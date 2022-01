VAKCINÁCIA AJ TRETIA VLNA: Koronavírus zasiahol svet aj v roku 2021

JANUÁR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke americký prezident Joe Biden sa pripravuje podpísať prvé dokumenty v Oválnej pracovni Bieleho domu 20. januára 2021 vo Washingtone. Foto: TASR/AP



FEBRUÁR

Na archívnej snímke ruská vakcína Sputnik V na ochorenie COVID-19. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke ampulky s vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson (J&J). Foto: TASR/AP

MAREC

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: TASR/AP

APRÍL

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

MÁJ

Na archívnej snímke pamätná tabuľka pri spomienkovej lipe pre obete pandémie Covid-19 v Parku Ľudovíta Štúra v Žiline. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

JÚN

Na archívnej snímke šéf programu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre núdzové situácie Michael Ryan. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel hovoria počas tlačovej konferencie pred summitom G7, v sídle Európskej únie v Bruseli 10. júna 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke taliansky premiér Mario Draghi. Foto: TASR/AP



JÚL

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

AUGUST

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke pápež František. Foto: TASR/AP

SEPTEMBER

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

OKTÓBER

Na archívnej snímke generálny tajomník OSN António Guterres. Foto: TASR/AP

NOVEMBER

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke muž počas príchodu na testovanie na ochorenie COVID-19 v testovacom centre v Johannesburgu 27. novembra 2021. Dôvodom sú obavy z nového variantu koronavírusu omikron. Foto: TASR/AP

