NAJDÔLEŽITEJŠIE UDALOSTI ZAHRANIČIA: Ako rok 2021 formoval svet?

JANUÁR

Stúpenci Juliana Assangea oslavujú po rozhodnutí súdu nevydať Assangea do USA pred súdom v Londýne 4. januára 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke stúpenci amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snažia dostať cez bariéry pred budovou Kapitolu vo Washingtone 6. januára 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z videa ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj čaká na súdne vypočutie na policajnej stanici v meste Chimki pri Moskve 18. januára 2021. Foto: TASR/AP

Joe Biden s manželkou Jill prichádzajú na inauguráciu. Foto: TASR/AP

FEBRUÁR

Mjanmarskí policajti sedia v nákladných autách zaparkovaných na ceste v centre Rangúnu 1. februára 2021. Foto: TASR/AP

Bývalý šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi odpovedá na otázky novinárov po prijatí mandátu o zostavení novej vlády z rúk talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu v Ríme v stredu 3. februára 2021. Foto: TASR/AP

MAREC

Pápež František (uprostred) prichádza celebrovať sv. omšu do Chaldejskej katedrály sv. Jozefa 6. marca 2021 v Bagdade. Foto: TASR/AP

Bývalý americký expolicajt Derek Chauvin, foto z archívu. Foto: TASR/AP

APRÍL

Raúl Castro, foto z archívu. Foto: TASR/AP

MÁJ

Na archívnej snímke bieloruský novinár Raman Pratasevič hovorí do kamery vo väznici v Minsku v pondelok 24. mája 2021. Foto: TASR/AP

JÚN

Český premiér Andrej Babiš počas mimoriadnej schôdze parlamentu v Prahe 3. júna 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke americký prezident Joe Biden a ruský prezident Vladimir Putin prichádzajú na stretnutie v Ženeve. Foto: TASR/AP

Úradujúci arménsky premiér Nikol Pašinjan (uprostred) obklopený ochrankármi reaguje po tom, ako sa stal jednoznačným víťazom nedeľňajších predčasných parlamentných volieb v Arménsku v sídle jeho strany KP v Jerevane 21. júna 2021. Foto: TASR/AP

Zľava slovenský premiér Eduard Heger, poľský premiér Mateusz Morawiecki, maďarský premiér Viktor Orbán a český premiér Andrej Babiš pózujú s dresmi na summite Vyšehradskej štvorky v Katoviciach, 30. júna 2021. Foto: TASR – Erik Rédli

JÚL

Jicchak Herzog, archívne foto. Foto: TASR/AP

Kardinál Giovanni Becciu, archívna snímka. Foto: TASR/AP

AUGUST

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) počas virtuálneho summitu vedúcich predstaviteľov krajín G7 o situácii v Afganistane, v Elyzejskom paláci 24. augusta 2021 v Paríži. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke púšťanie americkej vlajky, keď americkí vojaci odovzdávajú techniku afganským bezpečnostným zložkám. Foto: TASR/AP

SEPTEMBER

Hlasovanie vo voľbách do Štátnej dumy a regionálnych zákonodarných zborov v Rusku 19. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke Olaf Scholz, minister financií a kandidát SPD na kancelára, máva počas volebnej strany svojim priaznivcom, v nedeľu 26. septembra 2021. Foto: TASR/AP

OKTÓBER

Líder koalície SPOLU Petr Fiala prichádza 9. októbra 2021 v Prahe. Foto: FOTO TASR/AP

Na archívnej snímke nový rakúsky spolkový kancelár Alexander Schallenberg skladá prísahu do rúk prezidenta Alexandra Van der Bellena vo Viedni 11. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Nemecká kancelárka Angela Merkelová pózuje počas jej príchodu na summit skupiny G20 v Ríme 30. októbra 2021. Foto: TASR/AP

NOVEMBER

Úradujúci švédsky premiér Stefan Löfven (vľavo) odovzdáva svoju rezignáciu predsedovi parlamentu švédskeho kráľovstva Andreasovi Norlénovi 10. novembra 2021 v Štokholme. Foto: TASR/AP

Britský princ Charles a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa zdravia pred stretnutím na klimatickom summite COP26 v škótskom Glasgowe v pondelok 1. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Americký prezident Joe Biden otvoril v noci na utorok virtuálny summit s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Foto: TASR/AP

