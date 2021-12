UDALOSTI, KTORÉ OTRIASLI SVETOM: Čo sa dialo v médiách v roku 2021?

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER



OKTÓBER



NOVEMBER



DECEMBER



Bratislava/Svet 24. decembra (TASR) – TASR prináša výberovú chronológiu udalostí spojených so zahraničnými médiami v roku 2021.- Spoločnosť Twitter oznámila, že na 12 hodín zablokovala účet amerického prezidenta Donalda Trumpa a nariadila mu odstrániť tri jeho príspevky porušujúce pravidlá tejto sociálnej siete. Twitter nakoniec vo februári zablokoval Trumpov účet definitívne.- Alphabet, materská spoločnosť internetového vyhľadávača Google, a francúzski vydavatelia uzavreli dohodu o autorských právach, ktorá bola prvou v Európe. Otvorila cestu pre podpísanie všeobecného rámca o platbách vydavateľom za obsah zo strany Google.- Legendárny americký moderátor Larry King zomrel v Los Angeles na komplikácie spojené s ochorením COVID-19. Mal 87 rokov. Kingova kariéra v rozhlase a televízii trvala 63 rokov. V spravodajskej televízii CNN moderoval 25 rokov program Larry King Live.- Na Ukrajine prestali vysielať tri televízne kanály. Rozhodol o tom prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorého kancelária tieto opatrenia vysvetlila bojom proti dezinformáciám z Ruska. Programy televíznych kanálov NewsOne, 112 Ukrajina a Zik ostali iba na YouTube.- Čína obvinila Britániu zpo tom, ako britský regulačný úrad odobral vysielaciu licenciu čínskej štátnej televízii CGTN vysielajúcej v angličtine. Britský úrad uviedol, že vlastnícka štruktúra čínskej televízie bola v rozpore s britskými zákonmi.- Vo veku 78 rokov zomrel Larry Flynt, americký vydavateľ pornografických časopisov. O živote Larryho Flynta natočil český režisér Miloš Forman film Ľud verzus Larry Flynt, za ktorého réžiu získal ocenenie Zlatý Glóbus.- Európska komisia pohrozila Maďarsku, že pre zatvorenie poslednej nezávislej rozhlasovej stanice – Klubrádió – pristúpi k právnym krokom. Maďarská mediálna rada nepredĺžila rádiu vysielaciu licenciu s odôvodnením, že porušilo zákon o povinnej registrácii.- Viac než 300 médií z Európy a celkovo vyše 500 z celého sveta podpísalo zmluvy so spoločnosťou Google o poskytovaní svojho obsahu prostredníctvom služby Google News Showcase. Internetová spoločnosť sa zaviazala za obsah platiť.- Streamingová služba Disney+ mala po celom svete viac než 100 miliónov predplatiteľov. Koncern Walt Disney avizoval otvorenie svojich zábavných parkov v Kalifornii koncom mesiaca. Rok predtým boli zatvorené pre pandémiu ochorenia COVID-19.- Rusko oznámilo, že plánuje na svojom území spomaliť služby sociálnej siete Twitter pre jej používateľov z dôvodu nerešpektovania požiadaviek na odstránenie nevhodného obsahu. Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií toto opatrenie prijala s cieľom- Internetový gigant Google podpísal licenčné dohody aj s talianskymi vydavateľmi, ktorým bude platiť za spravodajský obsah. Taliansko sa tak stalo ďalšou krajinou, v ktorej Google uzavrel dohodu o poplatkoch za obsah.– Moskovský súd udelil spoločnosti Twitter pokuty v celkovej výške v prepočte 99.336 eur za to, že zo siete neodstránila výzvy na účasť na zhromaždeniach na podporu uväzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Rusko obviňuje zahraničné sociálne médiá, že zasahujú do vnútorných záležitostí krajiny.