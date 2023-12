Boje v Pásme Gazy: V októbri 2023 vypukol konflikt Izraela a Hamasu

OKTÓBER



NOVEMBER

DECEMBER

Bratislava 23. decembra - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) ponúka výberovú chronológiu ozbrojeného konfliktu medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, ktorý vypukol 7. októbra.- Vodca islamistického hnutia Hamas Muhammad Dajf oznámil, že táto ozbrojená skupina začala novú vojenskú operáciu proti Izraelu nazvanú "Búrka al-Aksá".- Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell a predseda Európskej rady Charles Michel odsúdili útoky hnutia Hamas na Izrael.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová dôrazne odsúdila teroristické útoky proti Izraelu a zároveň vyjadrila solidaritu so všetkými obeťami agresie.- Izraelský bezpečnostný kabinet vyhlásil vojnový stav v reakcii na útoky palestínskeho hnutia Hamas.- Irán poprel tvrdenia, že by bol priamo zapojený do útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael.- Palestínske militantné hnutie Hamas má v úmysle oslobodiť všetkých Palestínčanov väznených v Izraeli a ukončiť "provokácie" Izraela na západnom brehu Jordánu a v Jeruzaleme.- Izraelský minister obrany Joav Gallant nariadil "úplnú blokádu" Pásma Gazy, ktorej súčasťou malo byť prerušenie dodávok elektriny, potravín a palív.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prirovnal útok militantného hnutia Hamas na Izrael k invázii Ruska na Ukrajinu.- Úplnou blokádou Pásma Gazy porušuje Izrael medzinárodné právo, vyhlásil vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk.- Ruský prezident Vladimir Putin označil krízu medzi Izraelom a Palestínčami za jasný príklad zlyhania politiky USA na Blízkom východe.- Pápež František vyzval na okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov zajatých počas bojov medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom.- Americký prezident Joe Biden odsúdil vyjadrenia svojho predchodcu Donalda Trumpa, ktorý označil libanonské militantné hnutie Hizballáh za "veľmi šikovné".- Izrael nariadil presun 1,1 milióna obyvateľov severnej časti Pásma Gazy na juh tohto územia.- Riaditeľ izraelskej spravodajskej služby zameranej na vnútroštátnu bezpečnosť a kontrašpionážne úlohy (Šin bet) prevzal osobnú zodpovednosť za to, že jeho úrad nezabránil útokom palestínskeho hnutia Hamas na juhoizraelské mestá a dediny zo 7. októbra.- Bezpečnostná rada OSN zamietla rezolúciu predloženú Ruskom, ktorá odsudzovala útoky a prejavy násilia voči civilistom, slovne však nespomínala hnutie Hamas.- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu kategoricky odmietol zodpovednosť Izraela za raketový útok, ktorý zasiahol nemocnicu v Pásme Gazy.- Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v súvislosti s explóziou v nemocnici v Gaze vyhlásil trojdňový smútok a zrušil naplánované stretnutie s americkým prezidentom Joeom Bidenom.- Pri útoku na nemocnicu v Pásme Gazy zahynulo 471 Palestínčanov, vyhlásilo ministerstvo zdravotníctva v tejto palestínskej enkláve, ktorú ovláda hnutie Hamas.- Americký prezident Biden vyjadril v Tel Avive podporu tzv. dvojštátnemu riešeniu pre dosiahnutie mieru v izraelsko-palestínskom konflikte.- Palestínske militantné hnutie Hamas i Rusko majú spoločné to, že obaja chcú vo svojom susedstve "zničiť" demokraciu, uviedol v prejave k národu prezident USA Joe Biden.- Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan označil islamistické hnutie Hamas, ktoré vládne v Pásme Gazy, za bojovníkov za slobodu.- Bezpečnostná rada OSN neschválila rezolúciu predloženú Spojenými štátmi v súvislosti s konfliktom medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas a humanitárnou situáciou v Pásme Gazy. Neuspel ani ruský návrh rezolúcie.- Lídri EÚ sa na summite v Bruseli zhodli na spoločnej výzve zriadiť "humanitárne koridory a prestávky", ktoré pomôžu doručiť humanitárnu pomoc do palestínskeho Pásma Gazy.- Približne štvrť milióna Izraelčanov opustilo svoje domovy - dôvodom je vojna v palestínskom Pásme Gazy medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas a tiež ostreľovanie na hranici s Libanonom.- Ruskí predstavitelia rokovali so zástupcom palestínskeho hnutia Hamas o prepustení rukojemníkov, ktorých militanti držia v Pásme Gazy, a o evakuácii ruských občanov a ďalších cudzincov z tejto palestínskej enklávy.