Zahraničie v roku 2022: Tieto udalosti sa stali vo svete

JANUÁR

Nový český premiér Petr Fiala (ODS) stojí za rečníckym pultom počas zasadnutia parlamentu v Prahe v stredu 12. januára 2022. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke predseda nemeckej opozičnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrich Merz. Foto: TASR/DPA

FEBRUÁR

Dym stúpa z hnedouhoľnej elektrárne Turów, ktorá sa nachádza pri bani Turów neďaleko mesta Bogatynia pri poľsko-českých hraniciach v sobotu 15. januára 2022. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 1. apríla 2011 britská kráľovná Alžbeta II. si drží klobúk počas silného vetra na základni Royal Air Force (RAF) vo waleskom Anglesey. Foto: TASR/AP

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Foto: TASR/AP

MAREC

Prezidentský kandidát opozície, konzervatívec Jun Sok-jol zo strany Sila ľudu (PPP), sa teší po víťazstve v juhokórejských prezidentských voľbách v Soule 10. marca 2022. Foto: TASR/AP

Ruský prezident Vladimir Putin . Foto: TASR/AP

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg Foto: TASR/AP

APRÍL

Na snímke systém protivzdušnej obrany Patriot na leteckej základni Sliač v okrese Zvolen 27. apríla 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

Titulka mimoriadneho vydania magazínu Le Point s portrétom francúzskeho prezidenta a centristického prezidentského kandidáta Emmanuela Macrona v novinovom stánku v Paríži 25. apríla 2022. Foto: TASR/AP

MÁJ

Novozvolená maďarská prezidentka Katalin Nováková z vládneho bloku Fidesz-KDNP skladá prísahu na parlamentnej schôdzi v Budapešti vo štvrtok 10. marca 2022. Foto: TASR/DUNA/MTI-Szilárd Koszticsák

Na snímke z 10. mája 2022 Kalush Orchester z Ukrajiny počas vystúpenia s piesňou Stefania v prvom semifinále pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest v Turíne. Foto: TASR/AP

Švajčiarsky prezident Ignazio Cassis (vpravo) a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (druhá vpravo) pózujú pre selfie počas pozdravenia verejnosti v Berne 19. mája 2022. Foto: TASR/AP

JÚN

Na snímke vpravo nemecký kancelár Olaf Scholz a vľavo predseda vlády SR Eduard Heger po tlačovej konferencii na záver ich stretnutia v Úrade spolkového kancelára 13. júna 2022 v Berlíne. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke škótska premiérka Nicola Sturgeonová. Foto: TASR/AP

JÚL

Rakúsky kancelár Karl Nehammer. Foto: TASR/AP

Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská (uprostred), americký prezident Joe Biden (vpravo) a jeho manželka Jill Bidenová sa usmievajú pred Bielym domom vo Washingtone v utorok 19. júla 2022. Foto: TASR/AP



AUGUST

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vpravo) a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (vľavo) počas stretnutia v ukrajinskom meste Ľvov vo štvrtok 18. augusta 2022. Diskutovať budú o dohode o vývoze obilia, potrebe politického riešenia konfliktu na Ukrajine a situácii v Ruskom obsadenej Záporožskej jadrovej elektrárni. Foto: Zelenskyj, Erdogan, Ukrajina, Turecko

SEPTEMBER

Ľudia prechádzajú okolo obrazu kráľovnej Alžbety II. premietnutého na veľkú obrazovku na Piccadilly Circus v Londýne, štvrtok 8. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Rakvu kráľovnej Alžbety II. umiestnili na lafetu, v pondelok 19. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová hovorí na 77. Valnom zhromaždení OSN 20. septembra 2022 v New Yorku. Foto: TASR/AP

Na snímke kolóna áut počas policajnej kontroly na hraniciach medzi Rakúskom a Slovenskou republikou na hraničnom priechode Bratislava - Jarovce / Kittsee vo štvrtok 29. septembra 2022. Foto: TASR - Pavol Zachar

OKTÓBER

Lídri pózujú počas spoločného fotenia, premiér SR Eduard Heger stojí v tretej rade piaty sprava pred začiatkom summitu Európskeho politického spoločenstva (EPS), na ktorom sa stretnú lídri Únie a 17 nečlenských štátov na Pražskom hrade, v Prahe 6. októbra 2022. Foto: TASR/AP

