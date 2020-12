KORONAVÍRUS 2020: Najviac zasiahnutou krajinou je USA

USA

Na snímke prázdne police v oddelení s toaletným papierom v obchode Walmart v kalifornskom San Leandre 13. marca 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

dravotníci čakajú na ďalšie vozidlo pri odbere vzoriek na testovanie na COVID-19 v zdravotníckom centre Doris Ison v Miami na Floride 20. marca 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Socha indiánskeho skauta Siouxa s ochranným rúškom na tvári v americkom meste Kansas City 26. marca 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Zdravotníci zhadzujú svoj ochranný odev po tom, ako prepravili telá obetí pandémie koronavírusu zo zdravotníckeho zariadenia Wycoff Heights Medical Center do chladiarenských kontajnerov pred nemocnicou v New Yorku 2. apríla 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Newyorská policajtka rozdáva ochranné rúška ženám v brooklynskom parku počas koronavírusovej pandémie v nedeľu 17. mája 2020, archívne foto Foto: TASR/AP

Na snímke voliči stoja v rade pred volebnou miestnosťou v americkom Dallase 3. novembra 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

RUSKO

Ľudia s ochrannými rúškami a rukavicami kráčajú po moskovskom Červenom námestí, na ktorom sa koná knižný trh počas koronavírusovej pandémie v sobotu 6. júna 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Na snímke zo 6. augusta 2020 zamestnankyňa drží novú vakcínu v ústave epidemiologického a mikrobiologického výskumu Nikolaja Gamaleja v Moskve, archívne foto. Foto: TASR/AP

