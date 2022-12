Alžbeta II., Zagorová i Brook: Svet sa rozlúčil s mnohými osobnosťami

JANUÁR

Americký herec a komik Bob Saget, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke 5. septembra 2005 nemecký herec Hardy Krüger. Foto: FOTO TASR/DPA

FEBRUÁR



Talianska herečka Monica Vittiová na portréte z roku 1974. Foto: TASR/ ČTK

Na archívnej snímke zo 17. apríla 2004 Gary Brooker, vtedajší spevák britskej rockovej skupiny Procol Harum. Foto: TASR/AP

MAREC

Na archívnej snímke z 10. januára 2017 Madeleine Albrightová reční na recepcii pri príležitosti dokončenia pavilónu amerického diplomatického centra na ministerstve zahraničných vecí vo Washingtone. Foto: TASR/AP

APRÍL



Japonka Kene Tanakaová pózuje s certifikátom Guinnesovej knihy svetových rekordov, ktorá ju označila za najstaršieho žijúceho človeka na svete v domove dôchodcov v meste Fukuoka na japonskom juhozápade. Foto: TASR/AP

MÁJ

Meda Mládková, archívna snímka. Foto: TASR - Vladimír Benko

Na archívnej snímke z 27. júna 2001 je grécky skladateľ Vangelis Papathanassiou počas tlačovej konferencie v Aténach. Foto: TASR/AP

Pápež František vľavo a kardinál Angelo Sodano vo Vatikáne, štvrtok 7. decembra 2017. Foto: TASR/AP

JÚN

JÚL

Na snímke portrét bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho na javisku počas štátneho pohrebu v hale Nippon Budokan Hall v Tokiu v utorok 27. septembra 2022. Foto: TASR/AP

AUGUST



Olivia Newton-Johnová vo filme Pomáda z roku 1978, kde hrala spolu s Johnom Travoltom. Foto: TASR/AP Photo

Na archívnej snímke česká speváčka Hana Zagorová počas koncertu v Grand Hoteli Kempinski High Tatras na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách 26. marca 2017. Foto: TASR - Oliver Ondráš

SEPTEMBER

Ľudia prechádzajú okolo obrazu kráľovnej Alžbety II. premietnutého na veľkú obrazovku na Piccadilly Circus v Londýne, štvrtok 8. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke Louise Fletcherová pózuje na premiére druhej série televízneho seriálu Showtime v Los Angeles, 5. januára 2012. Foto: TASR/AP

OKTÓBER

Na nedatovanej snímke amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) pózuje americký astronaut James McDivitt. Foto: TASR/AP

NOVEMBER

Na archívnej snímke z videozáznamu členovia čestnej stráže stoja pri obrovskom portréte zosnulého bývalého čínskeho prezidenta Ťiang Ce-mina počas smútočného obradu vo Veľkej sále ľudu v Pekingu v utorok 6. decembra 2022. Foto: TASR/AP

