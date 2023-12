Rok 2023 vyeskalovala vojna medzi Izraelom a Hamasom

JANUÁR

Na snímke predseda vlády ČR Petr Fiala. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke český prezident Petr Pavel. Foto: TASR- Jakub Kotian

FEBRUÁR

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

MAREC

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR

APRÍL

Na pozvanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej (vľavo) pricestoval na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska taliansky prezident Sergio Mattarella (uprostred). Spoločne s prezidentkou SR navštívili leteckú základňu v Kuchyni pri Malackách, kde je umiestnený taliansky systém protivzdušnej obrany a kde pôsobia talianski vojaci v rámci aliančnej prítomnosti na Slovensku. Kuchyňa, 19. apríla 2023. Foto: TASR - Michal Svítok

MÁJ

Na archívnej snímke ministerka obrany ČR Jana Černochová. Foto: TASR Ján Krošlák

JÚN

Na archívnej snímke Petr Nečas. Foto: TASR/Michal Svítok

JÚL

Na archívnej snímke generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. Foto: TASR/Jaroslav Novák

AUGUST

Na archívnej snímke náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko. Foto: TASR- Martin Baumann

SEPTEMBER

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová (vpravo) a izraelský prezident Isaac Herzog (vľavo) počas spoločnej tlačovej konferenciie v Prezidentskom paláci v Bratislave v pondelok 4. septembra 2023. Foto: TASR Pavel Neubauer

OKTÓBER

Na snímke poľskí vojaci strážia dočasne uzavretý hraničný priechod Lysá Poľana v stredu 4. októbra 2023. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

NOVEMBER

Na snímke zľava predseda vlády SR Robert Fico a prezident ČR Petr Pavel počas prijatia na Pražskom hrade v Prahe 24. novembra 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

DECEMBER

Na archívnej snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR- Jaroslav Novák