Bulharský prezident Rumen Radev odpovedá na otázky novinárov po odovzdaní svojho hlasu v Sofii počas druhého kola prezidentských volieb v Bulharsku v nedeľu 21. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Premiéri Vyšehradskej štvorky (V4) zľava Mateusz Morawiecki (Poľsko), Eduard Heger (Slovensko) a Viktor Orbán (Maďarsko) počas tlačovej konferencie po mimoriadnom summite predsedov vlád V4 v Budapešti v utorok 23. novembra 2021. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Švédska ministerka financií a predsedníčka Švédskej sociálnodemokratickej strany (SAP) Magdalena Anderssonová (vpravo) sa pozerá po jej zvolení za premiérku v parlamente 24. novembra 2021 v Štokholme. Foto: TASR/AP

Nový český premiér Petr Fiala. Foto: TASR/AP

DECEMBER

Bývalý rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz oznamuje, že odchádza z politiky na tlačovej konferencii vo Viedni vo štvrtok 2. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Novozvolený nemecký kancelár Olaf Scholz (vpravo) dáva kyticu kvetov bývalej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej počas prevzatia úradu v sídle kancelariátu v Berlíne 8. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Americký prezident Joe Biden (vľavo) a americký minister zahraničných vecí Antony Blinken počas otvorenia dvojdňového virtuálneho summitu svetových lídrov o demokracii 9. decembra 2021 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Darja Navaľná (vľavo), dcéra väzneného ruského opozičného politika a protikorupčného aktivistu Alexeja Navaľného si prebrala tohtoročnú Sacharovovu cenu za slobodu myslenia v mene svojho väzneného otca z rúk predsedu Európskeho parlamentu (EP) Davida Sassoliho (uprostred) počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu 15. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Premiér SR Eduard Heger prichádza na summit EÚ v Bruseli vo štvrtok 16. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Bratislava 2. januára (TASR) – Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) ponúka výberovú chronológiu najdôležitejších udalostí, ktoré sa udiali v zahraničí v roku 2021.- Portugalsko sa ujalo rotujúceho predsedníctva v Rade Európskej únie.- Súd v Londýne zamietol žiadosť USA o vydanie zakladateľa webovej stránky WikiLeaks Juliana Assangea do USA. Ako dôvod uviedol obavu z možného zhoršenia Austrálčanovho duševného zdravia.- Spoločné zasadnutie obidvoch komôr Kongresu USA bolo prerušené po prieniku priaznivcov končiaceho prezidenta Donalda Trumpa do rokovacej sály. Útok na sídlo amerického Kongresu si vyžiadal päť obetí.- Demokrati v americkej Snemovni reprezentantov predložili oficiálne ústavnú žalobu (impeachment) voči prezidentovi Donaldovi Trumpovi.- Kresťanskodemokratická únia (CDU) si na virtuálnom zjazde zvolila za svojho nového lídra Armina Lascheta, premiéra spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko.- Ruský súd vzal do väzby opozičného politika Alexeja Navaľného. Stalo sa tak krátko po jeho návrate z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy novičkom.– Konala sa inaugurácia prezidenta a viceprezidenta Spojených štátov. Joe Biden sa stal v poradí 46. prezidentom USA a Kamala Harrisová sa stala prvou ženou v dejinách Spojených štátov na poste viceprezidenta.- Taliansky premiér Giuseppe Conte odstúpil z funkcie.- Rusko ratifikovalo predĺženie zmluvy o kontrole jadrových hlavíc (START 3).- V Mjanmarsku došlo k štátnemu prevratu. Moc prevzala armáda na čele s generálom Min Aun Hlainom.- Ruského opozičného politika Alexeja Navaľného poslal súd na 3,5 roka do väzenia za údajné porušenie podmienečného trestu.- Spojené štáty predĺžili o päť rokov platnosť novej dohody START s Ruskom, ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní.- Novým talianskym premiérom sa stal Mario Draghi, bývalý šéf Európskej centrálnej banky.