BREXIT 2020: Ako prebiehala dohoda po odchode Veľkej Británie z EÚ?

Londýn 21. decembra (TASR) - Veľká Británia definitívne opustila Európsku úniu úderom polnoci stredoeurópskeho času 1. februára tohto roka. Spojené kráľovstvo sa odvtedy nachádza v 11-mesačnom tzv. prechodnom období, do konca ktorého musia obe strany vypracovať detailné ustanovenia pre ďalší vývoj vzájomných vzťahov. Obchodnú dohodu sa dosiaľ nepodarilo dosiahnuť. Ak nebude uzavretá do konca roka, obchodné vzťahy medzi euroblokom a Britániou sa budú riadiť iba pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).TASR prináša stručný chronologický prehľad hlavných udalostí týkajúcich sa procesu ukončenia členstva Británie v EÚ (brexitu) za rok 2020.- Horná komora britského parlamentu, Snemovňa lordov, sa vzdala pokusov o zmenu návrhu vykonávacieho zákona k odchodu Británie z Európskej únie, keďže poslanci Dolnej snemovne v ten istý deň odmietli jej päť pozmeňovacích návrhov. Lordi následne súhlasili, že o zmenu tejto legislatívy, navrhnutej premiérom Borisom Johnsonom, sa už pokúšať nebudú.- Dohoda britského premiéra Borisa Johnsona o brexite sa oficiálne stala zákonom po tom, ako ju podpísala kráľovná Alžbeta II. Jej podpis definitívne pripravil cestu k vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Európskej únie, časovo stanovenému k 31. januáru.- Ratifikovať dohodu o brexite odporučil v hlasovaní veľkou väčšinou svojich členov Výbor Európskeho parlamentu pre ústavné záležitosti (AFCO).- Podpis dohody o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Charlesom Michelom otvoril cestu pre jej schválenie v Európskom parlamente. Dohoda bola zaslaná do Londýna, kde ju v mene britskej vlády ešte v ten istý deň parafoval premiér Boris Johnson.- Dohodu o brexite, ktorej cieľom bolo k polnoci 31. januára 2020 umožniť riadený odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie a zároveň aj z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom), schválili poslanci Európskeho parlamentu. Europarlament bol poslednou inštitúciou, ktorá sa musela k tomuto dokumentu ešte vyjadriť. Dohoda o vystúpení Veľkej Británie z Únie podliehala schváleniu Európskym parlamentom na základe článku 50 Zmluvy o Európskej únii.- Rada Európskej únie (členské štáty) písomným postupom prijala rozhodnutie o uzavretí dohody o vystúpení Británie z eurobloku. Išlo o formálny krok, ktorým členské krajiny Únie vzali na vedomie súhlasné hlasovanie Európskeho parlamentu z predošlého dňa.- Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska o 23.00 h GMT (polnoc 1. februára podľa SEČ) oficiálne vystúpilo z Európskej únie i z Euratomu.- Prvým februárovým dňom sa začalo 11-mesačné prechodné obdobie, končiace sa 31. decembra 2020. Počas neho zostali pre Britániu aj naďalej v platnosti európske pravidlá, avšak s tým, že už nemusí prispievať do rozpočtu EÚ. Kľúčovým bodom sa stalo vyrokovanie obchodnej dohody medzi oboma stranami. Ak by sa tak nestalo, Veľká Británia by opustila Európsku úniu bez dohody.- Hlavný vyjednávač Európskej únie pre rokovania o budúcich vzťahoch s Britániou Michel Barnier predstavil odporúčanie Európskej komisie na začatie rokovaní o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom. Usmernenia sa týkali najmä troch hlavných oblastí:-- obchodnej a hospodárskej spolupráce;-- bezpečnosti;-- inštitucionálneho rámca vzťahov zahŕňajúcich napríklad presadzovanie práva a justičnú spoluprácu v trestných veciach, zahraničnú politiku či účasť Británie na programoch EÚ, ako sú Horizont či Erasmus+.- Vyjednávač EÚ Michel Barnier informoval, že po prvom kole rozhovorov o novej dohode po brexite existujú ešte medzi oboma stranami rozdiely, pokiaľ ide o ich predstavy o budúcom vzťahu. Tieto rozdiely sa týkali napríklad rovnakých podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže medzi firmami z EÚ a Británie po brexite, ale aj niektorých otázok rybolovu.- V súvislosti s vtedy práve pripravovaným čínskym zákonom o národnej bezpečnosti pre Hongkong britský premiér Boris Johnson oznámil, že Spojené kráľovstvo je pripravené privítať takmer tri milióny obyvateľov tejto bývalej britskej kolónie.- Európska komisia začala proti Británii právne kroky v súvislosti s porušením dohody o brexite schválenej v predošlom roku. Dôvodom bol zákon o vnútornom trhu, ktorý britská Dolná snemovňa schválila 29. septembra bez úprav požadovaných exekutívou Európskej únie. Predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyenová sa vyjadrila, že Londýn týmto krokom naštrbil vzájomnú dôveru.- Skončí sa prechodné obdobie, ktoré sa začalo 1. februára po vystúpení Spojeného kráľovstva z eurobloku. Veľká Británia sa má prelomom rokov 2020 a 2021 už s konečnou platnosťou prestať vo vzťahu s Európskou úniou riadiť tými istými pravidlami, ako keď bola jej členom.