Na archívnej snímke Donald Tusk. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 30. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky ponúka výberovú chronológiu najdôležitejších udalostí, ktoré sa udiali počas prvého polroka 2023 v zahraničí.- Chorvátsko sa stalo 27. štátom schengenského priestoru a 20. členom eurozóny.- Na Námestí svätého Petra vo Vatikáne sa konal pohreb emeritného pápeža Benedikta XVI. Na pohrebe sa zúčastnil aj dočasne poverený premiér SR Eduard Heger.– Čína po takmer troch rokoch znovu otvorila svoje hranice, ktoré boli zatvorené kvôli pandémii COVID-19.- Vrcholní predstavitelia Európskej únie a NATO sa v spoločnom vyhlásení zaviazali k rozšíreniu spolupráce medzi týmito dvoma inštitúciami.- Primátor Bratislavy Matúš Vallo a ďalší zakladajúci členovia Paktu slobodných miest, ktorý združuje primátorov metropol krajín Vyšehradskej štvorky, sa stretli v Kyjeve s tamojším starostom Vitalijom Kličkom.– Pri páde vrtuľníka, ku ktorému došlo v meste Brovary pri Kyjeve, zahynul ukrajinský minister vnútra Denys Monastyrskyj, jeho prvý námestník Jevhen Jenin a štátny tajomník Jurij Lubkovyč.- Vláda českého premiéra Petra Fialu prežila hlasovanie o vyslovení nedôvery.- Pápež František prijal v Apoštolskom paláci vo Vatikáne na osobnej audiencii delegáciu Konferencie biskupov Slovenska.- Holandský politik Tiny Kox bol opätovne zvolený za predsedu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.- Bosniansky parlament schválil novú vládu, na čele s vôbec prvou ženou na poste premiéra v tejto balkánskej krajine, etnickou Chorvátkou Borjanou Krištovou.- Víťazom prezidentských volieb v Českej republike sa stal armádny generál vo výslužbe Petr Pavel.- Spojené štáty oznámili, že sledujú údajné čínske špionážne balóny nad svojím územím.- Česká republika ukončila kontroly na hraniciach so Slovenskom. Mimoriadne opatrenie zaviedlo Česko 29. septembra 2022.- Český prezident Miloš Zeman pricestoval na rozlúčkovú návštevu Slovenska. S prezidentkou Zuzanou Čaputovou sa stretli vo Vysokých Tatrách.- Juhovýchod Turecka zasiahli zemetrasenia s magnitúdami 7,8 a 7,5. Európska únia zmobilizovala pátracie a záchranné tímy. Turecko požiadalo o aktiváciu Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany EÚ.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj absolvoval audienciu u britského kráľa Karola III.– V Bruseli sa konalo mimoriadne zasadnutie Európskej rady. Hlavnými témami summitu boli migrácia, ekonomická situácia v EÚ s dôrazom na vnútorný trh a konkurencieschopnosť a agresia Ruska voči Ukrajine.- Arménsko a Turecko po 35 rokoch po prvý raz otvorili hraničný priechod medzi oboma krajinami pre dodávky humanitárnej pomoci do oblasti postihnutej ničivým zemetrasením.- Na webové stránky NATO zaútočili hackeri.- Škótska premiérka Nicola Sturgeonová po ôsmich rokoch odstúpila z funkcie.— Vedenie vládnucej Komunistickej strany Číny deklarovalo "rozhodné víťazstvo" v boji proti ochoreniu COVID-19.- Armáda USA oznámila, že pri útoku vrtuľníkom pod velením amerických síl na severovýchode Sýrie zahynul vysokopostavený vodca teroristickej organizácie Islamský štát Hamza al-Homsí.- Čínsky diplomat Wang I pricestoval do Moskvy na rokovania.- Americký prezident Joe Biden dorazil do Kyjeva na vopred neohlásenú návštevu.- Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil pozastavenie plnenia záväzkov, ktoré vyplývajú z Dohody o znížení počtu strategických zbraní (Nová dohoda START) so Spojenými štátmi, na základe ktorej boli vykonávané vzájomné inšpekcie jadrových zbraní.- Putin anuloval dekrét z roku 2012 týkajúci sa zmrazeného konfliktu v Podnestersku. Dekrét určoval, že definitívne riešenie konfliktu je možné výlučne za podmienky "zachovania suverenity, územnej celistvosti a neutrality Moldavskej republiky".- Lídri krajín Bukurešťskej deviatky vrátane prezidentky SR Zuzany Čaputovej rokovali vo Varšave pri príležitosti prvého výročia ruskej vojenskej agresie na Ukrajine o posilnení bezpečnosti v regióne a ďalšej podpore Ukrajiny.- Delegácie vysokopostavených izraelských a palestínskych predstaviteľov sa stretli na rokovaniach v Jordánsku. Prisľúbili, že sa budú snažiť zabrániť ďalšiemu násiliu.- Spojené kráľovstvo a Európska únia dosiahli zásadnú politickú dohodu o vyriešení obchodného sporu týkajúceho sa Severného Írska, ktorý viedli po brexite.- Európska únia oznámila, že predĺžila o jeden rok platnosť sankcií voči Bielorusku, ktoré zaviedla z dôvodu pokračujúceho utláčania opozície v krajine a podpory ruskej vojny na Ukrajine.- Jednotky afganského radikálneho hnutia Taliban zabili vysokopostaveného veliteľa džihádistickej organizácie Islamský štát, Kárího Fatáha.- Ruský prezident Vladimir Putin podpísal zákon, ktorý pozastavuje účasť Ruska na Dohode o znížení počtu strategických zbraní (Nová dohoda START) so Spojenými štátmi.