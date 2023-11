Výbor Červeného kríža: Humanitárny konvoj sa v Gaze dostal pod paľbu

Gaza 7. novembra (TASR) - Humanitárny konvoj so zdravotníckym materiálom sa v utorok v meste Gaza dostal pod paľbu. Oznámil to Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK). TASR prevzala správu z agentúr AFP a Reuters.



Konvoj piatich kamiónov a dvoch vozidiel Červeného kríža čelil paľbe, keď prevážal zásoby do zdravotníckych zariadení, uviedol MVČK vo vyhlásení. Poškodené sú dva kamióny a jeden zo šoférov utrpel ľahšie zranenia. Vo vyhlásení sa neuvádza, kto na konvoj strieľal.



Po incidente konvoj zmenil svoju trasu a zdravotnícky materiál dodal do nemocnice Šifá, informoval MVČK. Červený kríž následne sprevádzal šesť sanitiek s vážne zranenými pacientami k priechodu Rafah na hraniciach s Egyptom.



"Toto nie sú podmienky, za ktorých môže humanitárny personál pracovať... Zabezpečenie toho, aby sa životne dôležitá pomoc dostala do zdravotníckych zariadení, je zákonnou povinnosťou podľa medzinárodného humanitárneho práva," povedal predstaviteľ delegácie MVČK v Gaze William Schomburg.