DECEMBER

Na archívnej snímke z 1. apríla 2015 americký skladateľ Angelo Badalamenti vystupuje v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Svet/Bratislava 25. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) prináša výberovú chronológiu úmrtí osobností vo svete v roku 2022.– Richard Leakey (77), svetoznámy kenský paleontológ a bojovník za ochranu prírody, jeho výskumy podporili teóriu o africkom pôvode moderného človeka.– Peter Bogdanovich (82), americký filmový režisér, kritik a herec, patril k autorom obdobia nazývaného nový Hollywood (kon. 60. až zač. 80. rokov)– Sidney Poitier (94), herec, režisér a aktivista, prvá veľká černošská filmová hviezda Hollywoodu, mal dvojaké americké a bahamské občianstvo.- Bob Saget (65), americký herec a komik, známy úlohou otca s troma malými dcérami v sitkome Plný dom. Patril v 80. a 90. rokoch k najznámejším tváram americkej televízie. Bol tiež moderátorom programu Najzábavnejšie domáce videá Ameriky. Vystupoval aj vo vlastných stand-up comedy predstaveniach.– Dušan Klein (82), český filmový režisér a scenárista, preslávil sa najmä šesťdielnou sériou filmov o "básnikoch".– David Sassoli (65), od júla 2019 predseda Európskeho parlamentu.– Ronnie Spectorová (78), americká speváčka, členka ženského tria The Ronettes.– Gaspard Ulliel (37), francúzsky filmový herec; preslávil sa účinkovaním vo filmoch Hannibal: Zrodenie zla, Saint Laurent či Eva.- Hardy Krüger (93), jeden z mála nemeckých hercov, ktorým sa podarilo po druhej svetovej vojne uspieť aj na medzinárodnej scéne. Prelomovým filmom bola preňho britská vojnová dráma The One That Got Away.– Jiří Plachý ml. (75), český herec z Divadla na Vinohradoch, kde pôsobil viac ako 50 rokov; hral aj vo filmoch, televíznych seriáloch a inscenáciách a bol dabérom.– Meat Loaf (74), americký rockový spevák a herec, vlastným menom Marvin Lee Aday.– Eduard Marek (104), najstarší český skaut, počas druhej svetovej vojny ho väznili nacisti a po februári 1948 aj komunisti.– Roman Ráž (86), český spisovateľ, scenárista a autor rozhlasových hier, napísal scenáre napríklad k televíznym filmom Prodavač humoru či Smrt v kruhu.– Radko Pytlík (93), český literárny historik a spisovateľ, predmetom jeho odborného záujmu bola najmä česká literatúra od prelomu 20. storočia, medzi inými Jaroslav Hašek, Franz Kafka či Bohumil Hrabal.– Monica Vittiová (90), talianska filmová herečka, preslávila sa najmä úlohami v snímkach režiséra Michelangela Antonioniho zo 60. rokov, nazývaných aj "tetralógia citov".– Luc Montagnier (89), francúzsky virológ, spoluobjaviteľ vírusu HIV a nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu (2008).- Betty Davisová (77), americká speváčka všeobecne považovaná za "krstnú matku funku". Napriek krátkej kariére a komerčnému neúspechu svojich nahrávok ovplyvnila budúce hviezdy hudobného šoubiznisu, ako sú Prince alebo Madonna.– Ivan Reitman (75), kanadský režisér, producent a scenárista so slovenskými koreňmi, jeho najvýznamnejším úspechom bol film Lovci duchov z roku 1984.– Gary Brooker (76), spevák britskej rockovej formácie Procol Harum, spoluautor jej najznámejšej skladby A Whiter Shade of Pale (1967).– Mark Lanegan (57), spevák americkej grunge-rockovej skupiny Screaming Trees a člen formácie Queens of the Stone Age.- Frank O'Farrell (94), tréner anglických futbalových klubov Manchester United a Leicester City. V roku 1969 doviedol Leicester do finále FA Cupu.