mateusz Morawiecki. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke migranti z Blízkeho východu a iných krajín, ktorí sa pokúšajú prekročiť hranice z Bieloruska do Poľska, kráčajú pozdĺž oplotenia s ostnatým drôtom na hranici pri bieloruskej dedine Grodno 12. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke lietadlo najväčšej bieloruskej leteckej spoločnosti Belavia. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke migranti sa pripravujú na spánok v logistickom centre neďaleko mesta Hrodna na bielorusko-poľských hraniciach v stredu 17. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke migrantka z Blízkeho východu, ktorá sa pokúša prekročiť hranice z Bieloruska do Poľska, nesie dieťa k bieloruskému lekárovi pri logistickom centre na kontrolnom stanovišti "Kuznica" na poľsko - bieloruskej hranici pri bieloruskej dedine Grodno 24. novembra 2021. Foto: TASR/AP

DECEMBER

Na archívnej snímke bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke irackí migranti počas príchodu na letisko vo štvrtok 18. novembra 2021 v irackom meste Arbíl. Lietadlo Boeing 747 spoločnosti Iraqi Airways so 431 irackými migrantmi, ktorí sa chceli dostať cez hranicu Bieloruska do Poľska, pristálo v meste Arbíl, metropole autonómnej oblasti Kurdistan na severe Iraku. Foto: TASR/AP