- Ministri zahraničných vecí USA a Ruska - Antony Blinken a Sergej Lavrov - absolvovali krátke stretnutie v Naí Dillí, kde sa zúčastnili na summite šéfov diplomacií skupiny G20.- Členské krajiny OSN sa po vyše 15 rokoch rozhovorov dohodli na texte prvého medzinárodného dohovoru o ochrane otvoreného mora.- Dočasne poverený slovenský premiér Eduard Heger sa v Jeruzaleme stretol s izraelským predsedom vlády Benjaminom Netanjahuom.- Na Slovensko pricestoval na trojdňovú návštevu holandský kráľovský pár.- Do prevádzky uviedli zmodernizovaný Schengenský informačný systém, najväčší systém zdieľania informácií pre bezpečnosť a riadenie hraníc v Európe.- Americkí predstavitelia získali a preskúmali nové informácie, ktoré naznačujú, že za minuloročné výbuchy na plynovode Nord Stream je zodpovedná "proukrajinská skupina".- Armádny generál vo výslužbe Petr Pavel zložil na Pražskom hrade prezidentský sľub a stal sa tak v poradí štvrtým prezidentom samostatnej Českej republiky.- Čínsky vodca Si Ťin-pching získal svoj tretí päťročný mandát na výkon prezidentskej funkcie.- Európska komisia a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell prijali spoločné oznámenie o posilnenej stratégii námornej bezpečnosti EÚ.- Irán a Saudská Arábia dosiahli dohodu o obnovení diplomatických vzťahov a opätovnom otvorení veľvyslanectiev v oboch krajinách.- Li Čchiang, jeden z najvernejších spojencov čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, bol vymenovaný za nového premiéra Číny.- Jevgenij Prigožin, šéf ruskej súkromnej vojenskej spoločnosti Vagnerova skupina bojujúcej na Ukrajine oznámil, že chce v roku 2024 kandidovať na úrad ukrajinského prezidenta.– Novozvolený český prezident Petr Pavel pricestoval na dvojdňovú návštevu Slovenska.- Rusko súhlasilo s predĺžením dohody o vývoze obilnín z ukrajinských čiernomorských prístavov iba o ďalších 60 dní.- Medzinárodný trestný súd v Haagu vydal zatýkací rozkaz na ruského prezidenta Vladimira Putina pre jeho činy na Ukrajine.- Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval na Krymský polostrov pri príležitosti deviateho výročia jeho anexie od Ukrajiny.- Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil predĺženie dohody, ktorá umožňuje vývoz ukrajinských obilnín cez Čierne more aj po invázii Ruska na Ukrajinu.- Prezident Spojených štátov Joe Biden podpísal zákon o odtajnení informácií tajných služieb o pôvode koronavírusu, ktorý spôsobil pandémiu ochorenia COVID-19.- Vladimir Putin a Si Ťin-pching podpísali dokumenty o strategickej spolupráci medzi Ruskom a Čínou a obvinili Spojené štáty z podkopávania bezpečnosti vo svete.– Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu odporučil plénu neschváliť slovenského kandidáta Martina Klusa za člena Európskeho dvora audítorov.– Lídri členských krajín Európskej únie na summite v Bruseli podporili plán spoločného nákupu a poskytnutia milióna kusov delostreleckej munície Ukrajine počas nasledujúcich 12 mesiacov.- Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a britský minister zahraničných vecí James Cleverly podpísali v Londýne takzvaný Windsorský rámec, ktorý má v pobrexitovom usporiadaní uľahčiť tok tovarov medzi Severným Írskom a Veľkou Britániou.- Rusko uzavrelo so susedným Bieloruskom dohodu, ktorá umožňuje Moskve rozmiestniť taktické jadrové zbrane na bieloruskom území.- Honduras prerušil diplomatické vzťahy s Taiwanom. Čína oznámila, že nadviazala oficiálne diplomatické vzťahy s Hondurasom.- Poslanci maďarského parlamentu schválili návrh ratifikovania vstupu Fínska do Severoatlantickej aliancie. O vstupe Švédska do NATO zákonodarný zbor nerozhodol.- Poslanci tureckého parlamentu schválili žiadosť Fínska o vstup do Severoatlantickej aliancie.- Dočasne poverený premiér SR Eduard Heger sa v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.- Rusko na mesiac prevzalo rotujúce predsedníctvo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov.- Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podpísal rozhodnutie tureckého parlamentu ratifikovať členstvo Fínska v NATO.- Členovia slovenskej a českej vlády sa stretli na rokovaní v Trenčíne. Témou rokovania bola vojna na Ukrajine, obranná či cezhraničná spolupráca.- Fínsko sa oficiálne stalo 31. členskou krajinou Severoatlantickej aliancie.- Koalícia síl pod vedením Američanov v Sýrii pomocou dronu zabila vysokopostaveného veliteľa džihádistickej organizácie Islamský štát Chálida Ajdda Ahmada al-Džabúrího.- Odchádzajúca fínska premiérka Sanna Marinová po prehre v parlamentných voľbách oznámila, že v septembri odstúpi z postu líderky Sociálnodemokratickej strany Fínska. Nasledujúci deň podala demisiu.- Vodcovia ozbrojených hnutí Hizballáh a Hamas sa stretli v libanonskom hlavnom meste Bejrút, kde diskutovali o "pripravenosti osi odporu" proti Izraelu.- Filipíny a Spojené štáty odštartovali doposiaľ najväčšie spoločné vojenské cvičenia, na ktorých sa zúčastnilo takmer 18.000 vojakov z oboch krajín.