– Eva Zaoralová (89), česká filmová publicistka a dlhoročná umelecká riaditeľka Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary (KVIFF).– William Hurt (71), americký filmový a divadelný herec, na striebornom plátne ho preslávila snímka Žiar tela (1981).– Madeleine Albrightová (84), v rokoch 1997-2001 ako vôbec prvá žena v dejinách Spojených štátov ministerka zahraničných vecí USA; rodáčka z Prahy, pôvodným menom Marie Jana Korbelová.– Taylor Hawkins (50), bubeník americkej rockovej skupiny Foo Fighters.- Jiří Šalamoun (86), český ilustrátor, výtvarník, grafik a spisovateľ. Preslávil sa ako kresliar animovaného seriálu Maxipes Fík. Je považovaný za legendu knižnej ilustrácie a animovaného filmu.– Josef Alois Náhlovský (72), český herec a komik, kariéru v šoubiznise začínal spoločne s bavičom Petrom Novotným ako moderátor a speaker pri hudobnej skupine Fešáci, tvoril komickú dvojicu s Josefom Mladým a spolupracoval aj s Karlom Šípom.- Mike Bossy (65), kanadský hokejista, legenda mužstva New Yorku Islanders, kde pôsobil desať sezón (1977-87).- Radu Lupu (76), svetovo uznávaný a oceňovaný rumunský klavirista, v roku 1996 získal cenu Grammy za svoju nahrávku Schubertových klavírnych sonát.- Kane Tanakaová (119) z Japonska, v tom čase bola najstarším človekom na svete. Podľa Guinnessovej knihy rekordov bola však najstarším človekom na svete vôbec Francúzka Jeanne Louise Calmentová, ktorá v roku 1997 zomrela vo veku 122 rokov a 164 dní.-Jacques Perrin (80), francúzsky herec, filmový producent a režisér, medzi jeho najznámejšie filmové roly patrilo stvárnenie dospelého režiséra Salvatoreho, ktorý v oscarovej dráme Kino Raj premýšľa o svojom detstve.- Guy Lafleur (70), legendárny kanadský hokejista, patril k najvýznamnejším postavám histórie NHL.- Klaus Schulze (74), nemecký hudobník, priekopník elektronickej hudby; vydal viac než 50 albumov a svojou tvorbou a interpretáciou ovplyvnil celý rad umelcov – od Davida Bowieho až po Kanyeho Westa.– Radim Uzel (82), popredný český sexuológ, vysokoškolský pedagóg a súdny znalec.– Meda Mládková (102), česká historička umenia, zberateľka a mecenáška, okrem iných ocenení aj nositeľka slovenského Radu bieleho dvojkríža.– Tony Brooks (90), britský jazdec F1, patril medzi priekopníkov motoristického športu, v 50. rokoch minulého storočia vyhral v F1 šesť veľkých cien.– Leonid Kravčuk (88), prvý prezident nezávislej Ukrajiny (1991–94).- Chalífa ibn Saíd Nahaján (73), v rokoch 2004–2022 prezident Spojených arabských emirátov (SAE).– Teresa Berganzová (89), španielska operná speváčka, označovaná aj za jeden z najväčších ženských hlasov na svete.- Ricky Gardiner (73), škótsky gitarista a skladateľ, ktorý účinkoval na štúdiových albumoch Low od Davida Bowieho a Lust for Life od Iggyho Popa (oba 1977); na ňom sa podieľal aj autorsky. Jeho najznámejšou kompozíciou je tam skladba "The Passenger", ktorá patrí k ikonickým skladbám svetového rocku.– Josef Abrhám (82), český herec známy najmä ako primár Blažej zo seriálu Nemocnica na okraji mesta (1977).– Vangelis (79), grécky inštrumentalista a hudobný skladateľ, vlastným menom Evangelos Odysseas Papathanasiu; patril k najrešpektovanejším hudobným skladateľom vo filmovom priemysle, medzi jeho diela patrí napríklad aj hudba k filmu 1492: Dobytie raja (1992).– Andy Fletcher (60), zakladajúci člen britskej hudobnej skupiny Depeche Mode, kde pôsobil ako hráč na klávesové nástroje.– Ray Liotta (67), americký herec známy najmä z filmu Martina Scorseseho Mafiáni (1990), kde účinkoval po boku Roberta De Nira a Joea Pesciho.