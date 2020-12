ODCHODY SLÁVNYCH: Kto nás opustil v roku 2020?

JANUÁR

Na archívnej snímke filmový režisér Ivan Passer. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 21. augusta 2010 britský herec a režisér Terry Jones. Foto: TASR/AP

Vo veku 101 rokov zomrel v utorok Paul Farnes, posledné letecké eso z bitky o Britániu, ktorá prebehla v roku 1940 počas druhej svetovej vojny. Na archívnej snímke s princom Charlesom. Foto: TASR/AP

FEBRUÁR

Ivan Král, archívna snímka. Foto: Facebook/Ivan Kral

Na archívnej snímke kvety sú položené na hviezde herca Kirka Douglasa na holywoodskom Chodníku slávy v Los Angeles 5. februára 2020. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 30. augusta 2009 je americký herec a komik Orson Bean. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke matematička amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Katherine Johnsonová. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 13. apríla 2013 bývalý egyptský prezident Husní Mubarak. Foto: TASR/AP

MAREC

Herec Max von Sydow, archívna foto. Foto: TASR/AP

Eva Pilarová, archívna snímka. Foto: Archív TASR

Na archívnej snímke z 30. augusta 2017 nemecká herečka, spisovateľka a politička Barbara Rüttingová. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke poľský skladateľ Krzysztof Penderecki Foto: TASR/AP

APRÍL

Na archívnej snímke z 20. júna 2017 legenda americkej folkovej hudby John Prine. Foto: TASR/AP

Indický herec Irrfan Khan, archívna snímka. Foto: TASR/AP

MÁJ

Český etnograf a spisovateľ Miloslav Stingl, archívna snímka. Foto: TASR

Na archívnej snímke zo 6. októbra 2000 nemecká fotografka Astrid Kirchherrová pózuje pred svojou fotografiou Johna Lenona počas výstavy o britskom hudobníkovi The Beatles. Kirchherrová zomrela vo veku 81 rokov v Hamburgu v sobotu 16. mája 2020. Jej fotografie skupiny The Beatles zo začiatku 60. rokov pomohli tejto legendárnej kapele stať sa kultúrnymi ikonami. Kirchherrová sa s členmi kapely The Beatles zoznámila a spriatelila ešte v začiatkoch ich hudobnej kariéry počas turné v Hamburgu. Jeden zo zakladajúcich členov skupiny Stuart Sutcliffe sa s Kirchherrovou zasnúbil a zostal s ňou žiť v Nemeckej spolkovej republike, kde však zakrátko zomrel na krvácanie do mozgu. Foto: TASR/DPA

Francúzsky herec Michel Piccoli, archívna snímka. Foto: TASR/AP

JÚN

Na archívnej snímke z 10. apríla 1961 americký prezident John F. Kennedy a jeho sestra Jean Kennedyová Smithová počas bejzbalového zápasu na Griffithovom štadióne vo Washingtone. Jean Kennedyová Smithová, najmladšia sestra a posledná pozostalá zo súrodencov bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, zomrela vo veku 92 rokov. Foto: TASR/AP

Režisér filmu Twelve Joel Schumacher, archívna snímka. Foto: TASR/AP

JÚL

Američania Donnie a Ronnie Galyonovci, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke M. Jakeš pri prejave na manifestácii v Martine, 03.11.1988 Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na archívnej snímke zo 16. apríla 1948 americká herečka Olivia de Havillandová číta scenár. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke zo 7. apríla 2001 gitarista Peter Green. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 18. mája 2009 v Tokiu japonský módny návrhár Kansai Jamamoto máva v spoločnosti indonézskych tanečníc počas podujatia s názvom Festival of Life in Indonesia. Foto: TASR/AP

AUGUST

SEPTEMBER

Na archívnej snímke Jiří Menzel. Foto: TASR - Martin Turanovič

Na archívnej snímke z 13. júla 2019 Toots Hibbert vystupuje v kalifornskom Grass Valley. Foto: TASR/AP

Winston Groom, archívne foto. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 12. apríla 2012 speváčka a herečka Juliette Gréco počas udeľovania vyznamenania Vermeil Medal of Paris v Paríži. Foto: TASR/AP

