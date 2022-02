Výbor Dumy chce prerokovať výzvu Putinovi na uznanie separatistov

Moskva 10. februára (TASR) - Výbor ruskej Štátnej dumy pre záležitosti Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), euroázijskú integráciu a kontakt s krajanmi sa bude pravdepodobne 15. februára zaoberať návrhom výzvy na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby uznal samozvané republiky proruských separatistov vyhlásené vo východoukrajinskom Donbase. Oznámil to vo štvrtok šéf tohto výboru Leonid Kalašnikov.



"Výbor to s najväčšou pravdepodobnosťou prerokuje 15. februára a potom to predloží Rade Dumy," povedal pre agentúru TASS Kalašnikov, ktorý je členom frakcie Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF) a jedným z autorov dokumentu.



Poslanci Štátnej dumy za KPRF predložili koncom januára návrh uznesenia, v ktorom žiadajú parlament, aby sa obrátil s výzvou na Putina, aby uznal tzv. "Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku" (DĽR a LĽR) ako "samostatné, nezávislé a suverénne štáty". Uvádzajú, že ak by Rusko uznalo DĽR a LĽR, tieto republiky by potom získali - podobne ako Sýria či Južné Osetsko - "právo požiadať Rusko o pomoc pred agresiou USA (vykonávanou) prostredníctvom Ukrajiny".



Viačeslav Volodin, predseda Štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, reagoval vyhlásením, že parlament posúdi iniciatívu komunistických poslancov.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však vyzval na opatrný prístup k téme budúcnosti samozvaných republík v Donbase a na nezvyšovanie napätia. "Teraz, keď je situácia taká napätá a taká citlivá, je veľmi dôležité vyhnúť sa akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli vyvolať zvýšenie tohto napätia," povedal Peskov.



Návrh komunistických poslancov prišiel v čase, keď Západ obviňuje Rusko z plánovania invázie na Ukrajinu a Moskva výmenou za deeskaláciu požaduje bezpečnostné záruky od NATO.



Agentúra AFP pripomenula, že Rusko v roku 2008 po krátkej vojne s Gruzínskom uznalo nezávislosť dvoch gruzínskych odštiepeneckých regiónov - Abcházska a Južného Osetska.



Putin v roku 2019 podpísal výnos o zjednodušení vydávania ruských dokladov pre obyvateľov Doneckej a Luhanskej oblasti. Ich držiteľmi je viac ako 600.000 ľudí žijúcich v Donbase, informovala v júli minulého roka agentúra Interfax.