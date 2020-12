SVET ZASIAHLA PANDÉMIA: Kedy zaznamenali prvý prípad koronavírusu?

2019:

Zákazník má na tvári ochranné rúško počas nákupu v potravinách v Pekingu 28. januára 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

2020:

Zamestnanci s ochranným výstrojom používajú dezinfekčný prostriedok v spreji ako prevenciu proti novému koronavírusu v divadle v kórejskom Soule, archívne foto. Foto: TASR/AP

Na snímke pracovník v ochrannom odeve kontroluje pacientke lekárske vyšetrenie v hoteli, ktorý slúži na lekársku izoláciu ľudí 3. februára 2020 v čínskom Wu-chane, archívne foto. Foto: TASR/AP

Zdravotníci v špeciálnom oblečení prevážajú do nemocnice pacienta nakazeného novým koronavírusom v juhokórejskom meste Čchunčchon 22. februára 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Žena s ochranným rúškom fotografuje pred Španielskymi schodmi v Ríme 5. marca 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Zdravotníci odoberajú testovaciu vzorku na koronavírus od posádky motorového vozidla v americkom San Antoniu 16. marca 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Ľuda s ochrannými rúškami na zabránenie šíreniu nového koronavírusu čakajú v rade na testovanie na ochorenie COVID-19 v meste Vilafranca del Penedes pri Barcelone 13. augusta 2020, archvíne foto. Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Muž s ochranným rúškom kráča po moste vo štvrtok 29. októbra 2020 vo Frankfurte nad Mohanom, archívne foto. Foto: TASR/AP

Na snímke pracovník vykonáva ster na odbernom mieste pred Domom kultúry v Pezinku počas celoplošného testovania Slovenska na ochorenie Covid-19, 31. októbra 2020, archívne foto. Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdravotníci prevážajú pacienta s ochorením Covid-19 do nemocnice 6. novembra 2020 v Prahe, archívne foto. Foto: TASR/AP