DECEMBER

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na archívnej snímke riaditeľ a spoluzakladateľ nemeckej farmaceutickej firmy BioNTech Ugur Sahin. Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 1. januára (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu udalostí spojených s pandémiou nového koronavírusu vo svete v roku 2021.- Nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech oznámila, že v roku 2021 chce vyrobiť až dve miliardy dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 namiesto pôvodne plánovaných 1,3 miliardy dávok.- Európska komisia (EK) dôrazne pripomenula členským štátom EÚ ich záväzok, že nebudú samostatne kupovať vakcíny proti COVID-19, a vyzvala ich, aby neustále hlásili presný počet už zaočkovaných osôb.- Skupina desiatich vedcov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pricestovala do Číny s cieľom skúmať pôvod koronavírusu SARS-CoV-2.- Maličké britské zámorské územie Gibraltár na juhu Pyrenejského polostrova oznámilo, že od začiatku roka stratilo viac ľudí z dôvodu nákazy koronavírusom než z akejkoľvek inej príčiny v minulom storočí.- Nový prezident USA Joe Biden podpísal len niekoľko hodín po uvedení do úradu nariadenie, ktorým zrušil proces vystúpenia USA zo Svetovej zdravotníckej organizácie.- Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom prekročil na celom svete hranicu 100 miliónov.- Európska agentúra pre lieky (EMA) podmienečne schválila na použitie v členských štátoch EÚ vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca.- Šéf európskej diplomacie Josep Borrell označil v Moskve ruskú vakcínu Sputnik V proti koronavírusu SARS-CoV-2 za "dobrú správu pre ľudstvo" a vyjadril nádej, že EÚ schváli jej používanie pri vakcinácii obyvateľstva.- Expertom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí v Číne skúmali zdroj koronavírusovej pandémie, sa nepodarilo potvrdiť pôvod koronavírusu SARS-CoV-2 u zvierat.- Spojené štáty prekročili hranicu 500.000 úmrtí na ochorenie COVID-19. Tento počet sa rovná celkovému počtu Američanov, ktorí zahynuli v druhej svetovej vojne a vo vojnách v Kórei a Vietname.- Vakcína spoločnosti Johnson & Johnson (J&J) je vysoko účinná pri podaní pacientom so závažným priebehom ochorenia COVID-19 a taktiež voči jeho brazílskemu a juhoafrickému variantu. Vyplynulo to z analýzy amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).- Podvodníci ponúkli členským štátom EÚ dosiaľ už približne 400 miliónov falošných očkovacích dávok proti COVID-19 v hodnote asi tri miliardy eur.- Spojené štáty schválili núdzové použitie jednodávkovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od firmy Johnson & Johnson (J&J). V USA dovtedy očkovali dvojdávkovými vakcínami od spoločností Pfizer a Moderna.- Rok potom, keď Svetová zdravotnícka organizácia prvýkrát označila covid za pandémiu, upozornila Medzinárodná rada zdravotníkov (ICN), že vyhorenie a stres vedú milióny sestier a ošetrovateľov k úvahám, že túto profesiu zanechajú. Ochorenie COVID-19 usmrtilo za ten čas najmenej 3000 zdravotných sestier a ošetrovateľov.Detský fond OSN (UNICEF) varoval, že pandémia koronavírusu ohrozuje celú generáciu detí, pretože zastavila ich rozvoj.- Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhovela žiadosti farmaceutickej spoločnosti Johnson & Johnson a zaradila jej vakcínu proti chorobe COVID-19 do zoznamu očkovacích látok na podmienečné použitie.- WHO uviedla, že ju v súvislosti s pandémiou koronavíurusu obzvlášť znepokojuje najmä situácia na Balkáne a v krajinách strednej Európy.- Lídri EÚ sa na online summite zhodli na potrebe urýchliť očkovanie v Európe, keď konštatovali, že na prekonanie zdravotnej krízy je nevyhnutné urýchliť výrobu, dodávku a nasadenie vakcín proti ochoreniu COVID-19.- Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus požiadal o podrobnejšie vyšetrovanie možného úniku koronavírusu SARS-CoV-2 z laboratória. Medzinárodný tím expertov vyšetrujúci pôvod koronavírusu v čínskom meste Wu-chan označil teóriu o možnom úniku vírusu z tamojšieho laboratória za "mimoriadne nepravdepodobnú".- Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že ivermektín – propagovaný na niektorých sociálnych sieťach ako "zázračný liek" na ochorenie COVID-19 – by sa nemal používať na liečbu pacientov infikovaných koronavírusom.- Vedci v Brazílii detegovali ďalší variant koronavírusu SARS-CoV-2, podobný už známemu juhoafrickému variantu.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) kritizovala Európu za "neprijateľne pomalú" očkovaciu kampaň a vyjadrila tiež znepokojenie nad nárastom počtu nakazených novým koronavírusom v tomto regióne.Spoločnosti Pfizer a BioNTech oznámili, že ich vakcína má približne 91-percentnú účinnosť v ochrane pred ochorením COVID-19.- Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila, že pandémia vstúpila do kritickej fázy.- Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyjadril veľké znepokojenie nad rekordnými počtami mŕtvych a nakazených koronavírusom v Indii a situáciu s ochorením COVID-19 označil za "viac než srdcervúcu".- Svetová zdravotnícka organizácia informovala, že tzv. indický variant nového koronavírusu B.1.617 bol zistený v minimálne 17 krajinách sveta.– WHO vydala dôrazné varovanie pre európske krajiny, že uvoľňovanie opatrení proti ochoreniu COVID-19 môže vyvolať prudký nárast nakazených – ako to v tom čase zažívala India.– Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 hlásilo v rámci EÚ najviac obetí Taliansko (122.005), Francúzsko (105.560), Nemecko (84.126) a Španielsko (78.566). Slovensko evidovalo podľa ECDC 11.886 obetí koronavírusu.- Americká biotechnologická spoločnosť Novavax oznámila, že jej kombinovaná vakcína preukázala v predklinických štúdiách účinnosť proti ochoreniu COVID-19 i chrípke.- Najmenej 3.406.803 ľudí zomrelo na celom svete v spojitosti s koronavírusom SARS-CoV-2 od decembra 2019, kedy v Číne zaznamenali prvé prípady nákazy týmto vírusom.- V dôsledku pandémie koronavírusu zomrelo vo svete až trikrát viac ľudí, než naznačujú oficiálne zaznamenané úmrtia na COVID-19, uviedla WHO. Podľa správy sa v roku 2020 vyskytli najmenej tri milióny tzv. nadmerných úmrtí v priamej alebo nepriamej spojitosti s ochorením COVID-19. Oficiálny počet úmrtí v súvislosti s covidom pritom koncom minulého roka predstavoval 1,8 milióna.- Po celom svete zomrelo od začiatku pandémie do tohto dátumu najmenej 115.000 zdravotníckych pracovníkov, ktorí podľahli komplikáciám spojeným ochorením COVID-19.- Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozornila, že snahy odhaliť pôvod pandémie koronavírusu brzdí politika.- Svetoví lídri musia prijať "nový záväzok" o rovnomernejšej distribúcii vakcín proti koronavírusu SARS-CoV-2, aby sa ním vyvolaná pandémia dostala pod kontrolu. Vo svojom spoločnom vyhlásení to uviedli šéfovia štyroch hlavných svetových organizácií – Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Svetovej banky (SB), Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej obchodnej organizácie (WTO).- Šéf programu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre núdzové situácie Michael Ryan vyhlásil, že na výrazné zníženie rizika, že varianty koronavírusu spôsobia nové ohniská nákazy, bude potrebná aspoň 80-percentná zaočkovanosť populácie.Teória o tom, že koronavírus mohol uniknúť z laboratória v čínskom meste Wu-chan, je "dôveryhodná" a mala by sa podrobnejšie preskúmať. Vyplynulo to zo správy amerického výskumného centra.- Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel vyzvali, aby sa bez akéhokoľvek obmedzovania vyšetril pôvod pandémie ochorenia COVID-19.- Lídri skupiny G7 sa dohodli, že dodajú chudobnejším krajinám miliardu dávok vakcín proti covidu.- Slávnostným podpisom nariadenia o tzv. zelenom pase ukončili v Bruseli legislatívny proces týkajúci sa tohto európskeho preukazu. Zaviedli ho s cieľom uľahčiť cestovanie v rámci EÚ počas pandémie koronavírusu.- Z prieskumu Eurobarometer vyplynulo, že až 75 percent občanov 27-člennej Európskej únie súhlasí s tým, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú jediným spôsobom, ako ukončiť pandémiu koronavírusu.- Taliansky premiér Mario Draghi vyhlásil, že ruská vakcína proti ochoreniu COVID-19 Sputnik V nemusí byť nikdy schválená Európskou úniou, keď súčasne spochybnil aj čínsku očkovaciu látku Sinovac.