- Senát USA rozhodol v rámci procesu impeachmentu, že bývalý prezident Donald Trump nie je vinný z podnecovania k vzbure. Hlasovanie sa skončilo v pomere hlasov 57 ku 43.- Dvojdňové rokovanie šéfov vlád a štátov EÚ, ktoré sa uskutočnilo formou videokonferencie, sa zameralo na spoločný postup a koordináciu krokov v boji proti ochoreniu COVID-19.- Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy bol odsúdený na rok väzenia za korupciu. Celkovo mu súd v Paríži vymeral tri roky odňatia slobody, z toho dva podmienečne.- Pápež František ukončil historicky prvú pápežskú návštevu Iraku.- Hlavnými témami rokovania šéfov štátov a vlád členských krajín EÚ boli očkovacie kampane, ale aj vzťahy s Ruskom a Tureckom.- Porota v americkom meste Minneapolis si vypočula úvodné reči obžaloby a obhajoby v procese s bývalým policajtom Derekom Chauvinom, obžalovaným z vraždy Afroameričana Georgea Floyda. Štyridsaťšesťročný Floyd zomrel 25. mája 2020 pri zatýkaní v meste Minneapolis v štáte Minnesota pre podozrenie z platby falošnou 20-dolárovou bankovkou.- Po mesiacoch protivládnych protestov sa konali v Bulharsku parlamentné voľby.- Raúl Castro oznámil odchod z postu lídra Komunistickej strany Kuby, čím sa skončila 62-ročná dominancia rodiny Castrovcov, trvajúca od Kubánskej revolúcie.- Česká republika vyhostila 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe pre podozrenie, že ruská tajná služba bola zapletená do výbuchov muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014.- Prezident USA Joe Biden zorganizoval virtuálny medzinárodný summit o boji proti zmene klímy.- Sociálny summit EÚ sa konal v druhom najväčšom meste Portugalska – Porte.- Bieloruské úrady zadržali novinára a disidenta Ramana Prataseviča po tom, čo prinútili núdzovo pristáť lietadlo, ktorým letel civilnou linkou z Atén do litovského Vilniusu.- Lídri EÚ rokovali v Bruseli na summite, ktorý sa venoval koronavírusovej pandémii, boju proti klimatickej zmene a napätým vzťahom s Ruskom.- Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vyhlásil v bieloruskom parlamente, že Bielorusko na svojich hraniciach oslabí kontrolu nad pašovaním drog a nelegálnou migráciou.- Poslanci izraelského parlamentu zvolili nového prezidenta. Stal sa ním bývalý opozičný líder Jicchak Herzog.- Vláda českého premiéra Andreja Babiša prežila hlasovanie o vyslovení nedôvery v Poslaneckej snemovni. Za návrh na vyslovenie nedôvery hlasovalo 89 poslancov, proti ich bolo 82. Na vyslovenie nedôvery bolo potrebných minimálne 101 hlasov.- V Bruseli sa konal summit NATO.- Za účasti prezidenta Spojených štátov Joea Bidena sa uskutočnil v Bruseli summit EÚ – USA.- V Ženeve rokoval americký a ruský prezident Joe Biden a Vladimir Putin.- Prezidentské voľby v Iráne vyhral konzervatívny kandidát Ebráhím Raísí.- V predčasných parlamentných voľbách v Arménsku zvíťazila strana Občianska dohoda premiéra Nikolu Pašinjana. Na druhom mieste skončila Aliancia Arménsko, vedená exprezidentom Robertom Kočarjanom.- Poslanci švédskeho parlamentu vyslovili nedôveru menšinovej vláde švédskeho premiéra Stefana Löfvena. Stalo sa tak prvýkrát v dejinách Švédska.- Dvadsaťdva a pol roka väzenia vymeral americký súd bývalému policajtovi Derekovi Chauvinovi, ktorého porota uznala za vinného z vraždy Afroameričana Georgea Floyda.- V Katoviciach sa zišli na vrcholnej schôdzke premiéri krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ktorí rokovali najmä o koordinácii krokov súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19, o problematike klímy, ako aj o migračnej a azylovej politike.- Predsedníctvo Rady Európskej únie (EÚ) prevzalo od Portugalska na pol roka Slovinsko.- USA odovzdali afganským silám po takmer 20 rokoch Bagrám, svoju hlavnú vojenskú základňu v Afganistane.