- Novou šéfredaktorkou tlačovej agentúry Reuters sa stala Alessandra Galloniová. Stala sa tak vôbec prvou ženou na tomto poste v agentúre Reuters, ktorá tohto roku oslávila 170. výročie svojho vzniku.- V Španielsku vychádza online magazín, ktorý je prvým v tejto krajine tvoreným výlučne utečencami. Magazín nazvaný Baynana (Medzi nami) vychádza v arabčine a španielčine a jeho cieľom je ukazovaťmigrantov v Španielsku.- Ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo spravodajský internetový portál Meduza do zoznamu zahraničných médií, ktoré plnia. Prokremeľská mediálna skupina RT uviedla, že medzi darcami projektu Meduza boli dve organizácie, ktoré boli súčasne aj partnermi amerického finančníka Georgea Sorosa.- Európsky parlament schválil legislatívny návrh s cieľom sťažiť šírenie teroristického obsahu v online prostredí. Nové nariadenie sa vzťahuje na texty, obrázky, hlasové nahrávky či videá a živé prenosy, ktoré prispievajú k páchaniu teroristických trestných činov.- Kosovo sa stalo prvou krajinou v Európe bez printových médií. Noviny sa tam už netlačia, keďže spravodajské médiá sa dôsledkom koronavírusovej pandémie presunuli do internetového priestoru.- Vedenie firmy Microsoft vyšetrovalo svojho spoluzakladateľa Billa Gatesa pre pomer so zamestnankyňou. Vyšetrovanie aféry bolo údajne dôvodom, pre ktorý sa Gates v roku 2020 stiahol z vedenia spoločnosti. Hovorkyňa Billa Gatesa potvrdila, že mal pred takmer 20 rokmi románik, ktorý sa však skončil- Americký telekomunikačný gigant AT&T sa dohodol na fúzii svojej mediálnej divízie WarnerMedia s televíznou spoločnosťou Discovery. To otvára cestu pre jedno z najväčších hollywoodských štúdií, aby konkurovalo mediálnym koncernom, ako sú Netflix a Disney.- Nezávislý bieloruský spravodajský portál Tut.by zablokovali po razii bezpečnostných zložiek v priestoroch redakcie. Následne bieloruské sily zadržali najmenej 13 zamestnancov tohto portálu.- Kancelária českého prezidenta Miloša Zemana oznámila, že nebude poskytovať nijaké informácie týždenníku Respekt, serveru Seznam Zprávy, Deníku N a redakciám relácií Českej televízie 168 hodín a Reportéri ČT. Dôvodom majú byť flagrantné pochybenia a nepresnosti uvádzané v týchto médiách.- Sociálna sieť Facebook oznámila, že oficiálny účet bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa bude zablokovaný najmenej do januára 2023. V prípade, že by Trump naďalej predstavoval", toto opatrenie by Facebook mohol predĺžiť.- V USA udelili novinárske Pulitzerove ceny. Špeciálne ocenenie dostala Darnella Frazierová, ktorá v roku 2020 nakrútila video dokumentujúce zavraždenie Afroameričana Georgea Floyda policajtom.- Bieloruská opozícia označila účasť väzobne stíhaného novinára Ramana Prataseviča na tlačovej konferencii v Minsku za absurdné divadlo. Bieloruský rezort zahraničia sa na nej vyjadril ku kauze núdzového pristátia lietadla spoločnosti Ryanair. Pratasevič počas konferencie povedal, že je zdravotne v poriadku a vo vyšetrovacej väzbe nie je vystavený zlému zaobchádzaniu.- Hongkonský denník Apple Daily ukončil svoju činnosť. Denník nebude články zverejňovať ani v tlači, ani on-line. Polícia zadržala piatich jeho predstaviteľov pre podozrenie, že sakrajiny.- Európsky parlament vyhlásil grantové výzvy pre tlačové agentúry a digitálne médiá zamerané na informovanie o Konferencii o budúcnosti Európy (CoFoE). Prostredníctvom nich plánuje spolufinancovať komunikačné aktivity, ktoré sa zamerajú na propagáciu konferencie.