- Organizácia Spojených národov potvrdila, že bola prerušená preprava obilnín na základe dohôd uzavretých medzi Ruskom, Ukrajinou, Tureckom a OSN, ktoré umožnili obnoviť prepravu obilia z Ukrajiny na svetové trhy.- Ministri životného prostredia a klímy z krajín G7 vo vyhlásení po rokovaniach v Japonsku prisľúbili, že do roku 2040 ukončia ďalšie znečisťovania plastami vo svojich krajinách.- Poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu schválili dohodu o bezvízovom režime pri krátkodobých pobytoch pre občanov Kosova.- Poľsko a Ukrajina sa dohodli na obnove prepravy ukrajinského obilia cez poľské územie.- Európska komisia zažalovala Slovensko na Súdnom dvore EÚ kvôli tomu, že účinne nerieši otázku segregácie rómskych detí vo vzdelávaní.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová a taliansky prezident Sergio Mattarella navštívili Vojenskú základňu Malacky-Kuchyňa.- Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pricestoval na neohlásenú návštevu Kyjeva.- Americký prezident Joe Biden oznámil, že v budúcoročných voľbách sa chce opätovne uchádzať o najvyšší politický post v Spojených štátoch.- Afganské vládnuce radikálne hnutie Taliban zabilo vysokopostaveného vodcu džihádistickej skupiny Islamský štát, ktorý stál za samovražedným útokom na kábulské letisko v auguste 2021.- Európska obranná agentúra a americké ministerstvo obrany oficiálne podpísali dohodu, ktorá má zabezpečiť pevnejšiu spoluprácu v špecifických oblastiach obrany vrátane výmeny informácií.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom pricestovali na návštevu Kyjeva.- Dánske ministerstvo obrany potvrdilo, že má k dispozícii desiatky fotografií špecializovanej lode SS-750 s miniponorkou plaviacej sa pod ruskou vlajkou, ktoré boli zhotovené v Baltskom mori v septembri minulého roka len niekoľko dní pred výbuchmi na podmorskom plynovode Nord Stream.– Predpokladaného vodcu teroristickej skupiny Islamský štát, s krycím menom abú Husajn aj-Kurajší, zabili v Sýrii počas operácie, ktorú vykonala turecká spravodajská služba MIT.- Európska komisia dočasne zakázala dovoz pšenice, kukurice, repky a slnečnicových semien z Ukrajiny. Opatrenia trvali do 5. júna.- Summit OSN o Afganistane sa v Katare skončil bez formálneho uznania afganskej vlády vedenej fundamentalistickým hnutím Taliban. Zástupcovia hnutia Taliban na konferencii v Dauhe neboli prítomní.- Svetová zdravotnícka organizácia odvolala globálny stav núdze v súvislosti s ochorením COVID-19.- Irán a Sýria sa dohodli na posilnení svojich vzťahov a ekonomickej spolupráce zameranej na rozvoj a rekonštrukciu.- Karol III. bol vo Westminsterskom opátstve v Londýne korunovaný za britského kráľa. Po ňom bola korunovaná za kráľovnú jeho manželka Kamila. Na korunovácii bola prítomná aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.- Sýria sa po takmer 12 rokoch vrátila do Ligy arabských štátov. Katar napriek tomu vyhlásil, že neobnoví vzťahy so Sýriou. Diplomatické zbližovanie s vládou Sýrie vylúčili aj Nemecko a Európska únia.— Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pricestovala do Kyjeva pri príležitosti Dňa Európy.- Američanka Amy Popeová bola na mimoriadnom zasadnutí zvolená za prvú ženu, ktorá povedie Agentúru OSN pre migráciu.– Island, ako predsednícka krajina Výboru ministrov Rady Európy (RE) organizoval 4. summit hláv štátov a vlád RE. Slovensko na ňom zastupovala prezidentka Zuzana Čaputová.- Lídri členských krajín Rady Európy podporili na summite na Islande vznik registra škôd spôsobených ruskou inváziou na Ukrajine.- Rusko súhlasilo s predĺžením platnosti dohody o vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more o dva mesiace.- Čínsky prezident Si Ťin-pching hostil stredoázijský summit v snahe posilniť regionálny vplyv.- V Japonsku sa konal trojdňový summit lídrov skupiny G7. Lídri sa dohodli na nových sankciách proti Rusku.- V Saudskej Arábii sa konal 32. summit Ligy arabských štátov. Prvýkrát od začiatku občianskej vojny v Sýrii v marci 2011 naň dostal pozvánku aj sýrsky prezident Bašár Asad. Na summit pricestoval tiež ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.- Saudská Arábia oficiálne vyhlásila svoju neutralitu ohľadne rusko-ukrajinského konfliktu.- Česká ministerka obrany Jana Černochová a jej rezortný partner Lloyd Austin podpísali v Pentagone dohodu o obrannej spolupráci Česka so Spojenými štátmi.- Na hraniciach SR s Rakúskom, Maďarskom, Poľskom, Českom a na medzinárodných letiskách sa dočasne obnovili kontroly.- Ministri obrany Ruska a Bieloruska podpísali dokument o rozmiestnení ruských taktických jadrových zbraní na území Bieloruska.- Víťazom druhého kola prezidentských volieb v Turecku sa stal úradujúci prezident Recep Tayyip Erdogan.- Ruský prezident Vladimir Putin podpísal zákon o vypovedaní Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe.- Predseda vlády SR Ľudovít Ódor sa v Bratislave stretol s českým premiérom Petrom Fialom. Hovorili o možnosti zapojenia sa do povojnovej obnovy Ukrajiny či energetike.