- Nový izraelský prezident Jicchak Herzog zložil prísahu na mimoriadnom zasadnutí parlamentu (Knesetu) a stal sa v poradí 11. prezidentom krajiny.- V Moldavsku sa konali predčasné parlamentné voľby. Zvíťazila v nich stredopravá strana Akcia a solidarita (PAS) proeurópskej prezidentky Maie Sanduovej.Predčasné parlamentné voľby v Bulharsku tesne vyhrala populistická strana Je taký národ (ITN) pred koalíciou Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) expremiéra Bojka Borisova.- Vo Vatikáne sa začal súdny proces s kardinálom Giovannim Becciuom a spol. obvinenými zo zneužívania úradov, vydierania a podvodov. Proces sa označuje ako najväčší v dejinách Vatikánu.- Konzervatívec Ebráhím Raísí oficiálne prevzal funkciu iránskeho prezidenta po tom, čo dostal súhlas od najvyššieho duchovného vodcu krajiny, ajatolláha Alího Chameneího.- Vedúci predstavitelia Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu, Turkménska a Uzbekistanu vyjadrili v letovisku Avaza na brehu Kaspického mora znepokojenie nad nestabilitou šíriacou sa z Afganistanu.- Uskutočnil sa mimoriadny virtuálny summit vedúcich predstaviteľov krajín G7 o situácii v Afganistane.- Z Kábulu odleteli posledné lietadlá americkej armády. Podľa prezidenta Joea Bidena Spojené štáty ukončili 20 rokov trvajúcu vojnu v Afganistane – najdlhšiu vojnu v histórii USA.- Poľský prezident Andrzej Duda vyhlásil výnimočný stav v regiónoch, ktoré sa nachádzajú na hraniciach s Bieloruskom, pre situáciu spojenú s prílevom nelegálnych migrantov.- V Rusku sa konali voľby do Štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, v ktorých zvíťazila vládnuca strana Jednotné Rusko.- Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) dospel k záveru, že Rusko je zodpovedné za otravu kritika Kremľa Alexandra Litvinenka v roku 2006.- Lídri Spojených štátov, Japonska, Indie a Austrálie sa stretli v Bielom dome, aby diskutovali o možnosti pokroku v očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a tiež o spolupráci v oblasti infraštruktúry a technológií.- Voľby do Spolkového snemu (Bundestagu), v ktorých už nekandidovala spolková kancelárka Angela Merkelová (CDU), vyhrala Sociálnodemokratická strana (SPD) pred konzervatívcami z Kresťanskodemokratickej (CDU) a Kresťanskosociálnej únie (CSU).- Rumunský parlament vyslovil nedôveru vláde na čele s liberálnym premiérom Florinom Citom, ktorý viedol kabinet od decembra 2020.- Uskutočnili sa voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky. Víťazom sa stala pravicová koalícia SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) pred hnutím ANO premiéra Andreja Babiša.- Rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz (Rakúska ľudová strana, ÖVP) vyhlásil, že odstupuje z funkcie. Konzervatívny politik to oznámil po tom, ako ho prokuratúra označila za podozrivého v prípade vyšetrovania korupcie.- Nový rakúsky spolkový kancelár Alexander Schallenberg zložil prísahu do rúk prezidenta Alexandra Van der Bellena.- V Budapešti sa konal summit predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím.V Ríme sa uskutočnil mimoriadny summit členských krajín skupiny G20 o situácii v Afganistane.– V centre pozornosti dvojdňového summitu EÚ v Bruseli bol najmä rast cien energií, očkovanie proti koronavírusu, spory spojené s nerešpektovaním zásad právneho štátu, ale aj otázky späté s migráciou.- Stretnutie skupiny G20 v Ríme. Hlavnými témami boli boj proti klimatickej zmene a obnova globálnej ekonomiky po pandémii COVID-19.- V Glasgowe sa začal v poradí 26. klimatický summit OSN (COP26).- Predsedovia koalícií Spolu (ODS, KDÚ-ČSL a TOP 09) a PirSTAN podpísali koaličnú dohodu. V Poslaneckej snemovni bude mať nový kabinet podporu 108 poslancov.- Švédsky sociálno-demokratický premiér Stefan Löfven podal demisiu.- Menšinový vládny kabinet českého premiéra Andreja Babiša, tvorený hnutím ANO a ČSSD, schválil svoju demisiu.