Stretnutie prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v Primaciálnom paláci v Bratislave 11. októbra 2022. Na snímke zľava prezident Poľska Andrzej Duda, prezidentka SR Zuzana Čaputová, prezident ČR Miloš Zeman a prezidentka Maďarska Katalin Nováková počas tlačovej konferencie. Foto: TASR - Michal Svítok

Nový švédsky premiér Ulf Kristersson (uprostred) počas tlačovej konferencie v Štokholme v utorok 18. októbra 2022. Foto: TASR - AP

NOVEMBER

Predseda strany Likud (Jednota) a izraelský expremiér Benjamin Netanjahu (vpravo) a manželka Sara sa tešia v centrále strany v Jeruzaleme po prvých exit polloch zverejnených po uzavretí volebných miestností v predčasných parlamentných voľbách v Izraeli v stredu 2. novembra 2022. Foto: TASR/AP

Predseda klimatického summitu COP27 Sámih Šukrí (vpravo) reční počas záverečného plenárneho zasadnutia klimatického summitu OSN v nedeľu 20. novembra 2022 v egyptskom Šarm aš-Šajchu. Foto: TASR/AP

Americký prezident Joe Biden (vpravo) a čínsky prezident Si Ťin-pching si podávajú ruky počas ich bilaterálneho stretnutia pred začiatkom summitu G20 na indonézskom ostrove Bali 14. novembra 2022. Foto: TASR/AP

Americký exprezident Donald Trump gestikuluje po tom, čo oficiálne oznámil, že v roku 2024 sa bude opäť uchádzať o úrad prezidenta Spojených štátov vo veľkej prijímacej sále svojej luxusnej rezidencie v Mar-a-Lago v štáte Florida v stredu 16. novembra 2022. Foto: TASR - AP

DECEMBER

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vľavo) hovorí počas tlačovej konferencie s americkým prezidentom Joeom Bidenom v Bielom dome vo Washingtone 1. decembra 2022. Foto: FOTO TASR/AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Prezidentka SR Zuzana Čaputová (vľavo) počas dnešnej osobnej audiencie s pápežom Františkom vo Vatikáne. Vatikán, 10. decembra 2022. Foto: TASR - Kancelária prezidenta SR