- Členské krajiny Európskej únie rozhodli, že EÚ ako organizácia pristúpi k Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).– Európska komisia predĺžila do 15. septembra platnosť dohody s piatimi štátmi EÚ susediacimi s Ukrajinou vrátane Slovenska. Na jej základe môžu zakazovať predaj niektorých agrokomodít z Ukrajiny na svojom území, aby chránili domácich poľnohospodárov.– Ukrajina obvinila Rusko, že vyhodilo do vzduchu veľkú priehradu Nova Kachovka na rieke Dneper na juhu Chersonskej oblasti.– Na Bratislavskom hrade sa uskutočnil summit Bukureštskej deviatky. Spoluhostiteľmi summitu boli aj rumunský prezident Klaus Werner Iohannis a poľský prezident Andrzej Duda.- Európska komisia oznámila, že dopĺňa európsku zdravotnú úniu o ďalší pilier: o nový, komplexný prístup k duševnému zdraviu. Na rôzne súvisiace iniciatívy vyčlení 1,23 miliardy eur.- Ministri vnútra členských krajín EÚ sa dohodli na zmene pravidiel v oblasti migrácie a azylovej politiky EÚ.- Bývalý britský premiér Boris Johnson odstúpil z funkcie poslanca Dolnej snemovne. Oznámili mu totiž, že bude čeliť postihu za zavádzanie parlamentu pri afére známej ako Partygate.– Vláda amerického prezidenta Joea Bidena oznámila, že Spojené štáty znova vstúpia do Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Jeho predchodca Donald Trump rozhodol o vystúpení z UNESCO.- Palestínsky prezident Mahmúd Abbás pricestoval na návštevu Pekingu.- Súd uznal bývalého českého premiéra Petra Nečasa za vinného v kauze takzvaných trafík pre poslancov strany ODS a uložil mu 2,5-ročný podmienečný trest a pokutu vo výške milión českých korún (približne 42.000 eur). Vinná je aj jeho manželka Jana a bývalý námestník ministra pôdohospodárstva Roman Boček.- Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka sa stretol v Užhorode s generálnym prokurátorom Ukrajiny Andrijom Kostinom. Venovali sa stavu vyšetrovaní vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti na Ukrajine.- Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pricestoval do čínskej metropoly Peking na diplomatickú misiu zameranú na zmiernenie napätia vo vzťahoch Spojených štátov a Číny.- Spojené arabské emiráty a Katar po šiestich rokoch oznámili obnovenie vzájomného diplomatického zastúpenia.– Členské krajiny OSN schválili prvý medzinárodný dohovor o ochrane otvoreného mora.- Ruská Federálna bezpečnostná služba obvinila šéfa žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina z pokusu rozpútať "občiansku vojnu" a vyzvala jeho bojovníkov, aby ho zadržali.- Jevgenij Prigožin vyhlásil, že so svojimi bojovníkmi obsadil veliteľstvo ruskej armády v Rostove nad Donom a získal kontrolu nad všetkými miestnymi vojenskými objektami, vrátane letiska. Vstúpili aj do Lipeckej oblasti.- Ruské úrady vyhlásili v Moskve a Moskovskej oblasti "režim protiteroristickej operácie".- Vodca žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin neskôr nariadil svojim jednotkám, aby zastavili svoj pochod na Moskvu.- Bezpečnostná rada OSN rozhodla o ukončení desať rokov trvajúcej mierovej misie v západoafrickom štáte Mali.– Česká republika na rok prebrala predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine.- Španielsko na pol roka prebralo rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ.- Členské štáty NATO predĺžili mandát generálneho tajomníka Jensa Stoltenberga o jeden rok do 1. októbra 2024.- Slovenský premiér Ľudovít Ódor sa v Prahe stretol s predsedom českej vlády Petrom Fialom a prezidentom Petrom Pavlom. Rokovali o energetickej a obrannej spolupráci, situácii na Ukrajine, migrácii či revízii dlhodobého rozpočtu EÚ.6. júla - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval do Prahy. Absolvoval stretnutia s prezidentom ČR Petrom Pavlom, premiérom Petrom Fialom a predsedami oboch komôr parlamentu. Témou rokovaní bola vojenská podpora Ukrajiny a summit NATO vo Vilniuse.7. júla - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval na Slovensko. Absolvoval stretnutia s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, premiérom Ľudovítom Ódorom, predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom, expremiérom Eduardom Hegerom a bývalým ministrom obrany Jaroslavom Naďom.- Koalícia holandského premiéra Marka Rutteho sa rozpadla pre konflikt týkajúci sa migrantov. Premiér odovzdal svoju demisiu kráľovi Viliamovi Alexandrovi.- V litovskom Vilniuse sa konal dvojdňový summit Severoatlantickej aliancie. Na summite sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.- Prezidenti Srbska a Čiernej hory sa dohodli na urovnaní napätých vzťahov.- Minister vnútra SR Ivan Šimko absolvoval pracovnú cestu do Českej republiky. Hlavnou témou rokovaní s českým ministrom vnútra Vítom Rakušanom bola problematika nelegálnej migrácie.- Šéfovia diplomacií skupiny Slavkovského formátu navštívili Severné Macedónsko. Cieľom cesty bolo prerokovanie stavu prístupového procesu Severného Macedónska do EÚ.