OKTÓBER

Na archívnej snímke z 24. marca 2009 módny návrhár Kenzó Takada pózuje pred svojím domom v Paríži. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 22. júna 2004 slávny holandsko-americký rockový gitarista Eddie Van Halen skáče počas piesne Jump počas koncertu skupiny Van Halen v americkom East Rutherforde. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 25. marca 1964 britský herec Sean Connery bozkáva herečku Honor Blackmanovú počas párty v Pinewood Film Studios v anglickom Iver Heath. Foto: TASR/AP

NOVEMBER

Na archívnej snímke z 24. mája 2012 patriarcha Irinej, hlavný predstaviteľ srbskej pravoslávnej cirkvi (SPC), počas procesie v Belehrade. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 10. mája 1987 argentínska futbalová hviezda Diego Maradona sa teší po tom, čo Neapol získal svoj prvý titul v talianskej Serie A v Neapole. Foto: TASR/AP

DECEMBER

Na archívnej snímke z 30. januára 2020 bývalý francúzsky prezident Valéry Giscard d'Estaing počas rozhovoru s agentúrou Associated Press (AP) v Paríži. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z roku 1948 dvadsaťpäťročný skúšobný pilot Charles E. Yeager pózuje v kokpite stíhačky. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 5. júla 1982 taliansky futbalista Paolo Rossi (vľavo) sa teší po strelení gólu v zápase majstrovstiev sveta vo futbale Taliansko - Brazília v Barcelone. Foto: Archív TASR

