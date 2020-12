KORONAVÍRUS V EURÓPE: Ako zvládali ochorenie krajiny blízke Slovensku?

NEMECKO

Na archívnej snímke muž s ochranným rúškom kráča po námestí Opernplatz v nemeckom Frankfurte nad Mohanom skoro ráno 9. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Na snímke lekári vysvetľujú používanie ventilátora v univerzitnej nemocnici v Hamburgu 25. marca 2020. Foto: TASR/AP

Žena pripravuje vzorky na testovanie genotypu nového koronavírusu na Ústave lekárskej mikrobiológie, virológie a hygieny Univerzitného lekárskeho centra v Rostocku, v Nemecku, 10. marca 2020. Foto: TASR/AP

Nemecká kancelárka Angela Merkelová a premiér nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko Markus Söder počas tlačovej konferencie 16. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Ľudia kráčajú po pešej zóne v nemeckom Kolíne v stredu ráno 9. decembra 2020. Foto: TASR/DPA

Nemecká kancelárka Angela Merkelová si napráva ochranné rúško počas tlačovej konferencie o sprísnení karanténnych opatrení po videokonferencii s premiérmi 16 spolkových krajín v Berlíne 13. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Kaderník farbí a strihá vlasy zákazníčke s ochranným rúškom na tvári na zabránenie šíreniu nového koronavírusu v kaderníctve po otvorení prevádzok v rámci uvoľnenia niektorých opatrení v Berlíne, archívna snímka. Foto: TASR/AP

RAKÚSKO

Ľudia s ochrannými rúškami čakajú v rade pred obchodom po znovuotvorení viacerých obchodov v rámci uvoľnenia opatrení po lockdowne vo Viedni 7. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Ľudia s ochrannými rúškami prichádzajú na check-in na viedenskom letisku Schwechat, v Rakúsku, 13. marca 2020. Foto: TASR/AP

Hosť pije kávu v reštaurácii vo Viedni 15. mája 2020. Foto: TASR/AP

Sebastian Kurz, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Policajné auto je zaparkované pred železiarstvom, v ktorom nakupujú zákazníci s ochrannými rúškami vo Viedni, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Policajti kontrolujú cudzincovi doklady na uzavretom rakúsko-maďarskom hraničnom priechode pri Hegyeshalome, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Rakúski vojaci v ochranných odevoch počas prvého hromadného dobrovoľného testovania na nový druh koronavírusu vo Viedni v piatok 4. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Belgický ovčiak rakúskej armády, ktorý je vycvičený na detekciu choroby Covid-19, počas predstavenia vo Viedni 14. decembra 2020. Foto: TASR/AP

ČESKO

Mladá žena čaka na test na ochorenie COVID-19 v Prahe v sobotu 12. septembra 2020. Foto: TASR/AP

Pracovník sa chystá na dezinfekciu triedy v zatvorenej škole v Prahe 10. marca 2020. Foto: TASR/AP

Žena s deťmi počas prechádzky so psom 17. marca 2020 v Prahe. Foto: TASR/AP

Zdravotníci prevážajú pacienta s ochorením Covid-19 do nemocnice, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Roman Prymula, archívna snímka. Foto: FB Úrad vlády ČR

Zdravotný personál prijíma pacienta s ochorením COVID-19 na jednotke intenzívnej starostlivosti v pražskej univerzinej nemocnici, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR/AP