– EÚ a Tunisko sa dohodli na posilnení spolupráce v oblasti migrácie.- V Bruseli sa konal dvojdňový summit predstaviteľov Európskej únie a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku. Slovensko zastupoval predseda vlády Ľudovít Ódor.- Vypršala platnosť dohody umožňujúcej Ukrajine bezpečne vyvážať obilie cez Čierne more na svetový trh.- Rada Európskej únie o ďalších šesť mesiacov predĺžila sankcie zamerané na konkrétne odvetvia hospodárstva Ruska.- Predčasné parlamentné voľby v Španielsku skončili patovou situáciou. Žiadna zo strán nezískala väčšinu v parlamente. Voľby vyhrala konzervatívna a opozičná Ľudová strana vedená Albertom Núňezom Feijóom.- Španielsky kráľ Filip VI. poveril doterajšieho premiéra Pedra Sáncheza vedením dočasnej vlády.- Prezidenta západoafrického štátu Niger Mohameda Bazouma zadržala skupina príslušníkov prezidentskej gardy.- Nigerská armáda oznámila, že zvrhla tamojšieho prezidenta i vládu. Pozastavila činnosť všetkých inštitúcií v krajine a uzatvorila hranice. Za nového vodcu krajiny armáda vyhlásila generála Abdourahamana Tchianiho.- Ruský minister obrany Sergej Šojgu sa v Pchjongjangu stretol s vodcom Kim Čong-unom. Zhovárali sa o otázkach regionálnej, národnej i medzinárodnej obrany a bezpečnosti.- Pri potýčkach medzi džihádistickými skupinami na severozápade Sýrie zahynul vodca extrémistickej organizácie Islamský štát abú Husajn Husajní Kurajší.- Lídri Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov nariadili aktiváciu pohotovostných jednotiek ECOWAS pre ich prípadné nasadenie v Nigeri.- Svetová zdravotnícka organizácia otvorila svoj prvý summit o tradičnej medicíne, ktorý sa konal v rámci stretnutia ministrov zdravotníctva skupiny G20 v indickom meste Gándhínagar.- Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko navštívil frontovú líniu v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny.- Výkonný podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans odstúpil z funkcie člena exekutívy EÚ. Európsku zelenú dohodu a post výkonného podpredsedu EK po Timmermansovi pridelili slovenskému eurokomisárovi Marošovi Šefčovičovi.- V Johannesburgu sa konal 15. summit skupiny BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika). Ruský prezident Vladimir Putin sa na ňom zúčastnil prostredníctvom videokonferencie.- Desať ľudí zahynulo pri havárii súkromného lietadla severne od Moskvy. Medzi obeťami bol aj vodca žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin.- Japonsko začalo vypúšťať rádioaktívnu vodu z Fukušimy do oceánu.– Začal sa Africký klimatický summit. Predstavitelia vlád, podnikov, medzinárodných organizácií a občianskej spoločnosti diskutovali o spôsoboch, ako znížiť emisie skleníkových plynov a zároveň sa prispôsobiť narastajúcim dôsledkom klimatickej krízy.- Izraelský prezident Jicchak Herzog navštívil Slovensko. Na stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou sa venovali situácii na Ukrajine a Blízkom východe. Izraelský prezident diskutoval aj s premiérom SR Ľudovítom Ódorom.- V Soči sa konali rokovania medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom o obnovení tzv. čiernomorskej obilnej dohody.- Ministri zahraničných vecí Grécka a Turecka sa dohodli na obnovení kontaktov na vysokej úrovni a na hľadaní nových prístupov k riešeniu problémov.- V Bukurešti sa konal summit predstaviteľov Iniciatívy troch morí. Slovensko zastupovala prezidentka Zuzana Čaputová.- Európska komisia podpísala s Tureckom zmluvu, na základe ktorej poskytne ďalších 781 miliónov eur na podporu najzraniteľnejších skupín migrantov žijúcich na tureckom území.- Poslanci Európskeho parlamentu z Výboru pre kultúru a vzdelávanie pozmenili a doplnili návrh európskeho zákona o slobode médií. Členské štáty EÚ majú zabezpečiť a chrániť pluralitu a nezávislosť médií pred vládnymi, politickými a ekonomickými vplyvmi aj súkromnými záujmami.- Africká únia sa stala novým stálym členom skupiny G20 na základe pozvania Indie.- Arménmi obývaný separatistický región Náhorný Karabach v Azerbajdžane si za nového prezidenta zvolil 45-ročného šéfa bezpečnostnej rady povstaleckej vlády Samvela Šahramanjana.- Severokórejský vodca Kim Čong-un pricestoval do Ruska. Stretol sa s gubernátorom Prímorského kraja Olegom Kožemjakom a ruským ministrom životného prostredia Alexandrom Kozlovom. Diskutovali o spoločných projektoch zahŕňajúcich rozvoj cestovného ruchu a poľnohospodárstva, výstavbu.- Poľsko predĺžilo zákaz na dovoz ukrajinského obilia.- Ruský prezident Vladimir Putin rokoval so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Na rokovaniach sa zúčastnili aj ruskí ministri obrany a zahraničných vecí - Sergej Šojgu a Sergej Lavrov.- Vrchný súd v Prahe zrušil prvostupňový rozsudok Mestského súdu v Prahe, ktorý oslobodil českého expremiéra Andreja Babiša a bývalú manažérku Agrofertu Janu Nagyovú v kauze Farmy Čapí hnízdo.