- V Európskej únii začali platiť digitálne covidové certifikáty EÚ, obsahujúce údaje o očkovaní proti koronavírusu, teste alebo prekonaní covidu.Dve dávky očkovacej látky proti covidu zjavne poskytujú ochranu aj pred rýchlo sa šíriacim variantom delta, oznámila Európska agentúra pre lieky.- India sa po Spojených štátoch a Brazílii stala treťou krajinou na svete, ktorá prekonala hranicu 400.000 úmrtí na ochorenie COVID-19.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že v školách by sa mali robiť testy na koronavírus – dokonca aj vtedy, ak tam neboli zistené žiadne prípady nákazy. Takto sa dá podľa WHO vyhnúť škodlivým vplyvom vyučovania na diaľku.- Zo správy o stave potravinovej bezpečnosti a výživy vo svete za uplynulý rok, ktorú zverejnilo päť agentúr OSN, vyplynulo, že koronavírusová pandémia spôsobila v medziročnom porovnaní 18-percentný nárast v počte ľudí, ktorí čelia hladu.- Zo štúdie vypracovanej londýnskou univerzitou Imperial College a univerzitou v talianskej Padove je zrejmé, že protilátky voči koronavírusu zostávajú v tele najmenej deväť mesiacov po infekcii.- Približne 1,5 milióna detí po celom svete stratilo v dôsledku pandémie koronavírusu od marca 2020 do apríla 2021 aspoň jedného rodiča, starého rodiča alebo iného opatrovateľa.- Návrh WHO vykonať audity čínskych laboratórií v rámci ďalšieho vyšetrovania pôvodu koronavírusu je proti zdravému rozumu a je arogantný voči vede, povedal námestník čínskej Národnej zdravotníckej komisie Ceng I-sin.Ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, budú s vyššou pravdepodobnosťou dosahovať v inteligenčných testoch horšie výsledky ako pred nákazou. Uvádza to štúdia britských a amerických expertov.- Počet prípadov nákazy koronavírusom vo svete prekročil 200 miliónov.- Riaditeľ pobočky ruského Štátneho výskumného centra virológie a biotechnológie Alexander Semionov vyhlásil, že v tomto momente neexistuje žiadny presvedčivý dôkaz o tom, že koronavírus SARS-CoV-2 bol umelo vytvorený v laboratóriu.- Čína odmietla výzvy WHO na opätovné vyšetrovanie pôvodu ochorenia COVID-19 argumentujúc, že podporuje vedecké a nie politické snahy o zistenie, ako sa nový druh koronavírusu preniesol na človeka.- Pápež František sa zapojil do vakcinačnej kampane s cieľom presvedčiť ľudí, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu.zdôraznil.- Z výsledkov štúdie, ktoré zverejnila Oxfordská univerzita, vyplynulo, že ľudia plne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 môžu byť šíriteľmi koronavírusového variantu delta. Vakcíny im však poskytujú vyššiu mieru ochrany ako v prípade nezaočkovaných ľudí.- Zo záverov štúdie z Oxfordskej univerzity vyplýva, že riziko veľmi zriedkavých prípadov tvorby krvných zrazenín po očkovaní protikoronavírusovými vakcínami od Pfizeru a AstraZenecy je omnoho nižšie, ako po nakazení sa týmto vírusom.- Vedci v Juhoafrickej republike detegovali nový variant koronavírusu, ktorý je znepokojujúci svojím vysokým počtom mutácií.- Kuba sa stala prvou krajinou na svete, ktorá začala očkovať proti ochoreniu COVID-19 deti vo veku od dvoch rokov. Používa pri tom vakcíny domácej výroby neuznané WHO.- Tínedžeri sú vystavení väčšiemu riziku zápalu srdcového svalu ako vedľajšieho účinku proticovidovej vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech než zdravotných následkov samotnej nákazy koronavírusom. Tvrdí to štúdia amerických vedcov.- Napriek storočnému pokroku v medicíne zomrelo na ochorenie COVID-19 viac Američanov, než ich podľahlo pandémii chrípky v roku 1918.- Agentúra AFP informovala, že vedci objavili ďalšiu stopu vedúcu k možnému pôvodu koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Zistili, že netopiere žijúce v jaskyniach v Laose sú nositeľmi podobného patogénu, ktorý podľa nich môže potenciálne priamo infikovať ľudí.- Generálny tajomník OSN António Guterres vyhlásil, že nerovnomerná distribúcia vakcín proti koronavírusu vedie k vzniku nových variantov vírusu SARS-CoV-2 a k spomaľovaniu svetovej ekonomiky.- Od 80.000 do 180.000 zdravotníckych pracovníkov mohlo podľa odhadov prísť o život do mája tohto roka v dôsledku ochorenia COVID-19, uviedla WHO.