Lekár v špeciálnom ochrannom odeve vchádza do liečebnej sály v dočasnej poľnej nemocnici v Moskve v stredu 18. novembra 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Washington/Moskva 22. decembra (TASR) – Najviac zasiahnutou krajinou novým koronavírusom sú Spojené štáty americké (USA) s približne 17 miliónmi prípadmi a viac než 308.000 úmrtiami. Po Indii a Brazílii je na štvrtom mieste – a na prvom medzi európskymi štátmi – Rusko.TASR prináša výberovú chronológiu udalostí súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 v týchto dvoch štátoch.Počas aprílového nárastu počtu prípadov (prvej vlny) v USA zaznamenávali vyše 30.000 nových prípadov nákazy denne, počas druhej vlny v júli to bolo až vyše 70.000 pacientov za deň. Od novembra prekračujú denné prírastky hranicu 150.000, v niektorých dňoch dokonca až 200.000 nových pacientov za deň.- V Spojených štátoch zaznamenali prvé úmrtie na nový koronavírus. Prvou obeťou sa stala žena päťdesiatnička v Seattli v štáte Washington.- Spojené štáty vyhlásili stav zdravotnej núdze.- V Seattli sa začala klinická skúška vakcíny zameranej na ochranu proti novému koronavírusu. Vedci z Národného zdravotníckeho inštitútu vyvíjali očkovaciu látku s názvom mRNA-1273 spolu s biotechnologickou spoločnosťou Moderna z Cambridge v štáte Massachusetts.- Špecialisti z USA, Spojeného kráľovstva a Francúzska znamenali v posledných týždňoch zvýšený počet pacientov, ktorí náhle stratili čuch, čo označili za jeden z príznakov ochorenia COVID-19.- Nový koronavírus si v USA vyžiadal za posledných 24 hodín 1169 mŕtvych, čo bol dovtedy najvyšší počet obetí koronavírusu za deň spomedzi všetkých krajín sveta od začiatku pandémie.- Americké spravodajské služby dospeli k záveru, že nový druh koronavírusu nebol vyrobený človekom ani geneticky upravený. Uviedli však, že stále skúmajú, či vírus pochádza zo zvierat alebo vznikol v dôsledku nehody v čínskom laboratóriu.- Spojené štáty schválili liek remdesivir, vyvinutý spoločnosťou Gilead, pre pacientov nakazených novým druhom koronavírusu.- Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vyhlásil, že existuje "veľké množstvo" dôkazov o tom, že nový koronavírus pochádza z laboratória v čínskom meste Wu-chan, odkiaľ sa do sveta rozšírila súčasná pandémia infekčnej choroby COVID-19.- Prezident Donald Trump označil koronavírusovú pandémiu za "najhorší útok", aký dosiaľ Spojené štáty zažili, poukazujúc pritom na Čínu. Tvrdil, že pandémia zasiahla USA ťažšie než japonský útok na základňu Pearl Harbor počas druhej svetovej vojny či teroristické útoky z 11. septembra 2001.– Šéf Bieleho domu Donald Trump vyhlásil, že pristupuje k "ukončeniu" vzťahov medzi Spojenými štátmi a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ktorá podľa neho zlyhala v boji proti počiatočnému šíreniu koronavírusového ochorenia COVID-19.- Americký prezident Donald Trump obhajoval svoje zľahčovanie hrozby koronavírusu tvrdením, že “nesmieme byť v panike“.– Prezident Donald Trump na Twitteri oznámil, že spolu s manželkou mal pozitívny test na COVID-19 a že okamžite začali s karanténou a liečbou.- Americký koncernom Pfizer, ktorý vyvíja vakcínu v spolupráci s nemeckou biotechnologickou spoločnosťou BioNTech, spoločne oznámili, že vakcína má 90 percentnú účinnosť.– USA zaznamenali 201.961 nových prípadov koronavírusu SARS-CoV-2, čo bol najvyšší denný nárast od začiatku pandémie.- Americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) schválil núdzové použitie experimentálneho prípravku spoločnosti Regeneron Pharmaceuticals na liečbu pacientov s ochorením COVID-19. Išlo o prípravok, ktorý pri liečbe tohto ochorenia dostával aj americký prezident Donald Trump.- Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) definitívne schválil núdzové použitie vakcíny proti novému koronavírusu, ktorú vyvinuli spoločnosti Pfizer a BioNTech.- V USA spustili distribúciu vakcíny proti koronavírusovej chorobe COVID-19. Najväčšia očkovania kampaň v dejinách krajiny sa začala v čase, keď si pandémia v USA denne vyžiada viac ako 2400 životov a celkový počet obetí sa blíži k 300.000.Do polovice decembra zaznamenali v Rusku takmer 2,7 milióna prípadov nákazy a cez 47.000 úmrtí. Prvá vlna tu vrcholila v prvej polovici mája, druhá prichádzala od polovice septembra. V prvej vlne denné prírastky prípadov prekročili počet 10.000, v druhej vlne už dosiahli 25.000 až 30.000. Momentálne je štvrtou najviac postihnutou krajinou.- Prvé dva prípady ochorenia spôsobené novým koronavírusom zaznamenali v Rusku – jeden v meste Ťumeň a druhý v meste Čita. Vo obidvoch išlo o čínskych občanov.- Nový druh koronavírusu SARS-CoV-2 si v Rusku vyžiadal prvú obeť, ktorou bola staršia pacientka moskovskej nemocnice.- Ruský prezident Vladimir Putin nariadil občanom, aby nechodili do práce až do konca apríla. Cieľom bolo spomaliť šírenie koronavírusu.- V dôsledku pandémie koronavírusu ruský prezident Vladimir Putin nariadil odklad vojenskej prehliadky, ktorá sa mala konať 9. mája pri príležitosti 75. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom.- Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila deväť vakcín vyvíjaných v Rusku proti koronavírusu SARS-CoV-2 na zoznam potenciálnych možností riešenia pandémie.- Ruský premiér Michail Mišustin oznámil, že testy u neho potvrdili nový koronavírus.– Rusko obsadilo šiestu priečku spomedzi krajín s najvyšším počtom prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.– Prezident Putin zrušil pracovné voľno obyvateľov vyhlásení v spojitosti s pandémiou.– V Moskve sa skončili prísne karanténne opatrenia vrátane obmedzení pohybu občanov, ktoré boli zavedené pre obavu zo šírenia nákazy nového koronavírusu.- Rusko sa stalo prvou krajinou na svete, ktorá zaregistrovala vakcínu proti novému koronavírusu. Tím, ktorý vakcínu Sputnik V vyvinul oznámil, že jej účinnosť dosiahla 95 percent.– Ruské ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že začalo s distribúciou prvej várky vakcíny proti koronavírusu s názvom Sputnik V medzi civilistov.- Bieloruské ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že v krajine sa začali klinické skúšky vakcíny ruskej výroby Sputnik V. Bielorusko sa stalo prvou krajinou, v ktorej sa uskutočnili klinické skúšky vakcíny po jej registrácii v Rusku.- V Moskve začali s očkovaním rizikových skupín osôb proti ochoreniu COVID-19. Ako prví budú zaočkovaní zdravotnícki, sociálni a pedagogickí pracovníci.