Bratislava/Svet 26. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) prináša výberovú chronológiu úmrtí osobností vo svete v roku 2020.10. januára -(86), česko-americký filmový režisér a scenárista známy napríklad filmom Intimní osvětlení. Spolupracoval s Milošom Formanom a Jaroslavom Papouškom, po auguste 1968 žil v USA.16. januára -(95), syn autora svetoznámej trilógie Pán prsteňov, ktorý sa po smrti svojho otca J.R.R. Tolkiena v roku 1973 podieľal na editorskej a publikačnej činnosti jeho posmrtne vydaných kníh.21. januára -(77), britský herec a režisér, jeden zo šiestich členov komediálnej skupiny Monty Python.28. januára -(101), posledné letecké eso z bitky o Britániu, ktorá sa odohrala v roku 1940 počas druhej svetovej vojny.30. januára -(87), bývalý československý minister obrany, politik a disident.2. februára -(71), jeden z najznámejších českých rockových hudobníkov, gitarista.3. februára -(90), literárny kritik, esejista a filozof, označovaný za jedného z najväčších mysliteľov v súčasnom literárnom svete. Zomrel v Británii.5. februára -(103), americký herec.7. februára -(91), herec, zomrel pri tragickej nehode v americkom meste Los Angeles.9. februára -(84), talianska operná diva, zomrela v Modene.10. februára -(79), jedna z najoslavovanejších francúzskych karikaturistiek, ilustrátorka, scenáristka a feministka.13. februára -(103), príslušník sovietskej vojenskej rozviedky, ktorý je považovaný za záchrancu poľského mesta Krakov pred zničením nacistami počas druhej svetovej vojny.17. februára -(74), americký počítačový vedec, vynálezca slávnych počítačových skratiek Ctrl+C a Ctrl+V.17. februára -(56), jeden z najrešpektovanejších britských dídžejov, hudobných producentov a remixérov.19. februára -(78), v 70. rokoch 20. storočia navrhol ikonickú minifigúrku stavebnice Lego s pohyblivými končatinami a vymeniteľnými trupmi. Zomrel v Dánsku.24. februára -(101), matematička amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri výpočtoch pilotovaných vesmírnych letov v 60. rokoch.25. februára -(91), bývalý egyptský prezident.2. marca -(77), český spevák, skladateľ a výtvarník, ktorý bol zakladajúcim členom skupiny Greenhorns (neskôr Zelenáči).5. marca -(100), bývalý generálny tajomník OSN. Zomrel v Peru.9. marca -(90), významný švédsky filmový herec. Bol známy najmä vďaka spolupráci s režisérom Ingmarom Bergmanom, ale tiež z mnohých amerických filmov.14. marca -(80), česká popová a jazzová speváčka, trojnásobná víťazka ankety Zlatý Slávik.15. marca -(92), známy taliansky architekt. Zomrel v Miláne.24. marca -(92), francúzsky ilustrátor, ktorý spolu so scenáristom Reném Goscinnym vytvoril komiksovú postavu galského hrdinu Asterixa.24. marca -(86), legendárny spevák a saxofonista kamerunského pôvodu. Zomrel vo Francúzsku.28. marca -(92), nemecká herečka, spisovateľka a politička.29. marca -(86), jeden z najslávnejších svetových skladateľov a popredný predstaviteľ hudobnej avantgardy v Poľsku.30. marca -(97), ruský spisovateľ, ktorý bol výrazným predstaviteľom ruskej a sovietskej vojnovej prózy.3. apríla -(84), jeden z najslávnejších talianskych návrhárov obuvi.6. apríla -(94), britská herečka, ktorá sa preslávila najmä rolou Bondovho dievčaťa Pussy Galore vo filme Goldfinger z roku 1964, ako aj postavou Cathy Galeovej v seriáli The Avengers (Pomstitelia).7. apríla -(73), legenda americkej folkovej hudby, všeobecne považovaný za jedného z najvplyvnejších skladateľov svojej generácie.9. apríla -(91), český profesor ústavného práva, jeden z architektov českej ústavy, signatár Charty 77 a niekdajší dlhoročný poslanec ČSSD.15. apríla -(85), švédsky spisovateľ a autor divadelných hier.16. apríla -(82), český spevák a kontrabasista skupiny Spirituál kvintet.17. apríla -(95), americký výtvarník, režisér a producent animovaných filmov i držiteľ Oscara. V Prahe natočil viac ako desať dielov legendárneho seriálu Tom a Jerry a niekoľko epizód Pepka námorníka.29. apríla -(53), celosvetovo známy bollywoodsky herec, ktorého preslávili napríklad filmy Milionár z chatrče či Jurský svet.3. mája -(71), klávesista britskej punkovej skupiny The Stranglers.6. mája -(73), jeden zo zakladateľov a do roku 2009 aj člen legendárnej nemeckej hudobnej skupiny Kraftwerk, ktorá významne prispela k vývoju elektronickej hudby.8. mája -(87), americký rockandrollový spevák, skladateľ a klavirista, známy pod umeleckým menom Little Richard.11. mája -(89), český spisovateľ, cestovateľ a etnograf.16. mája -(81), nemecká fotografka. Jej fotografie skupiny The Beatles zo začiatku 60. rokov pomohli tejto legendárnej kapele stať sa kultúrnymi ikonami.18. mája -(94), francúzsky herec. Preslávil sa najmä filmami režiséra Luisa Buňuela Kráska dňa či Nenápadný pôvab buržoázie.4. júna -(72), basový gitarista a spevák britskej glam-rockovej skupiny The Sweet.8. júna -(69), jedna zo štyroch spievajúcich sestier z americkej R&B skupiny The Pointer Sisters.17. júna -(92), najmladšia sestra a posledná pozostalá zo súrodencov bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho.22. júna -(80), americký filmový režisér známy napríklad vďaka filmom Hráči so smrťou či Voľný pád.4. júla -(68), najdlhšie žijúce siamské dvojčatá na svete. Žili v mestách Dayton a Beavercreek v americkom štáte Ohio.6. júla -(91), taliansky hudobný skladateľ, držiteľ dvoch Oscarov. Jeho hudba zaznela napríklad v legendárnych westernoch Za hrsť dolárov (1964), Dobrý, zlý a škaredý (1966) či Vtedy na Západe (1968).10. júla -(97), bývalý československý komunistický politik.20. júla -(84), ilustrátor a karikaturista - autor známeho olympijského Míšu.22. júla -(95), český herec, spisovateľ, maliar a ilustrátor.25. júla -(95), divadelná a filmová herečka, známa zo seriálov Chalupáři, Žena za pultem či Nemocnica na okraji mesta.25. júla -(104), oscarová americká herečka, ktorá sa preslávila najmä postavou Melanie Hamiltonovej vo filme Odviate vetrom.25. júla -(73), spevák a gitarista, spoluzakladateľ britsko-americkej bluesrockovej skupiny Fleetwood Mac.27. júla -(76), japonský módny návrhár. Preslávil sa návrhmi kostýmov pre zosnulého anglického speváka Davida Bowieho.31. júla -(64), český herec, známy z filmu Bony a klid.31. júla -(76), britský filmový režisér, scenárista a producent, tvorca snímok ako Bugsy Malone (1976), Polnočný expres (1978), Horiace Mississippi (1988) či Evita (1996).22. augusta -(64), gitarista americkej rockovej skupiny Red Hot Chili Peppers.29. augusta -(87), spoluautor animovaného seriálu Scooby-Doo.2. septembra -(93), česká textárka. Napísala texty pre interpretov ako Marie Rottrová, Eva Pilarová, Marta Kubišová, Waldemar Matuška, Václav Neckář či Karel Gott.5. septembra -(82), český režisér, herec a spisovateľ. Patril k hlavným postavám československej filmovej novej vlny. Jeho film Ostře sledované vlaky, natočený podľa predlohy spisovateľa Bohumila Hrabala, získal v roku 1966 Oscara.9. septembra -(68), jeden zo zakladajúcich členov americkej hudobnej skupiny Kool & the Gang.12. septembra -(77), jamajský priekopník hudobného žánru reggae.18. septembra -(77), americký spisovateľ, ktorého román Forrest Gump poslúžil ako predloha rovnomenného hollywoodskeho filmu z roku 1994.23. septembra -(93), francúzska šansoniérka, speváčka a herečka.3. októbra -(95) český herec, známy najmä vďaka úlohe Limonádového Joea z rovnomenného legendárneho filmového muzikálu.4. októbra -(81), módny návrhár japonského pôvodu, zakladateľ obchodnej značky Kenzo.6. októbra -(65), slávny holandsko-americký rockový gitarista. Van Halen bol členom rovnomennej skupiny, ktorá vznikla v roku 1972.6. októbra -(80) spevák, skladateľ, herec a producent, ktorého najväčší hit I Can See Clearly Now sa v roku 1972 dostal až na prvé miesto americkej hitparády.23. októbra -(101), americká herečka a tanečníčka, ktorá ako 14-ročná poslúžila ako skutočný model pre kultový kreslený film Snehulienka a sedem trpaslíkov (1937) z dielne štúdia Walta Disneyho.25. októbra -(90), škótsky herec, ktorý sa preslávil najmä stvárnením agenta Jamesa Bonda v rovnomenných špionážnych filmoch.31. októbra -(92), profesor, bývalý predseda Českej akadémie vied. Zaoberal sa najmä teoretickou kvantovou chémiou. Bol i mentorom nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej.1. novembra -(88), dlhoročná sólistka českého Národného divadla (ND), operná speváčka. Sopranistka po prvý raz vystúpila na scéne ND v roku 1957 ako Vendulka v opere Bedřicha Smetanu Hubička.8. novembra -(62), člen austrálskej rockovej skupiny Midnight Oil, hráč na basovú gitaru.12. novembra -(98), česká spisovateľka a profesorka neurológie, ktorá v polovici 70. rokov stála pri zrode prvej jednotky neurologickej intenzívnej starostlivosti vo vtedajšom Československu.14. novembra -(102), slovinský vynálezca, ktorý okrem iného vymyslel aj rozprašovač parfumov.18. novembra -(77), zakladateľ jednej z najúspešnejších maďarských rockových skupín Omega. Benkő hral na klávesové nástroje, flautu, dychové a bicie nástroje, a bol aj skladateľom.20. novembra -(90), hlavný predstaviteľ srbskej pravoslávnej cirkvi (SPC).24. novembra -(92), česká televízna a rozhlasová hlásateľka. V auguste 1968 informovala z obrazovky o okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy, za čias normalizácie bola preto prenasledovaná.25. novembra -(60), legendárny argentínsky futbalista.2. decembra -(94), bývalý francúzsky prezident.7. decembra -(97), americký penzionovaný brigádny generál, veterán a skúšobný pilot USAF. Je známy najmä ako prvý človek, ktorý 14. októbra 1947 prekonal v experimentálnom lietadle Bell X-1 s raketovým motorom rýchlosť zvuku.10. decembra -(64), bývalý taliansky futbalista. Rossi otvoril skóre finálového zápasu MS 1982 a naštartoval Taliansko k víťazstvu nad vtedajším Západným Nemeckom 3:1. V tom istom roku dostal aj Zlatú loptu pre najlepšieho hráča Európy.15. decembra -(95), fyzik. Pred druhou svetovou vojnou sa dostal do Británie v transporte židovských detí, ktorý zorganizoval Nicholas Winton. Abeles, ktorému Česi hovorili aj Bedřich, vyvinul zdroj energie pre vesmírne sondy, používaný dodnes.