Svet 20. decembra (TASR) – Od začiatku tohto roka do polovice decembra bolo na celom svete zaznamenaných viac ako 73 miliónov prípadov pacientov s novým koronavírusom. Viac než 1,6 milióna ľudí nákaze podľahlo.Počas prvého nástupu pandémie pribúdalo v prvej polovici apríla okolo 85.000 – 100.000 prípadov denne, od konca júla do konca septembra to bolo až okolo 300.000 pacientov. Po ďalšom prudkom vzostupe počas jesene od začiatku novembra pribúda od 650.000 do 700.000 chorých denne.Čína je prvou krajinou sveta, v ktorej sa objavil nový vírus SARS-CoV-2. Dnes sa v počte prípadov (necelých 87.000) nachádza na 79. mieste medzi krajinami sveta. Najviac zasiahnutými krajinami sú USA, India, Brazília, Rusko a Francúzsko, ďalej Spojené kráľovstvo, Turecko, Taliansko, Španielsko a Argentína.TASR prináša výberovú chronológiu udalostí súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 vo svete.- Prvým človekom s vírusom SARS-CoV-2 bol 55-ročný muž z provincie Chu-pej, ktorý sa nakazil už 17. novembra 2019. Uviedol to vládny dokument, o ktorom informoval hongkonský denník South China Morning Post.- Z čínskeho mesta Wu-chan, metropoly provincie Chu-pej, po prvýkrát hlásili výskyt koronavírusu 2019-nCoV.- Príčinou ochorenia dýchacích ciest, ktorým sa v Číne nakazili desiatky ľudí, bol nový typ koronavírusu. Formou infekčného zápalu pľúc sa nakazilo v meste Wu-chan v centrálnej provincii Chu-pej najmenej 44 osôb, bola hlásená prvá obeť.- V Južnej Kórei potvrdili prvý prípad ochorenia spôsobeného neznámym kmeňom koronavírusu.- Peking v dôsledku šírenia nového smrteľného koronavírusu zrušil pripravované verejné oslavy nového lunárneho roka, naplánované v čínskej metropole na sobotu 25. januára.- Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil stav globálnej zdravotnej núdze. Urobil tak v súvislosti s nákazou spôsobenou novým koronavírusom COVID-19.- Približne 7000 cestujúcich a členov posádky uviazlo vo štvrtok v talianskom prístave Civitavecchia na výletnej lodi, na ktorú uvalili karanténu vzhľadom na podozrenie, že dvaja z prítomných ľudí sú nakazení novým druhom vírusu.- Francúzsko informovalo o prvom prípade úmrtia spôsobeného novým druhom koronavírusu mimo Ázie. V Paríži ochoreniu vo Francúzsku podľahol 80-ročný čínsky turista.– Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus informoval, že nový druh koronavírusu šíriaci sa z Číny dostal nové pomenovanie COVID-19. Vysvetlil, že skratka "co" zastupuje slovo korona, "vi" znamená vírus a "d" označuje anglické slovo disease (ochorenie).– Francúzsko potvrdilo prvé prípady nového koronavírusu, na ďalší deň potvrdili výskyt vírusu aj v Rakúsku, Švajčiarsku a v Chorvátsku.– Prvé prípady koronavírusu zaznamenali v Maďarsku, Poľsku a v Slovinsku.- Regionálne úrady v čínskom meste Wu-chan uvoľnili po dvoch mesiacoch opatrenia zamerané proti šíreniu koronavírusu. Obyvatelia sa mohli začať vracať do práce a mesto sa postupne otvárať.- Novým epicentrom pandémie ochorenia COVID-19 sa stala Južná Amerika. Brazília zaznamenala viac ako 20.000 úmrtí na následky ochorenia COVID-19 a 310.000 osôb bolo k tomuto dňu nakazených. Brazília sa dostala na tretie miesto za USA a Rusko.- Pandémia koronavírusu bola sprevádzaná masívnou vlnou nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií. Vyplýva zo správy, ktorú predložili šéf európskej diplomacie Josep Borrell a podpredsedníčka Európskej komisie (EK) Věra Jourová. Borrell upozornil, že dezinformácie v časoch koronakrízy mohli zabíjať a dodal, že EK má povinnosť chrániť občanov EÚ.– EK schválila používanie prípravku remdesivir na liečbu závažných prípadov ochorenia COVID-19 spôsobeného novým druhom koronavírusu v EÚ.– WHO varovala, že koronavírusová pandémia bude pravdepodobne trvať "dlho". Krízový výbor tejto špecializovanej inštitúcie OSN poukázal na očakávané dlhé trvanie pandémie COVID-19. WHO varovala pred hrozbou "únavy pri reakcii" na pandémiu v dôsledku socioekonomického tlaku, ktorému sú vystavené krajiny sveta.– Latinská Amerika prekonala Európu v počte obetí na ochorenie COVID-19 a stala sa oblasťou s najvyšším počtom úmrtí na toto ochorenie. Novému koronavírusu podľahlo doteraz v krajinách Latinskej Ameriky viac než 206.000 ľudí, čo je zhruba 30 percent zo všetkých úmrtí na svete.- Západné Tichomorie, obývané takmer dvoma miliardami ľudí, vstúpilo do novej fázy koronavírusovej pandémie. V utorok o tom informoval regionálny riaditeľ WHO pre tento región Takeši Kasai. Podľa definície WHO ide o 37 krajín vrátane Vietnamu, Filipín, Číny, Južnej Kórey, Nového Zélandu a Austrálie.- Britský farmaceutický gigant AstraZeneca oznámil, že začal klinické testy nového lieku určeného na prevenciu infekcie koronavírusom, ako aj na liečbu ochorenia COVID-19.- Španielsky premiér Pedro Sánchez oznámil, že na pomoc regionálnym vládam v boji proti nárastu ľudí nakazených koronavírusom vyšle armádu.- India sa stala druhou najviac zasiahnutou krajinou sveta, pokiaľ ide o počty ľudí nakazených koronavírusom. V Indii podľa údajov ministerstva zdravotníctva dosiaľ zaevidovali 4,20 milióna prípadov infekcie, čím krajina prekonala Brazíliu (4,12 milióna). Viac prípadov zaznamenali už len Spojené štáty, kde je ich celková bilancia 6,25 milióna.- Na celosvetový rozvoz vakcín proti novému druhu koronavírusu bude potrebných 8000 lietadiel typu Boeing 747, vyplýva z najnovšej správy Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA).- Milión úmrtí v dôsledku pandémie nového koronavírusu je "bolestivým míľnikom", k dosiahnutiu ktorého prispela živelnosť tejto choroby. Vo vyhlásení to povedal generálny tajomník OSN António Guterres.- V boji proti šíreniu nového druhu koronavírusu vyhlásilo Francúzsko opätovne stav zdravotnej núdze.- V Európe zaznamenali celkovo vyše desať miliónov prípadov nákazy novým koronavírusom.- Britský politik Nigel Farage sa rozhodol predstaviť svoju Stranu brexitu v novom svetle pod názvom Reform UK, ktorej hlavným cieľom je bojovať proti vládnemu lockdownu.- Obyvatelia anglického mesta Liverpool dostali ako prví možnosť absolvovať pravidelné testy na ochorenie COVID-19 v rámci prvého projektu celoplošného testovania v meste na území Anglicka.- Dánsky zdravotnícky ústav, ktorý sa zaoberá infekčnými chorobami, od júna potvrdil prítomnosť zmutovanej verzie nového druhu koronavírusu súvisiacej s norkovými farmami u 214 ľudí.- Z výskumu vedcov Oxfordskej univerzity vyplýva, že ľudia, ktorí sa nakazili novým koronavírusom, by tento vírus nemali opätovne dostať najmenej po obdobie šiestich mesiacov.- Spojené kráľovstvo ako prvá krajina na svete oficiálne schválilo očkovaciu látku proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer a BioNTech na všeobecné použitie.- WHO vydala odporúčanie, aby sa ľudia počas vianočných sviatkov neobjímali a obmedzili tak šírenie nákazy koronavírusom.- V Európe zaznamenali dosiaľ celkovo vyše 20 miliónov prípadov nákazy novým koronavírusom.- V Kanade sa začalo očkovanie proti novému druhu koronavírusu. Ako prvá bola zaočkovaná opatrovateľka Anita Quidangenová z Toronta.