Bratislava 26. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) ponúka výberovú chronológiu najdôležitejších udalostí, ktoré sa udiali počas roka v zahraničí v roku 2022.- V duchu motta "Obnova, sila a spolupatričnosť" sa ujalo Francúzsko rotujúceho predsedníctva v Rade Európskej únie.- Nemecko prevzalo od Spojeného kráľovstva na jeden rok predsedníctvo v skupine siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7).- Poľsko prevzalo na jeden rok predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).- Prezident Kazachstanu Kasym-Žomart Tokajev vyhlásil v krajine výnimočný stav a požiadal Organizáciu dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) o pomoc pri potlačení protestov, ktoré vznikli v dôsledku vysokých cien pohonných látok.- Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky vyslovila dôveru vláde premiéra Petra Fialu.- Za novú predsedníčku Európskeho parlamentu (EP) zvolili poslanci maltskú europoslankyňu Robertu Metsolovú.- V Ženeve sa uskutočnilo rokovanie medzi americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom a jeho ruským rezortným partnerom Sergejov Lavrovom.- Delegáti virtuálneho zjazdu nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) zvolili za svojho nového predsedu Friedricha Merza.- Talianske vládne strany drvivou väčšinou zahlasovali za to, aby odchádzajúci prezident Sergio Mattarella zotrval na čele štátu ešte jedno funkčné obdobie.- V Portugalsku sa konali predčasné parlamentné voľby, v ktorých zvíťazili vládnuci socialisti vedení premiérom Antóniom Costom.- Ruský prezident Vladimir Putin rokoval v Moskve päť hodín s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom.- Americký prezident Joe Biden oznámil, že americkí vojaci zabili v Sýrii vodcu militantnej organizácie Islamský štát Abú Ibráhíma Hášimího Kurajšího.- Súdny dvor Európskej únie vyškrtol zo svojho registra prípad súvisiaci so žalobou Českej republiky voči Poľsku ohľadne ťažby v poľskej hnedouhoľnej bani Turów. Urobil tak po tom, čo sa na riešení sporu dohodli vlády oboch krajín.- Uplynulo 70 rokov odvtedy, kedy nastúpila na trón panovníčka Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ďalších štátov Spoločenstva národov (Commonwealthu) kráľovná Alžbeta II., ktorá sa stala najdlhšie vládnucou panovníčkou na svete.- Prezident USA Joe Biden vyhlásil, že "plynovod Severný prúd 2 (Nord Stream 2) do Európy nebude v prevádzke, ak Rusko podnikne s tankami a vojakmi inváziu na Ukrajinu".- Český expremiér Andrej Babiš bol opätovne zvolený za predsedu hnutia ANO.- Spolkové zhromaždenie (Bundesversammlung) zvolilo za prezidenta Nemecka na druhé päťročné obdobie Franka-Waltera Steinmeiera.- Ruský prezident Vladimir Putin uznal nezávislosť Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky na východe Ukrajiny a podpísal výnos nariaďujúci vstup ozbrojených síl na ukrajinské územie.- Nemecký kancelár Olaf Scholz oznámil, že Nemecko až do odvolania zastavuje schvaľovací proces plynovodu Nord Stream 2.- Rusko začalo v skorých ranných hodinách ofenzívu na Ukrajinu, po ktorej vyhlásila Ukrajina výnimočný stav.- Valné zhromaždenie OSN schválilo rezolúciu požadujúcu okamžité zastavenie bojov a stiahnutie ruských vojsk z Ukrajiny.- Gruzínsko a Moldavsko oficiálne požiadali o členstvo v Európskej únii.- V juhokórejských prezidentských voľbách zvíťazil kandidát opozície, konzervatívec Jun Sok-jol zo strany Sila ľudu (PPP).- Poslanci Národného zhromaždenia rozhodli o tom, že prezidentkou Maďarska v nadchádzajúcom päťročnom období bude nominantka vládneho bloku Fidesz-KDNP Katalin Nováková.- Slovenského premiéra Eduarda Hegera prijal na osobnej audiencii vo Vatikáne pápež František. Išlo o Hegerovu prvú oficiálnu návštevu vo Vatikáne.- Americký Senát jednomyseľne prijal rezolúciu, ktorou označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca.- Výbor ministrov Rady Európy (RE) rozhodol o okamžitom vylúčení Ruska z RE. Rusko bolo členom organizácie 26 rokov.- Český premiér Petr Fiala, poľský premiér Mateusz Morawiecki, poľský vicepremiér Jaroslav Kaczynski a slovinský premiér Janez Janša navštívili Kyjev.