- Rada Európskej únie súhlasila s návrhom Španielska zorganizovať do približne šiestich mesiacov mierovú konferenciu, ktorej zámerom bude dosiahnuť mierovú dohodu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.- Valné zhromaždenie OSN prijalo nezáväznú rezolúciu žiadajúcu okamžité "humanitárne prímerie" v Pásme Gazy.- Západné vlády sú hlavným vinníkom, ktorý stojí za "masakrom" v Pásme Gazy, vyhlásil v Istanbule turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.- Stovky tisíc ľudí demonštrovali v mestách po celej Európe, Blízkom východe a v Ázii, aby preukázali podporu Palestínčanom v čase, keď Izrael rozširuje svoj vzdušný a pozemný útok na Pásmo Gazy.- Bolívijská vláda prerušila diplomatické vzťahy s Izraelom a zároveň vyzvala na ukončenie izraelskej vojenskej ofenzívy proti militantom z hnutia Hamas v palestínskom Pásme Gazy.- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že jeho vlasť bude pokračovať vo vojne s hnutím Hamas až do víťazstva, a to aj napriek "bolestným stratám".- Cez hraničný priechod Rafah začali do Egypta prichádzať prvé skupiny cudzincov a osôb s dvojakým občianstvom utekajúcich z vojnou zmietaného Pásma Gazy.- Americká Snemovňa reprezentantov schválila balík pomoci v hodnote takmer 14,5 miliardy dolárov pre Izrael, ktorý vedie vojnu proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas.- Vodca libanonského hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh varoval Spojené štáty, že ak Izrael neprestane útočiť na Pásmo Gazy, prestrelky na libanonsko-izraelskej hranici môžu prerásť do rozsiahlej vojny.- Jeden z členov izraelskej vlády pripustil, že zhodenie atómovej bomby na Pásmo Gazy v prebiehajúcom konflikte medzi Izraelom a hnutím Hamas je jednou z možností. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu toto vyjadrenie kritizoval.- Bezpečnostná rada OSN opäť neprijala nijakú rezolúciu o vojne Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.- Izrael prehodnotil počet obetí, ktoré zahynuli na jeho území pri útoku hnutia Hamas zo 7. októbra, na 1200. Dosiaľ uvádzal, že militanti zabili až 1400 ľudí.- Lídri Ligy arabských štátov a Organizácie islamskej spolupráce vyzvali na mimoriadnom summite v Rijáde na okamžité zastavenie vojenských operácií v Pásme Gazy.- Pokiaľ Izrael prehrá vojnu s palestínskym militantným hnutím Hamas, na rade budú Spojené štáty a Európa, vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu.- Francúzsko zaznamenalo od vypuknutia konfliktu medzi Izraelom a hnutím Hamas viac ako 1500 antisemitských činov.- Bezpečnostná rada OSN schválila rezolúciu vyzývajúcu na "dlhšie humanitárne prestávky a koridory v celom Pásme Gazy".- Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan označil Izrael za "teroristický štát".- Izraelská armáda oznámila, že vykonáva operáciu v nemocnici Šifá, ktorá je najväčším zdravotníckym zariadením v pásme Gazy.- Spolu 103 humanitárnych pracovníkov OSN už prišlo o život v Pásme Gazy odvtedy, ako tam pred vyše mesiacom vypukol vojenský konflikt. Podľa OSN je to viac, než v ktoromkoľvek inom konflikte.- Civilistom v Pásme Gazy hrozí pre nedostatok potravín a čistej vody hladomor, uviedol Svetový potravinový program OSN.- Počet obetí útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na miesto hudobného festivalu v Izraeli zo 7. októbra stúpol po vyšetrovaní izraelskej polície na 364.- Čínsky prezident Si Ťin-pching žiadal okamžité prímerie v konflikte medzi Izraelom a hnutím Hamas a prepustenie zadržiavaných civilistov.- Izraelská vláda schválila dohodu o dočasnom prímerí v Pásme Gazy, na základe ktorej má palestínske militantné hnutie Hamas prepustiť zhruba 50 rukojemníkov.- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu telefonicky oznámil americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi, že po vypršaní dočasného prímeria bude jeho krajina pokračovať vo vojne proti Hamasu.- Konflikt medzi Izraelom a Palestínčanmi už prekročil hranice vojny a stal sa terorizmom, vyhlásil pápež František na generálnej audiencii vo Vatikáne.- O 07.00 h miestneho času (06.00 h SEČ) začala platiť dohoda o štvordňovom prímerí medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, ktoré sprostredkoval Katar.- Medzinárodný výbor Červeného kríža potvrdil prepustenie prvých 24 rukojemníkov z Pásma Gazy, ktorých zadržiavalo hnutie Hamas.