- Agentúra TASS informovala, že počet úmrtí na celom svete spôsobených koronavírusom presiahol päť miliónov. Podľa jej zistení od začiatku pandémie bol vírus zistený u viac ako 245 miliónov ľudí.- Ministri zdravotníctva a financií skupiny G20 sa dohodli, že podniknú kroky na to, aby sa zabezpečilo, že do polovice roka 2022 bude proti koronavírusu zaočkovaných 70 percent svetovej populácie.- Kostarika ako prvá krajina na svete zavedie od budúceho roka povinné očkovanie proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19 pre deti a tínedžerov.- Svetová zdravotnícka organizácia varovala, že v budúcom roku môžu vo svete chýbať až dve miliardy injekčných striekačiek.- Prvý zaznamenaný prípad nákazy novým druhom koronavírusu pochádzal z trhu v čínskom meste Wu-chan. Prvým nakazeným bola predavačka z tohto trhu a nie účtovník, ktorý s trhom nemal žiadnu spojitosť, ako sa pôvodne predpokladalo. Vyplýva to z americkej štúdie zverejnenej vo vedeckom časopise Science.- Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb uviedlo, že podávanie tretej, posilňovacej dávky vakcíny proti koronavírusu, by sa malo zvážiť pre všetkých ľudí starších ako 18 rokov, a najmä pre osoby nad 40 rokov.- Vedci v Juhoafrickej republike oznámili, že zistili nový variant koronavírusu obsahujúci veľký počet mutácií.- Existujúce vakcíny by mali chrániť pred vážnym priebehom ochorenia aj v prípade nového variantu koronavírusu omikron. Pre BBC to uviedli experti z oblasti mikrobiológie a imunológie.– Americko-nemecké konzorcium Pfizer/BioNTech aj vývojári ruskej vakcíny Sputnik V informovali, že začali pracovať na nových verziách svojich očkovacích látok proti koronavírusu, ktoré by boli účinné aj voči novému variantu omikron.Variant koronavírusu omikron sa pravdepodobne medzinárodne rozšíri a predstavuje "veľmi vysoké" globálne riziko nárastu infekcií, ktoré môže mať "závažné následky" pre niektoré oblasti, vyhlásila WHO.- Z nezávislých štúdií holandských a izraelských vedcov vyplýva, že koronavírus môže v druhej polovici tehotenstva napadnúť placentu tehotnej ženy a spôsobiť smrť jej nenarodeného dieťaťa. Podľa amerických výskumníkov nákaza koronavírusom takmer zdvojnásobuje riziko, že plod neprežije.- Britská vedkyňa Sarah Gilbertová, ktorá stála pri zrode vakcíny proti covidu vyvinutej v spolupráci Oxfordskej univerzity a britskej spoločnosti AstraZeneca, varuje, že budúca pandémia by mohla byť ešte horšia a mať ešte viac obetí.– Z predbežných výsledkov laboratórnych štúdií vyplýva, že tri dávky očkovacej látky proti covidu od konzorcia Pfizer/BioNTech dokážu zneutralizovať aj nový koronavírusový variant omikron.Variantom omikron sa môžu ľudia, ktorí infekciu už prekonali alebo ktorí sú zaočkovaní, ľahšie znovu nakaziť než predchádzajúcimi variantmi, ale zároveň môže omikron spôsobiť miernejší priebeh ochorenia. Vyhlásila to WHO.- WHO odporučila ľuďom, ktorí sú imunokompromitovaní alebo dostali inaktivovanú vakcínu proti ochoreniu COVID-19, aby sa dali zaočkovať posilňujúcou dávkou.- Riaditeľ a spoluzakladateľ nemeckej farmaceutickej firmy BioNTech Ugur Sahin sa vyslovil za podávanie tretej, posilňujúcej dávky proti koronavírusu už po troch mesiacoch od zaočkovania druhou dávkou.Britskí vedci oznámili, že prvotná analýza prípadov nákazy koronavírusovými variantmi delta a omikron v Británii ukázala, že dve dávky vakcíny sú síce menej účinné proti novému variantu, no posilňujúca dávka poskytuje približne 75-percentnú ochranu pred nákazou.- WHO uviedla, že koronavírusový variant omikron je infekčnejší než variant delta a znižuje účinnosť vakcín, čo sa týka ochrany pred nákazou a šírením vírusu. Na druhej strane, podľa predbežných údajov spôsobuje menej závažné príznaky ochorenia.- Dve dávky vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNtech poskytujú len 33-percentnú ochranu pred nákazou koronavírusovým variantom omikron. Pred hospitalizáciou však chránia na úrovni 70 percent. Vyplýva to zo zverejnených výsledkov štúdie v Juhoafrickej republike.Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyhlásil, že prípady nákazy variantom omikron hlásilo už 77 krajín a pravdepodobne sa nachádza vo väčšine krajín sveta.