- Štátny zástupca Jaroslav Šaroch podal žalobu na bývalého českého premiéra Andreja Babiša (ANO). Spolu s ním v kauze Čapí hnízdo obžaloval aj jeho bývalú poradkyňu Janu Nagyovú.- Mimoriadny summit NATO v Bruseli rozhodol o zvýšení počtu síl vo východnej časti Aliancie, pričom prvým krokom malo byť rozmiestnenie štyroch nových bojových skupín NATO - v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.- Lídri členských štátov Severoatlantickej aliancie sa na summite dohodli na predĺžení mandátu generálneho tajomníka Jensa Stoltenberga o ďalší rok, konkrétne do 30. septembra 2023.- V Maďarsku sa konali voľby do Národného zhromaždenia. Zvíťazil v nich so ziskom ústavnej väčšiny vládny blok strán Fidesz-KDNP premiéra Viktora Orbána.- Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov pozastavilo členstvo Ruska v Rade OSN pre ľudské práva (UNHRC).- Americký minister obrany Lloyd Austin oznámil, že Spojené štáty umiestnia na Slovensku jednu batériu systému protiraketovej obrany Patriot spolu s americkým obslužným personálom.- Americký prezident Joe Biden sa poďakoval slovenskej vláde za to, že Ukrajine darovala systém protivzdušnej obrany S-300.- Český premiér Petr Fiala obhájil post predsedu ODS a stranu povedie ďalšie dva roky.- Vo Francúzsku sa uskutočnilo prvé kolo prezidentských volieb. Najúspešnejšími, spomedzi 12 kandidátov sa stali súčasný centristický prezident Emmanuel Macron a líderka krajnej pravice Marine Le Penová.- Emmanuel Macron sa stal víťazom druhého kola prezidentských volieb. Súčasný prezident získal 58,5 percenta hlasov voličov, zatiaľ čo jeho vyzývateľke Marine Le Penovej vyjadrilo podporu 41,5 percenta voličov.- Parlamentné voľby v Slovinsku vyhralo nové liberálne hnutie Sloboda (GS) vedené Robertom Golobom pred Slovinskou demokratickou stranou (SDS) premiéra Janeza Janšu.- Ruský prezident Vladimir Putin v prejave na vojenskej prehliadke na Červenom námestí v Moskve vyhlásil, že ruská vojenská operácia na Ukrajine bola správnym rozhodnutím.- Funkcie sa oficiálne ujala nová maďarská prezidentka Katalin Nováková, ktorá je prvou ženou na tomto poste a vo svojich 44 rokoch súčasne najmladšou hlavou štátu v dejinách Maďarska. Slávnostná inaugurácia sa konala o štyri dni neskôr 14. mája.- Chorvátsky parlament schválil zákon o zavedení eura ako oficiálnej meny v krajine. Spoločnou európskou menou by sa malo v Chorvátsku začať platiť od januára budúceho roka.- Víťazom Eurovízie 2022 sa stala ukrajinská hiphopová skupina Kalush Orchestra.- Poslanci maďarského Národného zhromaždenia opätovne zvolili za premiéra Viktora Orbána, ktorý tak nastúpil do tejto funkcie už po piaty raz.- Francúzsky prezident Emmanuel Macron vymenoval za novú premiérku Élisabeth Borneovú. Je druhou ženu na tomto poste v histórii Francúzska a prvou po vyše 30 rokoch.- Fínsko a Švédsko oficiálne podali svoje žiadosti o členstvo v Severoatlantickej aliancii. Rozhodnutie bolo motivované obavami o bezpečnosť, ktoré vyvolala ruská invázia na Ukrajinu.- Švajčiarsky prezident Ignazio Cassis prijal na štátnej návšteve s najvyššími poctami prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.- Francúzsky prezident Emmanuel Macron vymenoval novú vládu premiérky Élisabeth Borneovej.- Zložením sľubu ministrov v maďarskom Národnom zhromaždení vznikla oficiálne piata vláda premiéra Viktora Orbána.- Maďarská vláda vyhlásila s platnosťou od polnoci stav vojnovej hrozby.- Lídri členských krajín EÚ sa na mimoriadnom summite v Bruseli dohodli na zavedení čiastočného ropného embarga voči Rusku.- V Londýne sa začali štvordňové oslavy 70. výročia nástupu britskej kráľovnej Alžbety II. na trón.- Vo Francúzsku sa konalo prvé kolo parlamentných volieb.- Slovenského premiéra Eduarda Hegera prijal v Berlíne nemecký kancelár Olaf Scholz.- Členovia Európskej komisie (EK) hlasovali za udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ Ukrajine a Moldavsku.- Britská ministerka vnútra Priti Patelová schválila žiadosť vlády Spojených štátov o vydanie zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea.– Vo Francúzsku sa uskutočnilo druhé kolo parlamentných volieb, v ktorých prišiel prezident Emmanuel Macron o doterajšiu väčšinu kresiel v parlamente. V 577-člennom Národnom zhromaždení má jeho blok iba 245 kresiel.