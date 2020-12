UDALOSTI, KTORÉ FORMOVALI ROK 2020: Čo sa udialo vo svete?

JANUÁR

Chlapec drží portrét generála Solejmáního, ktorého zabila americká armáda počas útoku v Iraku pred piatkovými modlidbami v Teheráne 3. januára 2020. Foto: TASRAP

Na snímke záchranári nesú telo obete pádu havarovaného lietadla v Teheráne 8. januára 2020. Lietadlo typu Boeing 737-800 spoločnosti Ukraine International Airlines (UIA) smerujúce do ukrajinskej metropoly Kyjev sa zrútilo na predmestí Teheránu krátko po vzlete z Medzinárodného letiska imáma Chomejního. Foto: TASR/AP

Zamestnanci pohrebných služieb sa dezinfikujú po manipulácii s obeťou vírusu v meste Wu-chan 30. januára 2020. Foto: TASR/AP

ástava Spojeného kráľovstva je spúštaná dole pred budovou Európskeho parlamentu v Bruseli 31. januára 2020. Veľká Británia vystúpi z EÚ v piatok 31. januára o polnoci. Od tohto okamihu nadobudne platnosť dohoda o brexite, pričom Británia už nebude členským štátom EÚ a bude sa považovať za tretiu krajinu. Foto: TASR/AP

FEBRUÁR

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

MAREC

APRÍL

MÁJ

Demonštranti kľačia počas minúty ticha pred policajnou stanicou v kalifornskom meste Long Beach počas protestu po úmrtí Afroameričana Georgea Floyda po minulotýždňovom policajnom zásahu v Minneapolise v pondelok 1. júna 2020. Foto: TASR/AP

JÚL

Úradujúci poľský prezident a prezidentský kandidát Andrzej Duda a jeho manželka Agata zdravia svojich podporovateľov po druhom kole prezidentských volieb v poľskom meste Pultusk v nedeľu 12. júla 2020. Foto: TASR/AP

AUGUST

Na snímke materiálne škody po utorňajších masívnych výbuchoch v prístave v libanonskom hlavnom meste Bejrút v stredu 5. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Bieloruskí podporovatelia opozície počas "Pochodu za slobodu", ktorým protestovali proti spornému znovuzvoleniu prezidenta Alexandra Lukašenka vo voľbách 9. augusta v centre hlavného mesta Minsk v nedeľu 16. augusta 2020. Bielorusi skandovali v nedeľu "Odstúp!", "Odíď!" alebo "Nech žije Bielorusko!" Autá trúbili na ich podporu. Foto: TASR/AP

Na snímke zo sociálnej siete Instagram ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj a jeho manželka Julija pózujú so svojimi deťmi v nemocnici v Berlíne. Foto: TASR/AP

SEPTEMBER

Na snímke muži kráčajú okolo zničeného domu v meste Stepanakert po ostreľovaní azerbajdžanským delostrelectvom počas bojov medzi arménskymi a azerbajdžanskými vojenskými jednotkami v samozvanom regióne Náhorný Karabach. Foto: TASR/AP

OKTÓBER

Pápež František si dáva ochranné rúško počas bohoslužby za svetový mier v Ríme. Foto: TASR/AP

NOVEMBER

Na snímke sprava rakúsky premiér Sebastian Kurz, rakúsky prezident Alexander van der Bellen a predseda parlamentu Werner Sobotka kladú vence na mieste streľby v centre Viedne. Foto: TASR/AP