- Európska komisia nepredĺžila embargo na štyri agrokomodity z Ukrajiny.- Poľsko, Maďarsko a Slovensko predĺžili zákaz dovozu ukrajinských agrokomodít.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v New Yorku stretla s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Diskutovali o dominantných témach zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, najmä o bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine a riešení klimatickej krízy.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová absolvovala v New Yorku bilaterálne rokovania s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským či moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou.- Poľsko zastavilo dodávky svojich zbraní Ukrajine. K tomuto kroku došlo v súvislosti so spormi medzi Varšavou a Kyjevom o dovoz ukrajinského obilia do Poľska.- Poľsko oznámilo kontroly na hraničných priechodoch so Slovenskom.- Líder separatistického Náhorného Karabachu Samvel Šahramanjan nariadil rozpustiť do konca roka všetky štátne inštitúcie. Vyhlásil, že republika Náhorný Karabach od 1. januára 2024 "prestáva existovať".- Európska únia schválila predĺženie dočasnej ochrany pre ľudí utekajúcich pred útočnou vojnou Ruska proti Ukrajine. Utečenci môžu v bloku zotrvať do 4. marca 2025.- Ukrajina bola zvolená do Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu spolu s ďalšími desiatimi štátmi.- Istanbulský dohovor vstúpil do platnosti pre EÚ ako organizáciu 27 členských krajín.- Ministri zahraničných vecí Európskej Únie absolvovali v Kyjeve stretnutie, aby preukázali Ukrajine podporu. Išlo o prvé stretnutie všetkých ministrov mimo územia EÚ.- Poľsko, Česko a Rakúsko zaviedli dočasné náhodné kontroly na hraniciach so SR.- Na vnútornej hranici Slovenska s Maďarskom sa obnovili kontroly.- Lídri na summite Európskeho politického spoločenstva rokovali o zlepšení spolupráce, napätí medzi Srbskom a Kosovom i o energetickej bezpečnosti. Na summit pricestoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.- Poslanci Európskeho parlamentu z výborov pre rozpočet a zahraničné veci schválili rozsiahly balík pomoci na roky 2024 – 2027 v hodnote 50 miliárd eur pre Ukrajinu.- Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen absolvoval s manželkou neformálnu návštevu na Slovensku. Stretol sa s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Na neformálnom stretnutí v Slovenskej národnej galérii diskutovali aj o aktuálnej politickej situácii v oboch krajinách.- Hnutie Hamas oznámilo začiatok novej vojenskej operácie proti Izraelu. Pri útoku na Izrael zahynulo vyše 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Militanti tiež zajali vyše 240 rukojemníkov.- Izraelský bezpečnostný kabinet vyhlásil vojnový stav.- Rada Európskej únie vymenovala Slovenku Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov.- Izraelský minister obrany Joav Gallant nariadil "úplnú blokádu" pásma Gazy.- Česko predĺžilo dočasné náhodné kontroly na hranici so Slovenskom.- Poľsko a Rakúsko predĺžili dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom.- Predsedníctvo Strany európskych socialistov rozhodlo o pozastavení členstva slovenských politických strán Smer-SD a Hlas-SD.- Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka rezignoval na post podpredsedu Európskeho parlamentu. Vo funkcii ho nahradil Martin Hojsík.- Burkina Faso a Rusko podpísali dohodu o výstavbe jadrovej elektrárne v tejto západoafrickej krajine.- Poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť zvíťazila v parlamentných voľbách.- Slovenské poslankyne Európskeho parlamentu Monika Beňová a Katarína Roth Neveďalová ukončili svoje členstvo v Skupine progresívnej aliancie socialistov a demokratov v EP.- Ruský prezident Vladimir Putin sa stretol s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom. Rokovania sa uskutočnili v rámci fóra iniciatívy Jeden pás, jedna cesta. Čínsky prezident vyzval na spoločné úsilie Číny a Ruska o "zabezpečenie medzinárodnej spravodlivosti".- Vláda českého premiéra Petra Fialu prežila hlasovanie o vyslovení nedôvery.- Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval do Tel Avivu, aby vyjadril solidaritu s Izraelom. Stretol sa s izraelským prezidentom Jicchakom Herzogom a premiérom Benjaminom Netanjahuom. Rokoval aj s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom.- Ruský parlament definitívne schválil odstúpenie od ratifikácie medzinárodnej Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok.- Česko, Poľsko a Maďarsko predĺžili dočasné náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom.- Rakúsko predĺžilo kontroly na hraniciach so SR.- Predsedníčka Európskej komisie pricestovala na návštevu Kyjeva, kde rokovala o možnom rozšírení Európskej únie.– Rusko formálne odstúpilo od Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe, ktorej účelom bolo zmierňovať potenciálne napätie medzi Východom a Západom po skončení studenej vojny.