Americký výbor odporučil tretiu dávku vakcíny Pfizer ľudom od 65 rokov

Washington 24. septembra (TASR) - Poradný výbor amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vo štvrtok odporučil podávanie podpornej, tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer/BioNTech pre ľudí od 65 rokov, obyvateľov ošetrovateľských zariadení, ako aj pre osoby vo veku 50-64 rokov, ktoré patria vzhľadom na svoj zdravotný stav medzi rizikovú skupinu. Informovala o tom agentúra AP.



Panel expertov ponúkol možnosť posilňovacej dávky i pre 18-49-ročných s chronickými chorobami. Podpornú dávku ale, naopak, odmietli odporučiť pre ľudí vo veku 18-64 rokov, ktorí žijú alebo pracujú v inštitúciách, kde hrozí vysoké riziko nákazy covidom. Ide o zdravotníkov, učiteľov, ľudí žijúcich v útulkoch pre bezdomovcov či väzňov. Niektorí z odborníkov to zdôvodnili ťažkosťami pri implementácii návrhu, ktorý by zahŕňal i tieto skupiny.



Tieto odporúčania nie sú záväzné a jednotlivé štáty USA sa môžu v tejto záležitosti riadiť vlastnými pravidlami, konštatuje Reuters. Panel CDC zdôraznil, že svoje odporúčania zmení, ak sa objavia nové dôkazy, že ďalšiu dávku potrebuje viac ľudí.



Už v stredu schválil tretiu dávky očkovacej látky Pfizer/BioNTech pre osoby nad 65 rokov, dospelých, u ktorých je vysoké riziko, že by mali závažný priebeh covidu, či tých, ktorí sú tomuto ochoreniu viac vystavení vzhľadom na svoju prácu, aj americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).



Agentúra Reuters konštatuje, že tieto kroky amerických úradov znamenajú, že v USA sa môže vakcinácia treťou dávkou Pfizer/BioNTech pre milióny ľudí, ktorí dostali druhú dávku najmenej pred šiestimi mesiacmi, spustiť už tento týždeň. Podľa CDC ide o 26 miliónov obyvateľov Spojených štátov vrátane 13 miliónov vo veku od 65 rokov.



Plne zaočkovaných je dosiaľ 182 miliónov Američanov, čo predstavuje len 55 percent tamojšej populácie.



V auguste prezident Joe Biden spolu s viacerými poprednými zdravotníckymi predstaviteľmi vyjadrili nádej, že v týždni od 10. septembra sa začne s podávaním tretích dávok pre všetkých ľudí zaočkovaných pred ôsmimi mesiacmi vzhľadom na dáta naznačujúce pokles imunity so zvyšujúcim sa odstupom od dňa vakcinácie. Mnohí vedci ale potrebu dodatočných dávok spochybnili s tým, že ochrana voči úmrtiu či vážnemu priebehu covidu je aj s plynúcim časom silná.