– Angelo Sodano (94), taliansky kardinál, "pravá ruka" pápežov Jána Pavla II. a Benedikta XVI.– Boris Pahor (108), medzinárodne uznávaný slovinský spisovateľ; vo svojich dielach rozprával o vlastných skúsenostiach s fašizmom a nacistickými tábormi smrti počas druhej svetovej vojny.– Stanislav Fišer (90), český divadelný a filmový herec a dabér; jeho hlasom hovorili napríklad filmový indiánsky náčelník Vinnetou či inšpektor Clouseau v cykle komédií o Ružovom panterovi.– Dalimil Klapka (89), český divadelný a filmový herec; známy je najmä vďaka početným úlohám v dabingu, napríklad v animovanom seriáli Simpsonovci či detektívnom seriáli Inšpektor Colombo.– Avraham Jehošua (85), izraelský spisovateľ a popredný mierový aktivista, známy svojím majstrovstvom hebrejského jazyka.– Zdeněk Velíšek (89), dlhoročný člen spravodajstva Českej televízie (ČT), Francúzsko mu v roku 2015 udelilo Rad umenia a literatúry za šírenie francúzskej kultúry vo svete.– Peter Brook (97), britský divadelný režisér pôsobiaci vo Francúzsku; preslávil sa najmä réžiou filmu Pán Múch z roku 1963, ktorého predlohou bol rovnomenný román Williama Goldinga.– James Caan (82), americký herec; preslávila ho rola vo filme Krstný otec, kde stvárnil Sonnyho Corleoneho.– Šinzó Abe (67), japonský premiér v rokoch 2006–2007 a 2012–2020; podľahol strelným zraneniam, ktoré utrpel počas prejavu v rámci predvolebnej kampane.– Ivana Trumpová (73), prvá manželka niekdajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa (šéfom Bieleho domu bol v rokoch 2017–2021). Ivana, rodená Zelníčková, pochádzala z moravského mesta Gottwaldov (historický i terajší Zlín), v mladosti bola lyžiarkou a za Trumpa sa vydala v roku 1977.– David Trimble (77), britský politik, ktorý ako vôbec prvý zastával funkciu predsedu vlády Severného Írska (1998–2002).– James Lovelock (103), významný britský vedec; preslávil sa najmä teóriou Gaia, podľa ktorej je Zem živým samoregulačným superorganizmom ohrozovaným ľudskou činnosťou.– Ajman Zawahrí (71), vodca teroristickej siete al-Káida, zahynul pri vzdušnom útoku amerických jednotiek v Afganistane.– Eduard Parma (72), český hudobný skladateľ, producent a hudobník, podieľal sa napríklad na príchode syntetizátorovej hudby, house music či rapu.– Karel Richter (96), jeden z najstarších českých divadelných, filmových a televíznych hercov, skúsený dabér a taktiež dlhoročný riaditeľ Divadla Jiřího Wolkera.– Olivia Newton-Johnová (73), britsko-austrálska herečka a speváčka, preslávila ju úloha Sandy v muzikálovom filme Pomáda (Grease) z roku 1978.– Hanae Moriová (96), svetoznáma japonská módna návrhárka; za používanie charakteristických motýlích motívov dostala prezývku Madame Butterfly.– Wolfgang Petersen (81), nemecký režisér, preslávil sa snímkami Ponorka, Smrtiaca epidémia, Air Force One či Dokonalá búrka.– Hana Zagorová (75), jedna z najznámejších českých speváčok; v ankete Zlatý slávik sa stala druhou najúspešnejšou medzi ženami hneď po Lucii Bílej.– Michail Gorbačov (91), prvý sovietsky prezident (1990–1991), v 80. rokoch minulého storočia ešte ako generálny tajomník ÚV KSSZ začal politiku glasnosti (otvorenosti) a perestrojky (prestavby).– Valerij Poľakov (80), ruský kozmonaut, držiteľ rekordu v najdlhšom neprerušenom pobyte vo vesmíre.– Alžbeta II. (96), britská kráľovná v rokoch 1952–2022; po jej smrti sa panovníkom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska stal pod trónnym menom Karol III. jej syn Charles.