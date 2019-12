Čo významné očakávame vo svete v roku 2020?

Bratislava/Svet 30. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky ponúka výberový prehľad najdôležitejších očakávaných udalostí, ktoré by sa mali udiať vo svete v roku 2020.



JANUÁR



1. januára – Rotujúceho polročného predsedníctva v Európskej únii sa ujme Chorvátsko.



1. januára - Európskymi hlavnými mestami kultúry na rok 2020 sa stanú chorvátska Rijeka a írsky Galway.



11. januára - Prezidentské a parlamentné voľby na Taiwane.



31. januára - Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska oficiálne vystúpi z Európskej únie: návrh vykonávacieho zákona k odchodu Británie z eurobloku schválili poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu 20. decembra.



MAREC



3. marca - Pred prezidentskými voľbami v USA: Volebný superutorok.



APRÍL



26. apríla - Referendum o potrebe vypracovania novej ústavy v juhoamerickom Čile.



MÁJ



12.-16. mája - V holandskom meste Rotterdam sa bude konať pesničková súťaž Eurovízia.



17. mája - Prezidentské voľby v Dominikánskej republike.



JÚL



1. júla - Nemecko sa ujme rotujúceho polročného predsedníctva v Európskej únii.



13.-16. júla - Pred prezidentskými voľbami v USA: V meste Milwaukee, štát Wisconsin, sa bude konať nominačný zjazd Demokratickej strany.



17. júla - Plánovaný štart misie americkej vesmírnej agentúry NASA s názvom Mars 2020; v rámci prípravy budúcich letov na Mars s ľudskou posádkou bude prieskumné vozidlo (Mars rover, marsochod) skúmať obývateľnosť červenej planéty.



AUGUST



4.-27. augusta - Pred prezidentskými voľbami v USA: V meste Charlotte, štát Severná Karolína, sa bude konať nominačný zjazd Republikánskej strany.



SEPTEMBER



6. septembra - Referendum o nezávislosti francúzskeho zámorského územia Nová Kaledónia, ležiaceho v Tichom oceáne.



OKTÓBER



Niekedy v priebehu októbra: Krajské a senátne voľby v Českej republike.



20. októbra – V Dubaji sa otvorí svetová výstava Expo 2020; potrvá do 10. apríla 2021.



31. októbra – Po deviatich rokoch predlžovania stavby kvôli problémom s protipožiarnou ochranou má byť otvorené Letisko Berlín-Brandenbursko (IATA: BER; ICAO: EDDB).



NOVEMBER



3. novembra – Prezidentské voľby v Spojených štátoch amerických.



DECEMBER



14. decembra – Zatmenie Slnka, viditeľné iba v západnej časti južnej pologule Zeme.



DÁTUM ZATIAĽ NEZNÁMY



-- Prezidentské voľby v juhoamerickej Bolívii.



-- Prvý možný rok, čo by už mohli generátory na sondách Voyager 1 a Voyager 2 definitívne prestať dodávať energiu (sondy však budú fungovať naďalej).



-- Zo Zeme vyštartuje k červenej planéte prieskumné vozidlo (Mars rover, marsochod) Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a ruského Roskosmosu ExoMars.



-- Kompletizácia poľskej časti amerického protiraketového obranného systému Aegis.



-- Neďaleko Veľkých pyramíd pri Gíze má byť dokončené Veľké egyptské múzeum, ktoré sa stane najväčším archeologickým múzeom na svete.