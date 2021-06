Prinášame chronológiu útokov nožom v Nemecku od roku 2019

2019



2020



Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

2021



Policajti zasahujú na mieste incidentu v nemeckom meste Würzburg 25. júna 2021. Foto: TASR/AP

- Polícia v Stuttgarte začala vyšetrovať útok so smrteľnými následkami, ktorý sa odohral na jednej z miestnych ulíc a obeť bola pri ňom ubodaná zbraňou opisovanou ako "". Blízko miesta činu zadržali 28-ročného občana Sýrie.- Dve obete na životoch si vyžiadal útok nožom, ktorého dejiskom bola železničná stanica v západonemeckom meste Iserlohn. 43-ročný útočník spôsobil smrteľné zranenia 32-ročnej žene a 23-ročnému mužovi, a to pred očami mnohých cestujúcich a chodcov vrátane približne 20-člennej skupiny svadobčanov. Podľa vyjadrenia policajného hovorcu išlo o "".- Profesor Fritz von Weizsäcker, 59-ročný syn bývalého nemeckého prezidenta, zomrel po útoku nožom. Došlo k nemu počas jeho prednášky pre verejnosť v berlínskej nemocnici Schlosspark-Klinik, kde ako lekár pôsobil.- Ťažké bodné zranenia utrpel policajt na hlavnej železničnej stanici v Mníchove, keď ho napadol 23-ročný muž.- Nemecká polícia smrteľne postrelila Turka ozbrojeného nožom, ktorý sa pokúsil zaútočiť na policajtov v meste Gelsenkirchen v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.- Skupina piatich až siedmich neznámych mužov zaútočila večer v Hanau v spolkovej krajine Hesensko nožmi na okoloidúcich, pričom spôsobili zranenia štyrom osobám. Zranených mužov vo veku 17 až 26 rokov previezli do nemocnice, niektorí z nich utrpeli bodné zranenia, nikto však nebol v ohrození života.- Za najnovšiu epizódu v rámci vyrovnávania účtov medzi gangmi označila mníchovská polícia stredajší incident, pri ktorom vrazila malá dodávka do skupiny ľudí na chodníku v Mníchove. Z vozidla po náraze vystúpilo šesť ľudí, ktorí následne pokračovali vo fyzických útokoch na osoby, ktoré zrazili. Tie napadli viacerými zbraňami vrátane nožov.- 21-ročný sýrsky utečenec po útoku nožom na dvoch turistov v Drážďanoch smrteľne zranil 55-ročného muža a vážne poranil 53-ročnú ženu. Za čin motivovaný islamským extrémizmom dostal doživotný trest odňatia slobody.- Niekoľko ľudí utrpelo zranenia pri útoku nožom vo Frankfurte nad Mohanom, ku ktorému došlo v blízkosti hlavnej vlakovej stanice. Polícia útočníka po čine zadržala.- V bavorskom meste Würzburg usmrtil nožom 24-ročný Somálčan troch ľudí a šesť ďalších zranil. Muž sa v minulosti liečil na psychiatrii a pri útoku údajne kričal "".