- Severoatlantická aliancia pozastavila svoju účasť na Zmluve o konvenčných ozbrojených silách v Európe. Reagovala tak na odstúpenie Ruska od zmluvy.- Portugalský premiér António Costa odstúpil z funkcie. Prezident Marcelo Rebelo de Sousa rozpustil parlament a na 10. marca 2024 zvolal predčasné voľby.- Vláda SR neschválila štrnásty balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 40,3 milióna eur.- Poľská liberálna Občianska koalícia, stredopravá aliancia Tretia cesta a strana Nová ľavica podpísali koaličnú dohodu.- Európska únia a jej členské štáty podpísali novú dohodu o partnerstve s členmi Organizácie afrických, karibských a tichomorských štátov, ktorá bude slúžiť ako právny rámec pre ich vzťahy na nasledujúcich 20 rokov.- Americký prezident Joe Biden a čínsky prezident Si Ťin-pching sa dohodli na obnovení komunikácie na vysokej úrovni medzi armádami oboch krajín.- Prezidentka SR pricestovala deň pred výročím Nežnej revolúcie na návštevu Českej republiky. Stretla sa s českým prezidentom Petrom Pavlom a zúčastnila sa na debate so študentmi Univerzity Karlovej.- Predseda Európskej rady Charles Michel pricestoval na neohlásenú návštevu Kyjeva. S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským rokoval o nadchádzajúcom summite EÚ.- V Prahe sa uskutočnila schôdzka prezidentov krajín V4. Témou rokovaní bola aktuálna zahraničnopolitická situácia, projekty Medzinárodného vyšehradského fondu a projekty vzájomnej spolupráce v infraštruktúre.- Európska únia schválila ďalšiu makrofinančnú pomoc Ukrajine vo výške 1,5 miliardy eur.- Česká republika a Poľsko predĺžili kontroly na hraniciach so Slovenskom.– V Kanade sa konal summit EÚ - Kanada. Rokovania sa týkali podpory Ukrajiny, ochrany klímy a hospodárskej spolupráci.- Slovenský premiér Robert Fico absolvoval svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu v Prahe. Rokoval s najvyššími ústavnými činiteľmi o vzájomných vzťahoch SR a ČR.- Fínsko dočasne uzatvorilo všetky hraničné priechody s Ruskom s výnimkou priechodu Raja-Jooseppi. Dôvodom bol narastajúci prílev migrantov z Ruska.- Poľský prezident Andrzej Duda vymenoval novú vládu úradujúceho premiéra Mateusza Morawieckeho.- Fínsko uzatvorilo aj svoj posledný hraničný priechod s Ruskom.— Rusko opätovne nezvolili na ďalšie dvojročné obdobie do Výkonnej rady Organizácie pre zákaz chemických zbraní. Prvýkrát od vzniku organizácie tak nie je zastúpené v tomto rozhodovacom orgáne.- Lotyšsko ratifikovalo Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu.- V Dubaji sa začala konferencia OSN o zmene klímy COP28. Za Slovensko sa na nej zúčastnila prezidentka Zuzana Čaputová a minister životného prostredia Tomáš Taraba.- Poľsko predĺžilo kontroly na hraniciach so SR.- USA prispeli do klimatického fondu sumou tri miliardy amerických dolárov.- Viac než 110 krajín sa na konferencii COP28 zaviazalo do roku 2030 trojnásobne navýšiť svetové kapacity energie z obnoviteľných zdrojov.- Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko pricestoval do Pekingu, kde rokoval s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom o obchode, ekonomike, investíciách a medzinárodnej spolupráci.- Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval do Spojených arabských emirátov. Rokoval s korunným princom Muhammadom bin Salmánom a so šejkom Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom.- Vyjednávači členských štátov Európskej Únie a Európskeho parlamentu sa dohodli na prvých komplexných pravidlách na svete upravujúcich umelú inteligenciu.- OSN ukončila po desiatich rokoch mierovú misiu v západoafrickom štáte Mali. Okamžité skončenie misie požadovala miestna vojenská junta.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval do Washingtonu.- Dolná komora poľského parlamentu Sejm, poverila zostavením novej vlády Donalda Tuska z liberálnej strany Občianska platforma.- Účastníci konferencie OSN o zmene klímy v Dubaji (COP28) sa dohodli na odklone od fosílnych palív, ktoré spôsobujú zohrievanie planéty.- Nový poľský premiér Donald Tusk zložil prísahu do rúk prezidenta Andrzeja Dudu.- Severoatlantická aliancia oznámila zvýšenie vojenského rozpočtu na rok 2024 o 12 percent, na 2,03 miliardy eur. Svoj civilný rozpočet zvýši o 18,2 percenta, na 438,1 milióna eur.– V Bruseli sa začal dvojdňový summit EÚ.- Lídri členských krajín EÚ sa na summite dohodli na otvorení prístupového procesu pre Ukrajinu a Moldavsko.- Európska únia schválila 12. balík sankcií proti Rusku. Zameriavajú sa na dovoz diamantov a lepšie presadzovanie cenového stropu EÚ na ruskú ropu.- Lídri členských krajín EÚ nedosiahli na summite v Bruseli dohodu na novej finančnej pomoci pre Ukrajinu v objeme 50 miliárd eur. Dohodu zablokovalo Maďarsko.- Európsky parlament a členské krajiny EÚ dospeli k dohode o návrhu európskeho zákona o slobode médií, ktorý má zaistiť lepšiu ochranu médií a novinárov.