- Francúzska premiérka Élisabeth Bornová ponúkla svoju demisiu, prezident Emmanuel Macron ju odmietol.- Bulharský parlament vyslovil nedôveru vláde premiéra Kirila Petkova.- Najvyšší súd Spojených štátov zrušil prelomové rozhodnutie v prípade "Roeová verzus Wade" z roku 1973, ktoré zakotvovalo právo ženy na interrupciu. Ide o jednu z najrozdeľujúcejších tém v americkom politickom živote.- Škótska premiérka Nicola Sturgeonová navrhla, aby sa v krajine konalo konzultatívne referendum o vyhlásení nezávislosti od Veľkej Británie, a to 19. októbra budúceho roku.- Poslanci izraelského parlamentu (Knesetu) odsúhlasili rozpustenie zákonodarného zboru.- Česká republika prevzala predsedníctvo v Rade EÚ.- Slovenská republika prebrala predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4).- Predstavitelia 30 členských štátov NATO podpísali prístupové protokoly Fínska a Švédska k Severoatlantickej zmluve.- Britský premiér Boris Johnson oznámil, že odstúpi z funkcie.- Ministri financií členských krajín EÚ (Ecofin) odobrili v Bruseli vstup Chorvátska do eurozóny od 1. januára 2023.- Rakúsky spolkový kancelár Karl Nehammer rokoval vo Viedni s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom.- Americký prezident Joe Biden so svojou manželkou Jill Bidenovou privítali v Bielom dome prvú dámu Ukrajiny Olenu Zelenskú.- Taliansky prezident Sergio Mattarella podpísal dekrét o rozpustení parlamentu.- Novozvolená indická prezidentka Draupadí Murmúová zložila slávnostnú prísahu.- Americký prezident Joe Biden potvrdil zabitie vodcu teroristickej siete al-Káida Ajmana Zawahrího v Afganistane.- Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová pricestovala na Taiwan aj napriek vyhrážkam Číny pred "vážnymi dôsledkami" takejto návštevy.- Úrad izraelského premiéra Jaira Lapida oznámil, že Izrael plne obnoví diplomatické styky s Tureckom.- V západoukrajinskom meste Ľvov rokoval generálny tajomník OSN António Guterres s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.- Vláda českého premiéra Petra Fialu prežila hlasovanie o vyslovení nedôvery.- Ruský prezident Vladimir Putin schválil novú doktrínu týkajúcu sa zahraničnej politiky, ktorá je založená okolo konceptu tzv. "ruského sveta".- Novou líderkou britskej Konzervatívnej strany sa stala ministerka zahraničných vecí Liz Trussová.- Kráľovná Alžbeta II. poverila zostavením vlády Liz Trussovú.- Alžbeta II., najdlhšie panujúca kráľovná Spojeného kráľovstva a 14 ďalších krajín Commenwealthu, zomrela vo veku 96 rokov.- Nový britský monarcha, syn zosnulej kráľovnej Alžbety II., bude oficiálne známy ako kráľ Karol III.- Karol III. sa stal oficiálne novým britským kráľom.- Vo Švédsku sa konali parlamentné voľby, v ktorých získal najviac hlasov opozičný blok pravicových strán.- Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová predniesla správu o stave Európskej únie.- Švédska sociálnodemokratická premiérka Magdalena Anderssonová ohlásila demisiu.- V londýnskom Westminsterskom opátstve sa konal štátny pohreb kráľovnej Alžbety II.- V New Yorku sa začala všeobecná rozprava na 77. Valnom zhromaždení OSN, v rámci ktorej vystúpila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.- Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu pred uskutočnením referend v štyroch ukrajinských regiónoch o pripojení k Rusku.- V štyroch regiónoch, ktoré na východe a juhu Ukrajiny okupujú ruské sily, sa začali referendá o ich pripojení k Rusku. Do 27. septembra sa konali v samozvaných republikách - Doneckej a Luhanskej a v okupovaných častiach Chersonskej a Záporožskej oblasti.- V Českej republike sa uskutočnili komunálne a senátne voľby.- Víťazom predčasných parlamentných volieb v Taliansku sa stal pravicový blok vedený nacionalistickou a krajne pravicovou stranou Bratia Talianska (FdI).- Česká republika z dôvodu zvýšenej nelegálnej migrácie dočasne obnovila kontroly na štátnych hraniciach so Slovenskom.- Na plynovode Nord Stream 2 smerujúcom po dne Baltského mora z Ruska do Nemecka bol v blízkosti dánskeho ostrova Bornholm oznámený únik plynu.- Švédska pobrežná stráž oznámila, že na druhom podmorskom plynovode Nord Stream 1 došlo rovnako k úniku plynu na dvoch miestach.- Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová označila úniky plynu z dvoch plynovodov za "akt sabotáže".- Prezidentka Zuzana Čaputová ratifikovala prístupové protokoly Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie.- Rakúsko zaviedlo od polnoci kontroly na hraniciach so Slovenskom.- Ruský prezident Vladimir Putin podpísal zmluvy o pričlenení okupovaných regiónov Ukrajiny k Rusku. Zmluvy sa týkajú Doneckej a Luhanskej oblasti a častí Chersonskej a Záporožskej oblasti.- Na pôde Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) vetovalo Rusko rezolúciu, ktorá žiadala odsúdenie nezákonných ruských referend na Ukrajine a ich vyhlásenie za neplatné.- 1. októbra - V Českej republike sa konalo druhé kolo volieb tretiny Senátu.– Prozápadná centristická strana Nová jednota (JV) úradujúceho premiéra Krišjanisa Karinša sa stala víťazom parlamentných volieb v Lotyšsku.- Ľavicový kandidát a bývalý brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva zvíťazil v prvom kole prezidentských volieb v Brazílii pred úradujúcim prezidentom Jairom Bolsonarom.- V predčasných parlamentných voľbách v Bulharsku zvíťazila konzervatívna strana bývalého premiéra Bojka Borisova Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB).- Česko predĺži dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom o 20 dní, do 28. októbra. Rovnaké rozhodnutie prijalo o deň neskôr aj Rakúsko.- V Prahe sa konala historicky prvá vrcholná schôdzka Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktorej sa zúčastnil aj predseda vlády SR Eduard Heger.- Neformálny summit Európskej únie sa uskutočnil v Prahe.- Úradujúci prezident Rakúska Alexander Van der Bellen bol opätovne zvolený do úradu.- V rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine privítala prezidentka SR Zuzana Čaputová v Bratislave českého prezidenta Miloša Zemana, poľského prezidenta Andrzeja Dudu a prezidentku Maďarska Katalin Novákovú.- Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov odsúdilo drvivou väčšinou ruský "pokus o nelegálnu anexiu" štyroch čiastočne okupovaných ukrajinských regiónov a vyzvalo všetky krajiny sveta, aby tento krok neuznali.- Čínsky prezident Si Ťin-pching otvoril v Pekingu 20. zjazd Komunistickej strany Číny.- Predseda konzervatívnej Umiernenej strany Ulf Kristersson sa stal novým švédskym premiérom.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová vystúpila v Európskom parlamente (EP) v Štrasburgu.- Európsky parlament (EP) vyzval v prijatom uznesení slovenskú vládu, aby dosiahla zmysluplný pokrok pri ochrane LGBTIQ+ osôb pred trestnými činmi z nenávisti.- Lídri členských krajín Európskej únie sa na summite v Bruseli dohodli na tzv. cestovnej mape.- Giorgia Meloniová zložila prísahu do rúk talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu ako prvá žena na čele vlády v histórii Talianska.- Čínsky prezident Si Ťin-pching si v záverečný deň 20. zjazdu Komunistickej strany Číny (KSČ) zaistil tretie päťročné funkčné obdobie na poste generálneho tajomníka KSČ.- V Slovinsku sa konalo prvé kolo prezidentských volieb. Do druhého kola postúpili bývalý minister zahraničných vecí Anže Logar a právnička Nataša Pircová Musarová.- Bývalý britský minister financií Rishi Sunak sa stal novým lídrom Konzervatívnej strany.- Britská premiérka Liz Trussová podala demisiu do rúk kráľa Karola III., ktorý súčasne vymenoval za nového premiéra Rishiho Sunaka.- Česká vláda predĺžila dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 15 dní. V platnosti tak zostávajú do 12. novembra. Rovnaké rozhodnutie prijalo o deň neskôr tiež Rakúsko.- Víťazom druhého kola prezidentských volieb v Brazílii sa stal ľavicový exprezident Luiz Inácio Lula da Silva.- V Izraeli sa konali predčasné parlamentné voľby, ktoré vyhral bývalý premiér Benjamin Netanjahu.- V predčasných parlamentných voľbách v Dánsku zvíťazil blok stredoľavých strán podporujúci vládu premiérky Mette Frederiksenovej.- Nemecký kancelár Olaf Scholz rokoval v Pekingu s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.- V egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch sa začala dvojtýždňová klimatická konferencia OSN, známa ako COP27.