Bratislava 26. decembra (TASR) - Do Poľska, ako aj Litvy a Lotyšska začali tento rok masovo prichádzať migranti po tom, ako bieloruský prezident neuznaný Západom Alexandr Lukašenko avizoval, že Minsk im nebude brániť v ceste do Európskej únie (EÚ) cez svoje územie. Reagoval tak na sprísnené sankcie Západu proti Minsku.EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim migrantov na hranice vysiela zámerne, čo bieloruský líder popiera. Ľudia z Iraku, Sýrie či Afganistanu prichádzajú do Bieloruska na turistické víza.Vzťahy medzi Lukašenkom a Západom sa zhoršili po prezidentských voľbách 9. augusta 2020. Podozrenia z manipulácie volieb vyvolali v krajine vlnu masových protestov, ktoré tamojšie bezpečnostné sily tvrdo potlačili.TASR prináša výberovú chronológiu udalostí súvisiacich so situáciou na poľsko-bieloruskej hranici v roku 2021.- Bieloruské úrady zadržali bývalého šéfredaktora opozičného spravodajského kanálu Nexta Ramana Prataseviča a jeho priateľku, ruskú občianku Sofiu Sapegovú po tom, čo lietadlo spoločnosti Ryanair muselo pre podozrenie z nastraženej bomby na palube núdzovo pristáť na letisku v hlavnom meste Minsk. Nexta uviedla, že na palube lietadla sa po jeho prehľadaní nenašla žiadna bomba.- Lukašenko pohrozil, že Bielorusko na svojich hraniciach oslabí kontrolu nad obchodovaním s drogami a nelegálnou migráciou.- EÚ oficiálne uvalila rozsiahle sankcie na Bielorusko. Išlo o reakciu na incident s odklonom lietadla a zatknutím bieloruského novinára Ramana Prataseviča.- Bielorusko začalo proces pozastavenia tzv. readmisnej dohody s EÚ, ktorej cieľom je zamedziť nelegálnej migrácii.- Alexandr Lukašenko obvinil krajiny Európy z toho, že podnecujú vznik tretej svetovej vojny.uviedol.- Hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže povedala, že poľskú hranicu s Bieloruskom prekročil od 6. augusta rekordný počet migrantov. Zadržaných bolo 349 nelegálnych migrantov pochádzajúcich pravdepodobne z Iraku a Afganistanu.- Poľsko vyslalo na hranice s Bieloruskom stovky vojakov, aby pomohli príslušníkom pohraničnej stráže zvládať prílev migrantov.- Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) oficiálne vyzval poľské a lotyšské orgány, aby poskytli útočisko migrantom, ktorí uviazli na hraniciach s Bieloruskom.- Poľskí vojaci začali stavať plot na hraniciach s Bieloruskom. Prioritou je postaviť plot na pozemných hraniciach, čo predstavuje zhruba 190 kilometrov.- Poľský prezident Andrzej Duda vyhlásil výnimočný stav v regiónoch, ktoré sa nachádzajú na hraniciach s Bieloruskom.- Desiatky poľských médií vyjadrili hnev nad zákazom spravodajsky pôsobiť v pohraničnej oblasti.- Poľské špeciálne služby získali dôkazy, že zložky bieloruskej vlády sa podieľajú na presune skupín migrantov na štátne hranice medzi Bieloruskom a Poľskom.- Lídri EÚ vyzvali Bielorusko na prepustenie Ramana Prataseviča a jeho partnerky a zhodli sa na potrebe nových sankcií proti vláde bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.- Poľský parlament predĺžil núdzový stav v pohraničnej oblasti o ďalších 60 dní.- Európsky parlament vyjadril solidaritu s členskými krajinami EÚ postihnutými bieloruskými hybridnými útokmi a vyzval, aby bol režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka postavený pred súd.- Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov vyjadril znepokojenie v súvislosti s novým zákonom v Poľsku, ktorý umožňuje svojvoľné zamietnutie žiadostí migrantov o azyl. Právna norma, ktorú poľský parlament prijal 14. októbra, reagovala na prítomnosť migrantov na poľských hraniciach s Bieloruskom.- Od augusta poľská pohraničná stráž zabránila viac ako 10.000 pokusom o nelegálne prekročenie poľských hraníc z Bieloruska.- Tisíce ľudí demonštrovali vo Varšave proti praktikám používaných na poľsko-bieloruskej hranici, ktoré spočívajú vo vytláčaní ilegálnych migrantov na územie druhého štátu.- Poslanci poľského Sejmu odobrili vybudovanie múra na východnej hranici s Bieloruskom v reakcii na bezprecedentnú vlnu migrantov. Múr má byť dlhý viac ako 100 kilometrov. Stabilná a vysoká bariéra vybavená monitorovacím systémom a detektormi pohybu by mala byť dokončená v prvej polovici roka 2022.- Na poľsko-bieloruských hraniciach prišlo od leta o život najmenej desať migrantov. Podľa svedectiev samotných migrantov ich bieloruské bezpečnostné sily nezriedka násilím ženú na územie susedného Poľska. Tamojší pohraničníci ich naopak zatláčajú naspäť do Bieloruska, takže mnohí uviazli v nehostinnom lesnom teréne a v čoraz chladnejšom počasí.- Migračná kríza na hraniciach Bieloruska s Lotyšskom, Litvou a Poľskom sa prudko zhoršila. K poľským hraniciam sa z Bieloruska dostalo niekoľko tisícok ľudí a odmietajú opustiť oblasť.- Poľský premiér Mateusz Morawiecki vyhlásil, že nápor migrantov nelegálne prekračujúcich hranice s Bieloruskom ohrozuje bezpečnosť celej EÚ.- Rada EÚ pozastavila uplatňovanie dohody o zjednodušení vízového režimu medzi Úniou a Bieloruskom. Takéto rozhodnutie prijala v reakcii na prebiehajúci bieloruský "hybridný útok" voči EÚ.- Ruský prezident Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko vyjadrili znepokojenie v súvislosti s rozmiestnením poľských vojakov na hraniciach.- Bieloruský minister obrany Viktor Chrenin varoval, že po akomkoľvek útoku na hranici s Poľskom počas migračnej krízy bude nasledovať tvrdá vojenská reakcia.- Bieloruská štátna letecká spoločnosť Belavia oznámila, že na žiadosť tureckých úradov prestane prepravovať z Turecka občanov Sýrie, Iraku a Jemenu. Rovnako aj letecká spoločnosť Turkish Airlines uviedla, že na lety do Minska už nebudú prijímať občanov týchto krajín.- Jednotky poľskej armády vybudovali na hraniciach s Bieloruskom vyše 180 kilometrov dočasného oplotenia, aby zabránili migrantom z Blízkeho východu dostať sa do Poľska.- Iracká vláda oznámila, že zorganizuje repatriačný let na "dobrovoľnej báze" pre svojich občanov uviaznutých na poľsko-bieloruských hraniciach.- Bieloruská štátna letecká spoločnosť Belavia oznámila, že občania Sýrie, Iraku, Jemenu a Afganistanu majú na základe rozhodnutia Spojených arabských emirátov zákaz nastúpiť na jej lety z Dubaja.- Ministri zahraničných vecí krajín EÚ dosiahli politickú dohodu o uvalení piateho balíka sankcií voči Bielorusku.- Angela Merkelová telefonovala s Alexandrom Lukašenkom. Išlo o Lukašenkov prvý telefonický rozhovor s lídrom západnej krajiny, odkedy vlani v lete potlačil protivládne demonštrácie v krajine. Hovorili o náročnej situácii na hranici Bieloruska a EÚ a najmä o nevyhnutnosti humanitárnej pomoci pre utečencov a migrantov.- Bieloruské bezpečnostné sily vystrihávajú v noci diery do ostnatého plotu na poľsko-bieloruskej hranici, oznámilo ministerstvo obrany vo Varšave.- Dolná komora poľského parlamentu schválila novelu zákona o ochrane štátnej hranice. Novelizovaný zákon umožňuje zaviesť dočasný zákaz pobytu v konkrétnej oblasti pohraničného pásma.- Bieloruské zložky zlikvidovali najväčšie tábory migrantov na hraniciach s Poľskom, keďže 431 Iračanov bolo letecky prepravených do svojej vlasti. Podľa agentúry Reuters išlo o zásadný krok vo vývoji krízy na hraniciach.- Medzinárodná mimovládna organizácia Human Rights Watch uviedla, že bieloruské aj poľské hraničné stráže sa počas migračnej krízy na východných hraniciach EÚ dopustili vážnych porušení ľudských práv. Obe vlády majú podľa organizácie povinnosť zabrániť ďalším úmrtiam tým, že umožnia humanitárny prístup k ľuďom uväzneným v pohraničnej oblasti.- Bieloruské úrady odhadli, že sa v krajine momentálne nachádza približne 7000 migrantov.- Európska komisia predložila súbor dočasných azylových a návratových opatrení s cieľom pomôcť Lotyšsku, Litve a Poľsku pri riešení krízovej migračnej situácie.- Spojené štáty, Kanada, Británia aj EÚ oznámili uvalenie nových sankcií proti režimu Alexandra Lukašenka v súvislosti s migračnou krízou.- Bielorusko sa odplatilo medzinárodnému spoločenstvu za najnovšie kolo sankcií uvalením vlastných zákazov vstupu a obmedzení dovozu.- Hovorca poľského ministra pre koordináciu tajných služieb Stanislaw Žaryn povedal, že režim Alexandra Lukašenka vrátil do Iraku a Sýrie okolo 3000 migrantov, ale v Bielorusku ich ešte zostáva približne 7000.- Poľskí vojaci našli v lese blízko bieloruských hraníc mŕtve telo muža s nigérijským pasom. V pohraničí sa od vypuknutia krízy našli telá asi tucta migrantov. Humanitárne organizácie varujú, že počet obetí môže byť ešte vyšší.