- Organizácii Spojených národov sa podarilo poslať do Pásma Gazy najväčšiu humanitárnu pomoc od 7. októbra, keď prepukla vojna medzi Izraelom a hnutím Hamas.- Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas sa dohodli na predĺžení prímeria o dva dni.- Ministri zahraničných vecí viacerých arabských štátov vyzvali na trvalé prímerie v Pásme Gazy.- Izraelská armáda informovala o prvom závažnom prípade porušenia prímeria.- Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nazval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua "mäsiarom z Gazy" a obvinil ho z vyvolania antisemitizmu po celom svete.- Izraelská armáda oznámila, že obnovila boje v Pásme Gazy, keďže dočasné prímerie vypršalo.- Hnutie Hamas neprepustí ďalších rukojemníkov, kým Izrael neoslobodí všetkých palestínskych väzňov a neobnoví prímerie v Pásme Gazy.- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že vojna proti Hamasu v Pásme Gazy bude pokračovať, kým Izrael nedosiahne všetky svoje ciele vrátane návratu všetkých rukojemníkov a zničenia tohto islamistického hnutia.- Izraelská armáda potvrdila, že jej vojaci začali s pozemnými operáciami v južnej časti Pásma Gazy po tom, ako sa dosiaľ zameriavali na jeho sever.- Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval, že izraelský cieľ zlikvidovať palestínsku militantnú organizáciu Hamas sa môže skončiť desaťročnou vojnou.- Vyše 80 percent obyvateľov Pásma Gazy (takmer 1,9 milióna ľudí) opustilo svoje domovy a presídlilo sa na iné miesto v tejto palestínskej enkláve.- Republikáni v Senáte amerického Kongresu zablokovali žiadosť Bieleho domu o núdzovú pomoc v hodnote 106 miliárd dolárov určenú predovšetkým pre Ukrajinu a Izrael.- Generálny tajomník Organizácie Spojených národov Antonio Guterres očakáva onedlho úplné zrútenie verejného poriadku v Pásme Gazy.- Spojené štáty vetovali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá vyzývala na okamžité humanitárne prímerie vo vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.- Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vyhlásil, že Spojené štáty sú "zodpovedné za prelievanie krvi" detí v Pásme Gazy po tom, ako vetovali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN.- Generálny tajomník OSN António Guterres vyjadril ľútosť v súvislosti so zlyhaním Bezpečnostnej rady OSN požiadať o prímerie v Pásme Gazy, ktorá je podľa neho paralyzovaná "geostrategickými rozdielmi".- Európska únia trvá na dvojštátnom riešení pre Izrael a Palestínu. V rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli to povedal šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).- Valné zhromaždenie OSN prijalo drvivou väčšinou hlasov rezolúciu žiadajúcu okamžité humanitárne prímerie v Pásme Gazy. Hlasovalo za ňu 153 krajín, desať členov bolo proti, vrátane USA a Izraela a 23 krajín sa hlasovania zdržalo.- Izraelská vláda nesúhlasí s dvojštátnym riešením izraelsko-palestínskeho konfliktu, vyhlásil americký prezident Joe Biden.- Vojna v Pásme Gazy bude pokračovať "s medzinárodnou podporou, či bez nej", uviedol izraelský minister zahraničných vecí Eli Kohen.- Akýkoľvek povojnový plán, ktorý neráta s existenciou palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy, je ilúzia, vyhlásil politický vodca tohto hnutia Ismáíl Haníja.- Viaceré štáty Západu a Európskej únie vyzvali Izrael, aby "podnikol konkrétne kroky na zastavenie bezprecedentného násilia" zo strany židovských osadníkov na okupovanom Západnom brehu.- Krajiny EÚ sa správajú pokrytecky ohľadne súčasného diania v Pásme Gazy a prebiehajúcej izraelskej vojenskej odvety za útok Hamasu zo 7. októbra. Povedal to slovenský premiér Robert Fico na záver dvojdňového summitu EÚ v Bruseli.- Pri izraelskej ofenzíve v Pásme Gazy prišlo doteraz o život viac ako 18.700 ľudí, uviedlo ministerstvo zdravotníctva na palestínskom území ovládanom hnutím Hamas.- Izraelská armáda uviedla, že jej vojaci nedopatrením zastrelili troch rukojemníkov, ktorých pri útoku na Izrael zajalo hnutie Hamas.- Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi prevzal zodpovednosť za smrť troch izraelských rukojemníkov, ktorých nedopatrením zastrelili izraelskí vojaci počas bojov s militantmi v Gaze.- Izrael oznámil, že na hraničný priechod Kerem Šalom začali vchádzať nákladné autá s humanitárnou pomocou pre Gazu. Izraelský priechod otvorili po prvý raz od 7. októbra, keď vypukla vojna s palestínskym militantným hnutím Hamas.