- Na klimatickom summite OSN (COP27) v Egypte vystúpila prezidentka SR Zuzana Čaputová.- Konali sa voľby do oboch komôr Kongresu USA.- V druhom kole prezidentských volieb v Slovinsku vyhrala liberálna právnička Nataša Pircová Musarová.- Pred začiatkom summitu skupiny G20 sa na indonézskom ostrove Bali stretol americký prezident Joe Biden s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko z vypálenia rakiet na Poľsko, ktoré usmrtili dve osoby. Ruské ministerstvo obrany poprelo správy o údajnom dopade dvoch ruských rakiet v Poľsku.- Na indonézskom ostrove Bali sa začal dvojdňový summit skupiny G20.- Počet obyvateľov Zeme mal podľa odhadov OSN dosiahnuť osem miliárd.- Dopad rakiet v poľskej obci Przewodów neďaleko hraníc s Ukrajinou nebol podľa všetkého zámerným útokom. Uviedol to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po mimoriadnom stretnutí veľvyslancov Aliancie v Bruseli.- Český prezident Miloš Zeman privítal na Pražskom hrade slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú.- Bývalý americký prezident Donald Trump oficiálne oznámil, že v roku 2024 sa bude opäť uchádzať o úrad prezidenta Spojených štátov.- Holandský súd v prípade zostrelenia civilného letu MH17 malajzijských aerolínií nad východnou Ukrajinou (17. júla 2014) odsúdil troch mužov, jedného oslobodil.- Predsedníčka Snemovne reprezentantov Kongresu USA Nancy Pelosiová oznámila, že sa rozhodla odísť z vedenia Demokratickej strany.- Strana OĽANO získala v Lisabone na politickom združení Európskej ľudovej strany (EPP) plnohodnotné členstvo v tábore ľudovcov.- Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu schválili rezolúciu, v ktorej označili Rusko v súvislosti s agresiou voči Ukrajine za štát podporujúci terorizmus.- Vodca Islamského štátu, Iračan abú Hasan al-Hášimí al-Kuraší zahynul "v boji s nepriateľmi Alaha", oznámil hovorca tejto militantnej skupiny.- Americký prezident Joe Biden privítal v Bielom dome francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.- India prevzala predsedníctvo v skupine G20.- Vedúci predstavitelia EÚ a západného Balkánu rokovali v Tirane.- Česká republika predĺži kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 14 dní. V platnosti budú do 26. decembra.- Európska komisia (EK) predložila návrh deviateho balíka sankcií voči Rusku.- Americký magazín Time vyhlásil za osobnosť roka 2022 ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a spoločne s ním aj "ducha Ukrajiny".- Ministri vnútra členských krajín Európskej únie na zasadnutí v Bruseli rozhodli o prijatí Chorvátska do schengenského priestoru od 1. januára 2023. Zároveň nedospeli k jednomyseľnému súhlasu, aby sa aj Bulharsko a Rumunsko stali členmi Schengenu.- Diplomati Ruska a Spojených štátov rokovali v Istanbule o viacerých technických otázkach, ktoré sa týkajú vzťahu oboch krajín.- Pápež František prijal na audiencii vo Vatikáne prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila na Cypre slovenských vojakov a policajtov, ktorí tam slúžia v rámci mierovej misie Organizácie Spojených národov (OSN). Stretla sa aj s cyperským prezidentom Nikosom Anastasiadisom.- Poslanci Európskeho parlamentu (EP) rozhodli, že grécka europoslankyňa Eva Kailiová, ktorá je vyšetrovaná pre korupciu a pranie špinavých peňazí už nebude zastávať post podpredsedníčky EP.- Členské štáty EÚ sa dohodli, že Bosne a Hercegovine udelia "štatút kandidátskej krajiny" na vstup do Únie.- Summit lídrov členských krajín EÚ s najvyššími predstaviteľmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) sa konal v Bruseli v znamení 45. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma blokmi.- Parlament v Rige potvrdil vo funkcii úradujúceho lotyšského premiéra Krišjanisa Karinša a jeho kabinet.- V Bruseli sa uskutočnil summit EÚ. Členské štáty sa jednomyseľne dohodli na prijatí deviateho balíka sankcií proti Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Sankcie sú zamerané na banky a zavádzajú sa aj dodatočné obchodné obmedzenia. EÚ doplnila na zoznam ľudí, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív, takmer 200 ďalších osôb a subjektov.