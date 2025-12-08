< sekcia Zahraničie
Výbor EP podporil iniciatívu za bezpečné a dostupné interrupcie
Výbor ju schválil už v novembri, no pre zmenu procedúry musel o nej hlasovať ešte raz.
Autor TASR
Brusel 8. decembra (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) v pondelok opätovne podporil Slovinskom vedenú občiansku iniciatívu My Voice, My Choice za bezpečné a dostupné interrupcie. Výbor ju síce schválil už v novembri, no pre zmenu procedúry musel o nej hlasovať ešte raz. Výbor FEMM potvrdil nezáväzný návrh rezolúcie Európskeho parlamentu o bezpečných a dostupných interrupciách v pomere hlasov 26 k 12, informovala agentúra STA, píše TASR.
Rezolúcia vyzýva Európsku komisiu, aby zriadila finančný mechanizmus, ktorý členským štátom umožní poskytovať bezpečné interrupcie všetkým ženám v EÚ, čo k nim nemajú prístup z dôvodu národnej legislatívy.
Očakáva sa, že Európsky parlament bude o rezolúcii rokovať a hlasovať na plenárnom zasadnutí na budúci štvrtok v Štrasburgu.
Členovia výboru FEMM zdôraznili, že v mnohých častiach Európy nemajú ženy plný prístup k interrupciám, čo ich vystavuje finančnému a psychickému tlaku a riziku ublíženia na zdraví. Vyzvali členské štáty, aby zmenili svoju národnú legislatívu o interrupciách tak, aby zodpovedala medzinárodným štandardom ľudských práv a usmerneniam v oblasti verejného zdravia.
Zasadzovali sa tiež o to, aby bolo právo na interrupciu zahrnuté do Charty základných práv EÚ.
Výbor už o iniciatíve hlasoval začiatkom novembra, a to podľa procedúry pre ústnu otázku Európskej komisii. Teraz sa návrh posudzoval podľa postupu pre prijímanie stanoviska Európskeho parlamentu k európskym občianskym iniciatívam, a preto musel výbor hlasovať znova.
Slovinská mimovládna organizácia Inštitút 8. marca predložila svoju iniciatívu Európskej komisii 1. septembra spolu s viac než 1,120 miliónmi podpisov občanov EÚ. Komisia musí na občiansku iniciatívu odpovedať do konca marca 2026.