Ľudia sa registrujú na testovanie antigénovými testami v Prahe 16. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Bratislava 23. decembra (TASR) – Bratislava 16. októbra (TASR) – TASR prináša chronológiu udalostí spojených so šírením nového druhu koronavírusu (SARS-CoV-2) v Nemecku, Rakúsku a Česku – európskych krajinách, s ktorými sú občania Slovenska v pravidelnom kontakte.Nemecko zaznamenalo od začiatku pandémie viac než 1,3 milióna prípadov koronavírusovej nákazy, ktorej podľahlo vyše 23.000 osôb. Dnes je v počte prípadov na 12. mieste medzi všetkými krajinami sveta. Počas prvej vlny na prelome marca a apríla počet prípadov za deň prekročil 6000, opäť akceleroval v priebehu októbra. Od novembra sa v niektorých dňoch počty prípadov pohybujú v rozpätí 20.000-30.000 prípadov.- V Nemecku sa po prvý raz vyskytol prípad infekcie spôsobenej novým koronavírusom. Od svojej kolegyne, ktorá pricestovala z Číny, sa ním infikoval 33-ročný muž v Bavorsku.- V nemocnici v egyptskom letovisku Hurghada zomrel na nový koronavírus 60-ročný nemecký občan. Išlo o prvého Nemca, ktorý ochoreniu podľahol a zároveň o prvú smrteľnú obeť ochorenia COVID-19 v Afrike.– Nemecko oznámilo v súvislosti s novým koronavírusom dve úmrtia na svojom území. Oba prípady boli zaznamenané v najviac zasiahnutej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Ochoreniu COVID-19 podľahla 89-ročná žena v Essene a druhou obeťou bol 78-ročný muž z mesta Heinsberg.- Virológovia z nemeckého mesta Ulm po prvý raz dokázali prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 v materskom mlieku ženy, u ktorej sa potvrdilo ochorenie COVID-19.– V krajine pribudlo 1045 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, od 7. mája išlo o prvý denný nárast o viac ako 1000 prípadov.– Premiér nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko Markus Söder povedal, že v rámci boja proti COVID-19 plánuje nechať lyžiarske svahy v bavorských Alpách počas vianočných prázdnin zatvorené. Európske krajiny vyzval, aby tento krok nasledovali.– Nemecký Inštitút Roberta Kocha (RKI) hlásil rekord v počte novoinfikovaných za posledných 24 hodín. V krajine zaznamenali 29.875 nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu.- Kancelárka Angela Merkelová oznámila, že v krajine výrazne sprísnia protepidemické opatrenia v snahe zabrániť "" počtu prípadov nákazy novým koronavírusom.– Od tohto dňa až do 10. januára 2021 sú zatvorené školy, kaderníctva a všetky obchody s výnimkou predajní tovaru každodennej spotreby.V počte doterajších prípadov cca 328.000 a s viac než 4600 obeťami je krajina na 32. mieste. Prvá vlna s cca tisíckou prípadov denne vrcholila koncom marca, v druhej – počas prvej polovice novembra – bolo hlásených 7000-10.000 prípadov denne.– V krajine zaregistrovali prvé dva prípady nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2. Išlo o dvoch 24-ročných Talianov žijúcich v Innsbrucku, ktorí krátko predtým navštívili severotalianske Bergamo.– Vo Viedni zomrel 69-ročný muž; stal sa prvou obeťou nového koronavírusu v Rakúsku.– V rámci boja proti šíreniu koronavírusu a so zámerom minimalizovať kontakt ľudí na otvorenom priestranstve začali v Rakúsku platiť rozsiahle opatrenia vrátene obmedzenia pohybu.– Rakúska vláda oznámila, že platnosť obmedzenia pohybu ľudí vo verejnom priestore bude predĺžená do 13. apríla. Pôvodne mala platiť do 22. marca.– Po Islande ako druhá krajina v Európe začalo robiť Rakúsko náhodné testy na nový druh koronavírusu s cieľom odhaliť skryté prípady infikovaných.- V krajine sa znovu otvorili tisíce obchodov vrátane menších predajní a prevádzok. Prísne hygienické opatrenia ostali v platnosti.