– William Klein (96), americko-francúzsky fotograf, preslávil sa snímkami módy a mestského života.– Jean-Luc Godard (91), francúzsky filmový režisér, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov takzvanej francúzskej novej vlny.– Irene Papasová (96), grécka herečka, preslávila sa úlohami v medzinárodne uznávaných filmoch Delá z Navarone (1961) či Grék Zorba (1964).– Hilary Mantelová (70), prvá britská spisovateľka, ktorá dvakrát získala Bookerovu cenu; toto prestížne ocenenie získal za historické romány Wolf Hall (2009) a Bring Up the Bodies (2012).– Louise Fletcherová (88), americká herečka, ktorá sa preslávila najmä úlohou hlavnej sestry Mildred Ratchedovej vo filme Prelet nad kukučím hniezdom režiséra Miloša Formana.– Coolio (59), americký raper, známy najmä vďaka skladbe Gangsta's Paradise z roku 1995, za ktorú dostal aj ocenenie Grammy.– Loretta Lynnová (90), americká country speváčka, držiteľka troch cien Grammy.– Phil Read (83), britský pretekár, sedemnásobný svetový šampión v pretekoch cestných motocyklov MotoGP.– Jaroslav Čejka (86), český tanečník a mím; preslávil sa imitáciami operencov, ale dokázal stvárniť aj speváčku Tinu Turnerovú či Charlieho Chaplina.– Angela Lansburyová (96), americká herečka britského pôvodu, preslávila sa najmä rolou spisovateľky Jessiky Fletcherovej v televíznom seriáli To je vražda.– James McDivitt (93), americký astronaut, ktorý bol v marci 1969 veliteľom vesmírnej misie Apollo 9.– Robbie Coltrane (72), škótsky herec, ktorý stvárnil rolu hájnika Hagrida v kultovej filmovej sérii Harry Potter.– Valentina Thielová (89), česká herečka, zahrala si vo vyše 70 filmoch, známa bola napríklad ako profesorka Boženka z filmu Sněženky a machři.– Josef Somr (88), český herec, ktorý stvárnil napríklad slávnu postavu výpravcu z oscarovej snímky Ostro sledované vlaky (1966) v réžii Jiřího Menzla.– Libor Pešek (89), celosvetovo uznávaný český dirigent, preslávil sa najmä ako šéfdirigent liverpoolského filharmonického orchestra.– Zuzana Burianová (75), česká herečka a speváčka, v 60. rokoch sa preslávila v Divadle Semafor, neskôr vystupovala aj s Jiřím Grossmannom a Miloslavom Šimkom.– Jerry Lee Lewis (87), americký spevák, skladateľ a klavirista, jeden z priekopníkov rokenrolu; v roku 2005 mu udelili cenu Grammy za celoživotné dielo.– Marie Poledňáková (81), česká režisérka, jej najúspešnejší film S tebou mě baví svět zvolili v ankete diváci za českú komédiu storočia.– Pavel Vaculík (73), český hudobný skladateľ, dramaturg a producent, stál za hudobnými začiatkami speváčky Ivety Bartošovej a Petra Sepéšiho.– Irene Carová (63), americká speváčka a herečka, naspievala titulné skladby k filmom Sláva (Fame, 1980) a Flashdance (1983).– Ťiang Ce-min (96), čínsky prezident v rokoch 1993-2003, po tvrdom potlačení prodemokratických protestov vyviedol svoju krajinu z izolácie a podporil ekonomické reformy vedúce k desaťročiu prudkého rastu.– Joseph Kittinger (94), plukovník amerického letectva vo výslužbe, jeho zoskok padákom z výšky takmer 32 kilometrov nad Zemou v roku 1960 bol viac ako 50 rokov svetovým rekordom.– Angelo Badalamenti (85), americký skladateľ, najviac známy ako autor hudby ku kultovému seriálu Mestečko Twin Peaks režiséra Davida Lyncha.– Miroslaw Hermaszewski (81), prvý a dosiaľ jediný poľský kozmonaut; v roku 1978 sa spolu so sovietskym kozmonautom Piotrom Klimukom zúčastnil na druhom lete programu Interkozmos s ľudskou posádkou, a to na kozmickej lodi Sojuz 30, a absolvoval tiež pobyt na vesmírnej stanici Saľut 6.