- Zomrel známy holandský investigatívny novinár Peter R. de Vries. Postrelili ho 6. júla. Útok na novinára známeho odvážnymi reportážami o holandskom podsvetí vyvolal po celej Európe obavy o bezpečnosť žurnalistov a slobodu médií.- Ruská prokuratúra zakázala investigatívny spravodajský portál Projekt. Prokuratúra tvrdí, že spoločnosť Project Media Inc. bola zaradená medzi "nežiaduce" organizácie, keďže jej aktivity údajne- Úrady v Rusku zablokovali prístup k webovej stránke ruského vysielania Českého rozhlasu. Mala to byť reakcia na článok o Janovi Palachovi z roku 2001. Článok o sebaupálení Palacha podľa ruských úradov podporuje samovraždy a porušuje tým ruské zákony. Český rozhlas označil tento počin za bezprecedentnú cenzúru.- Asociácia európskych novinárov vyzvala Európsku komisiu na okamžitý zákaz sledovacieho softvéru Pegasus izraelskej spoločnosti NSO. Asociácia tiež žiadala o vyšetrenie miery, v akej členské štáty EÚ využívajú tento softvér či iné formy elektronickej kontroly.- Ringier AG rozšíril svoje medzinárodné portfólio digitálnych médií a preberá všetky podiely spoločnosti Axel Springer v Maďarsku, Srbsku, na Slovensku a v pobaltských štátoch – Estónsku, Lotyšsku a Litve.- Poľský Sejm schválil novelu mediálneho zákona umožňujúcu vlastníctvo médií v Poľsku iba subjektom sídliacim v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Opozícia tento zákon vníma ako útok na súkromnú televíziu TVN24.- Twitter a Google sa rozhodli odstraňovať obsah, ktorý popiera genocídu spáchanú v 90. rokoch 20. storočia v bosnianskej Srebrenici bosnianskosrbskými jednotkami na miestnom moslimskom obyvateľstve.- Americké mediálne spoločnosti Comcast a ViacomCBS avizovali, že v Európe spustia streamovaciu službu SkyShowtime, ktorá bude prinášať obsah od Nickelodeon, Paramount+, Sky a ďalších. Obe spoločnosti chcú takto lepšie konkurovať Netflixu a Disney+.- Do sídla britskej televíznej a produkčnej spoločnosti Independent Television News (ITN) vnikli demonštranti nesúhlasiaci s očkovaním a opatreniami vlády na zastavenie šírenia nákazy koronavírusom.- Nemecký mediálny koncern Axel Springer sa dohodol na prevzatí americkej spravodajskej stránky Politico. Zaplatí za ňu 852 miliónov eur. Koncern takisto získa zvyšných 50 percent v spoločnom podniku Politico Europe.- Skupina odporcov očkovania proti covidu vtrhla do sídla verejnoprávneho slovinského telerozhlasu RTVS (Radiotelevizija Slovenija) a podarilo sa im dostať sa do štúdia. Žiadali, aby im vo vysielaní dali priestor na vyjadrenie svojich názorov k tejto záležitosti.- Cenu News and Documentary Emmy Awards získal tento rok aj investigatívny dokument o pokuse o otrávenie ruského opozičného novinára Alexeja Navaľného a rozhovor politického reportéra amerického spravodajského webu Axios Jonathana Swana s niekdajším prezidentom USA Donaldom Trumpom.- Webová stránka YouTube bude odstraňovať videá, ktoré nepravdivo tvrdia, že schválené vakcíny sú nebezpečné. YouTube už predtým zakázala príspevky, ktoré šíria klamlivé fámy o spôsoboch liečby nákazy koronavírusom.- Riaditeľ slovinskej tlačovej agentúry STA Bojan Veselinovič odstúpil zo svojej funkcie. Vládu premiéra Janeza Janšu pritom obvinil z pokusu "podriadiť si agentúru" pozastavením jej financovania.- Európska komisia vyhlásila troch víťazov mediálnej ceny Lorenza Nataliho za rok 2021. Stali sa nimi Pári Sajkiaová a Sriští Džasválová z Indie a Maria Altimirová zo Španielska. Veľkú cenu získala Pári Sajkiaová za reportáž o vykorisťovaní rohinských žien na úteku.