- Prijatím paktu, cieľom ktorého je obmedziť nebezpečné zvyšovanie teploty na planéte, sa skončil Klimatický summit OSN (COP26) v Glasgowe.- V Bulharsku sa konali prezidentské aj parlamentné voľby. Išlo už o tretie parlamentné voľby, keďže ani jedna politická strana nebola schopná vytvoriť vládu.- Uskutočnil sa virtuálny summit medzi americkým prezidentom Joe Bidenom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.- V druhom kole prezidentských volieb v Bulharsku presvedčivo zvíťazil úradujúci prezident Rumen Radev.- O migračnej situácii na hraniciach Poľska s Bieloruskom diskutovali premiéri krajín Vyšehradskej štvorky (V4) na svojej mimoriadnej schôdzke v Budapešti.- Švédsky parlament schválil vládu novej premiérky Magdaleny Anderssonovej, ktorá sa tak stala historicky prvou ženou na poste šéfa kabinetu v tejto škandinávskej krajine.- Rumunský parlament vyjadril podporu novej koaličnej vláde, ktorú povedie líder Národnej liberálnej strany (PNL) Nicolae Ciuca.- Rusko bude čeliť následkom, ak použije svoju armádu voči Ukrajine. Vyhlásil to generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg, ktorý zároveň vyjadril obavy z rastúceho počtu ruskej vojenskej techniky pri hraniciach s Ukrajinou.- Český prezident Miloš Zeman vymenoval na zámku v Lánoch predsedu ODS Petra Fialu za nového premiéra.- V Budapešti sa stretli prezidenti krajín Vyšehradskej štvorky (V4).Poslanci švédskeho parlamentu (Riksdagu) vyslovili opäť dôveru predsedníčke sociálnych demokratov Magdalene Anderssonovej, ktorá rezignovala z postu premiérky len niekoľko hodín po tom, ako jej parlament po prvý raz vyslovil dôveru.- Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že Kremeľ bude žiadať od Západu záruky, že NATO nebude rozmiestňovať svoje vojenské sily a techniku v blízkosti ruských hraníc a že sa nebude ďalej rozširovať smerom na východ.- Bývalý rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz oznámil, že odchádza z politiky. Ako dôvod uviedol narodenie potomka.Rakúsky spolkový kancelár Alexander Schallenberg oznámil, že odstupuje z funkcie.- Nový rakúsky kancelár Karl Nehammer zložil slávnostný sľub a stal sa tak v poradí tretím predsedom rakúskej vlády za dva mesiace.- Uskutočnilo sa rokovanie ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a Joea Bidena, ktoré prebehlo formou videohovoru.- Novým nemeckým spolkovým kancelárom sa stal sociálny demokrat Olaf Scholz (SPD), ktorý tak ukončil 16-ročnú éru kresťansko-demokratickej kancelárky Angelovej Merkelovej (CDU).- Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena zorganizovala virtuálny Summit za demokraciu (S4D).- Britský Vrchný súd v Londýne zrušil rozhodnutie nižšieho súdu blokujúce vydanie zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea do USA, kde mu hrozí doživotné väzenie.- Pápež František sa po prvý raz verejne vyjadril k napätým vzťahom medzi Západom a Ruskom v súvislosti s hromadením vojsk na ukrajinskej hranici a vyzval na seriózny medzinárodný dialóg s cieľom zmierniť napätie a zabrániť rozpútaniu ozbrojeného konfliktu.- Migrácia, právny štát, západný Balkán, energetika a v rámci nej zvlášť atómová energia boli hlavnými témami summitu predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4), na ktorý pozvali do Budapešti aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.- V Bruseli sa konal summit EÚ a krajín Východného partnerstva.Predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli odovzdal tohtoročnú Sacharovovu cenu za slobodu myslenia do rúk Darje Navaľnej, dcéry väzneného ruského opozičného politika a protikorupčného aktivistu Alexeja Navaľného.- V Bruseli sa uskutočnil summit EÚ o boji proti pandémii ochorenia COVID-19, vonkajších vzťahoch a energetike.- Český prezident Miloš Zeman vymenoval novú vládu na čele s občianskym demokratom Petrom Fialom (ODS).