– Spolkový kancelár Sebastian Kurz informoval, že v Rakúsku prestane od 15. júna platiť povinnosť nosiť ochranné rúška. Obyvatelia ich však museli naďalej nosiť v lekárňach, na úradoch, v službách a pri podujatiach s veľkým počtom ľudí, kde nebolo možné dodržať minimálne metrový odstup.– V krajine začal platiť "koronový semafor", ktorý na základe určených kritérií ukazuje epidemiologickú situáciu v regiónoch.- Z výskumu Andreasa Bergthalera z viedenského Výskumného centra pre molekulárnu medicínu (CeMM) vyplynulo, že na to, aby nový druh koronavírusu spôsobil v ľudskom organizme vypuknutie ochorenia COVID-19, je potrebných až 500 exemplárov koronavírusu.- Vzhľadom na stúpajúci počet nakazených apeloval rakúsky kancelár Sebastian Kurz na spolkové krajiny, aby sprísnili opatrenia na boj s novým koronavírusom.- V celej krajne začal platiť druhý lock-down, ktorý má zastaviť rýchle šírenie nového koronavírusu.- V Rakúsku vstúpili do platnosti ďalšie sprísnené opatrenia zamerané na spomalenie šírenia nového koronavírusu.- Rakúsko bude v termíne od 7. decembra do 10. januára 2021 vyžadovať povinnú desaťdňovú karanténu od cestujúcich z krajín, kde je počet nakazených koronavírusom za dva týždne vyšší ako 100 na 100.000 obyvateľov. Kancelár Kurz uviedol, že krajina sa zameria na dôsledný režim na hraniciach.- V Rakúsku sa spustilo hromadné dobrovoľné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Testovanie rýchlymi antigénovými testami sa začalo vo Viedni a v spolkových krajinách Voralbersko a Tirolsko.- Rakúska ministerka obrany Klaudia Tannerová vyhlásila, že výcvikové psy rakúskej armády dokážu pomocou čuchu zistiť, či je človek nakazený novým druhom koronavírusu.V ČR zaznamenali doteraz vyše 580.000 prípadov a takmer 10.000 úmrtí. Na vrchole druhej vlny na prelome októbra a novembra sa tu počet prípadov v niektorých dňoch vyšplhal nad 15.000.- V Českej republike sa objavili prvé tri prípady nákazy novým koronavírusom.- V celej ČR zatvorili základné, stredné, vyššie odborné a vysoké školy.- Česká vláda v súvislosti s pandémiou vyhlásila núdzový stav platný na 30 dní. Platil zákaz zhromažďovania nad 30 osôb a od 14. marca aj zákaz cestovania do rizikových krajín.- Česká vláda zakázala voľný pohyb ľudí v celej ČR. Opatrenie platilo do 24. apríla.- Českí hygienici úplne uzavreli mestá Litovel a Uničov a obec Červenka v Olomouckou kraji. Ľudia nemohli z miest odísť ani do nich vstúpiť.- Česká vláda schválila zákaz vychádzania bez ochranného rúška.- V ČR zaznamenali prvú obeť pandémie nového koronavírusu. Chorobe COVID-19 podľahol 95-ročný muž.- Poslanecká snemovňa ČR schválila predĺženie núdzového stavu v krajine do 17. mája.- V ČR začalo opätovne platiť povinné nosenie rúšok na hromadných akciách s účasťou nad 100 osôb.- V ČR opätovne zaviedli povinné nosenie rúšok v hromadnej doprave a v interiéroch verejných budov.- Minister zdravotníctva Adam Vojtěch rezignoval na svoju funkciu. Nahradil ho Roman Prymula.– V ČR začal opäť platiť núdzový stav.- Pribudlo rekordných 11.984 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Išlo o najvyšší denný prírastok nakazených od začiatku pandémie.- Český minister zdravotníctva Roman Prymula (ANO) skončil vo vláde. Dôvodom bola nočná návšteva pražskej reštaurácie v čase, keď mali byť takéto prevádzky zatvorené, Prymula sa navyše pohyboval bez rúška.- Prezident republiky Miloš Zeman vymenoval nového ministra zdravotníctva, dovtedajšieho námestníka riaditeľa brnianskej Fakultnej nemocnice Jana Blatného.- Český minister zdravotníctva Jan Blatný predstavil nový systém sledovania vývoja epidémie nového druhu koronavírusu.- Poslanci dolnej komory českého parlamentu rozhodli o predĺžení núdzového stavu do 23. decembra.