- Globálna internetová platforma Twitch, ktorá slúži na živé vysielanie videohier, sa stala terčom masívneho hackerského útoku. Anonymní hackeri zverejnili celý zdrojový kód platformy. Unikli aj sumy, ktoré platforma vypláca tvorcom (streamerom). Medzi uniknutými dátami mohli byť aj informácie o Slovákoch.– Novým prezidentom Európskej aliancie tlačových agentúr (EANA) sa stal výkonný riaditeľ rakúskej agentúry APA Clemens Pig. Zástupcovia EANA zvolili aj nových členov Rady. Sú nimi Fabrice Fries, výkonný riaditeľ francúzskej tlačovej agentúry AFP, a Elmir Huremovič z bosnianskej tlačovej agentúry FENA.- Britský bulvárny denník Daily Express sa ospravedlnil za zverejnenie prevzatého článku, v ktorom tvrdí, že Rusko ukradlo vzorec na vakcínu spoločnosti AstraZeneca a na jeho základe vytvorilo očkovaciu látku Sputnik V.- Generálny riaditeľ Facebooku Mark Zuckerberg oznámil, že firma sa premenuje na Meta. Ide o súčasť jeho snahy obsiahnuť v názve spoločnosti svoju víziu virtuálnej reality pre budúcnosť, ktorú Zuckerberg nazýva metaverzum.- Sociálna sieť Facebook vypne svoj systém rozpoznávania tváre. Reaguje tak na tvrdenia, že produkty firmy sú škodlivé pre deti a prispievajú k polarizácii spoločnosti v USA.- Západné veľvyslanectvá na Ukrajine kritizovali ukončenie činnosti denníka Kyiv Post – najstarších novín v krajine vychádzajúcich v angličtine. Novinári denníka uviedli, že boli informovaní o svojom- Novinári budú mať znovu povolený vstup na poľskú hranicu s Bieloruskom, kde sa odvíja migračná kríza. Umožnia to navrhované zmeny v poľských zákonoch. Novinári z celoštátne pôsobiacich médií budú môcť zostať v pohraničnej oblasti za podmienok, ktoré určila pohraničná stráž.- Nový medzinárodný projekt CEDMO (Central European Digital Media Observatory), ktorý koordinuje Fakulta sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe, spustil svoju činnosť s cieľom odhaľovať, skúmať a znižovať šírenie tzv. informačných porúch vrátane dezinformácií.- Európska komisia oznámila, že podporí rozvoj "Európskej spravodajskej redakcie", ktorá má prepojiť 16 tlačových agentúr z 15 členských krajín EÚ vrátane Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Projekt má posilniť európsky mediálny sektor.- Spravodajská televízia CNN prepustila moderátora Chrisa Cuoma, pretože údajne radil svojmu bratovi, bývalému guvernérovi štátu New York Andrewovi Cuomovi, ako čeliť obvineniam zo sexuálneho obťažovania.- Počet novinárov väznených vo svete v súvislosti s výkonom ich povolania sa v roku 2021 zvýšil na 293. Približne štvrtinu z nich poslali za mreže v Číne (50) a Mjanmarsku (26). V Egypte tento rok väznili 25 novinárov, vo Vietname 23 a v Bielorusku 19.- Ruská spoločnosť VK, ktorá vlastní najpoužívanejšiu sociálnu sieť v Rusku VKontakte, uviedla, že jej výkonným riaditeľom sa stal Vladimir Kirijenko. Ten je synom jedného z najbližších spolupracovníkov ruského prezidenta Vladimira Putina.- Dolná komora poľského parlamentu (Sejm) schválila novelu sporného mediálneho zákona, o ktorom jeho kritici hovoria ako o pokuse tamojšej vlády umlčať spravodajskú stanicu TVN24 s americkými vlastníkmi za jej kritické reportáže. Na schválenie novely je ešte potrebný podpis prezidenta Andrzeja Dudu, ktorý avizoval, že ho bude vetovať z obáv o slobodu podnikania a prejavu a o vzťahy so zahraničnými partnermi, predovšetkým USA.