Víťaz amerických prezidentských volieb Joe Biden. Foto: TASR/AP

DECEMBER

Bratislava 20. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) ponúka výberový prehľad najdôležitejších udalostí, ktoré sa udiali v roku 2020 v zahraničí.- Chorvátsko sa po prvý raz ujalo rotujúceho predsedníctva Európskej únie (EÚ).- Európskymi hlavnými mestami kultúry na rok 2020 sa stali chorvátska Rijeka a írsky Galway.- Americká armáda zabila veliteľa elitnej jednotky iránskych Revolučných gárd Kásema Solejmáního Kásema Solejmáního. Pentagon potvrdil, že útok, ku ktorému došlo na medzinárodnom letisku v Bagdade nariadil prezident USA Donald Trump.- Krátko po štarte z medzinárodného letiska v Teheráne sa zrútilo lietadlo typu Boeing 737-800 spoločnosti Ukrainian International Airlines (UIA), ktoré smerovalo do Kyjeva. Tragédia si vyžiadala 176 obetí. Irán neskôr priznal, že jeho armáda zostrelila ukrajinské lietadlo "".- Ruský premiér Dmitrij Medvedev, ktorý stál na čele vlády od 8. mája 2012, podal demisiu.- Novým predsedom ruskej vlády sa stal ekonóm Michail Mišustin.- Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil stav globálnej zdravotnej núdze. Urobil tak v súvislosti s nákazou spôsobenou novým koronavírusom Covid-19.- Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska o 23.00 h GMT (polnoc 1. februára podľa SEČ) oficiálne vystúpilo z Európskej únie (EÚ).- Americký Senát oslobodil prezidenta Donalda Trumpa spod obvinenia z pohŕdania Kongresom. Zároveň tým ukončil proces impeachmentu, ktorý iniciovala Snemovňa reprezentantov.- Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)Tedros Adhanom Ghebreyesus vyhlásil, že ochorenie COVID-19, ktoré je spôsobené novým koronavírusom, "".- Severné Macedónsko sa stalo tridsiatou členskou krajinou NATO.- Rakúsko uzavrelo svoju poslednú uhoľnú elektráreň v Mellachu, neďaleko Grazu, čím ukončilo výrobu elektriny z uhlia.- Po Rakúsku odstavilo svoju poslednú uhoľnú elektráreň aj Švédsko. Spoločnosť Stockholm Exergi zatvorila elektráreň Värtaverket na východe Štokholmu.- V meste Minneapolis v americkom štáte Minnesota zomrel po policajnom zásahu George Floyd. Smrť Afroameričana vyvolala v USA pobúrenie, vlnu demonštrácií a násilných protestov.- Z kozmodrómu NASA Mys Canaveral na Floride odštartovala nosná raketa Falcon 9 vesmírnej spoločnosti Elona Muska - SpaceX. Išlo o prvý pilotovaný let súkromnej kozmickej lode, ktorý otvoril vesmír komerčnej sfére.- Polročné predsedníctvo EÚ prebralo od Chorvátska Nemecko.- V druhom kole prezidentských volieb v Poľsku zvíťazil úradujúci prezident Andrzej Duda, keď získal 51,03 percenta hlasov. Jeho vyzývateľ, varšavský primátor Rafal Trzaskowski dostal 48,97 percent hlasov voličov.- Grécke námorné sily vyslali lode do oblasti Egejského mora v reakcii na ťažobné aktivity Turecka, ktoré chce rozšíriť ťažbu ropy a zemného plynu. Námorný spor s Tureckom má aj Cyprus.- Turecko vyhlásilo, že pozastaví prieskum ložísk ropy a zemného plynu v spornej oblasti vo východnej časti Stredozemného mora.- V prístavnej časti hlavného mesta Libanonu došlo k výbuchu uskladneného dusičnanu amónneho, ktorý si vyžiadal vyše 100 mŕtvych a viac ako 4000 zranených.- Na základe oficiálnych výsledkov prezidentské voľby v Bielorusku vyhral Alexander Lukašenko, ktorý vládne v krajine už 26 rokov. Opozícia označila hlasovanie za zmanipulované a začala organizovať sériu protestných mítingov a demonštrácií.- Popredný predstaviteľ ruskej opozície Alexej Navaľnyj upadol do kómy počas letu zo Sibíri do Moskvy. Podľa nemeckých lekárov bol otrávený látkou zo skupiny novičok. K rovnakým výsledkom dospeli aj špecializované laboratóriá vo Francúzsku a vo Švédsku a tiež Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW).- Izrael podpísal v Bielom dome vo Washingtone dohody o normalizácii vzájomných diplomatických vzťahov so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) a Bahrajnom.- Grécko oznámilo, že obnovilo politické kontakty na vysokej úrovni s Tureckom s cieľom pokúsiť sa vyriešiť spor o právo na prieskum a ťažbu energetických zdrojov vo východnej časti Stredozemného mora.- Ťažké boje vypukli v separatistickom regióne Náhorného Karabachu. Išlo o najväčšiu eskaláciu konfliktu od roku 2016 medzi bývalými sovietskymi republikami Arménskom a Azerbajdžanom, ktoré už desaťročia vedú územné spory o túto arménsku enklávu na azerbajdžanskom území.- Pápež František podpísal v meste Assisi svoju v poradí tretiu encykliku Fratelli tutti (Všetci bratia). Vyzval v nej na globálnu zmenu myslenia a odsúdil "", ktorý naberá v súčasnej politike na sile.- Po 14 rokoch od začiatku výstavby bolo otvorené letisko Berlín-Brandenburg, známe pod skratkou BER. Nesie meno bývalého starostu Západného Berlína a spolkového kancelára Willyho Brandta.- V centre Viedne došlo k teroristickému útoku, ktorý si vyžiadal 4 mŕtvych a 22 zranených. K streľbe došlo neďaleko synagógy a na ďalších piatich miestach. K útoku sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS).- Demokratický kandidát Joe Biden porazil úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa. Dosluhujúca hlava štátu, republikán Trump však odmietne uznať volebnú porážku, keď tvrdí, že víťazstvo mu ukradli a že hlasovanie bolo zmanipulované.a - Arménsky premiér Nikol Pašinjan, azerbajdžanský prezident Ilham Alijev a ruský prezident Vladimir Putin podpísali v Moskve dohodu o ukončení arménsko-azerbajdžanskej vojny o Náhorný Karabach. Podľa oficiálnych údajov od konca septembra zahynulo v bojoch 5100 arménskych a azerbajdžanských vojakov a takmer 150 civilistov.- V druhom kole prezidentských volieb v Moldavsku zvíťazila proeurópska expremiérka Maia Sanduová, ktorá porazila úradujúceho proruského prezidenta Igora Dodona. V poradí deviatym prezidentom Moldavska sa po prvý raz v histórii krajiny stala žena.- Z Kennedyho vesmírneho strediska odštartovala misia SpaceX Crew-1. Išlo o prvý operačný let kozmickej lode Crew Dragon, ktorá dopravila štvoricu astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), kde strávia približne pol roka.- V parlamentných voľbách v Rumunsku zvíťazila opozičná Sociálnodemokratická strana (PSD), druhá skončila Národná liberálna strana (PNL). Rumunský prezident Klaus Iohannis uprednostňuje vládu stredopravicových strán na čele s PNL, ktoré získali viac ako 50 percent hlasov voličov.- Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho ľavicoví politickí spojenci vyhrali parlamentné voľby, ktoré hlavné opozičné strany bojkotovali. Opozičný líder Juan Guaidó označil hlasovanie za "".