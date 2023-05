Výbor EP podporil nové predpisy o zaistení majetku z trestnej činnosti

Brusel 23. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) v utorok v Bruseli odobrili nové právne predpisy o zaistení majetku z trestnej činnosti. Cieľom je zabezpečiť jeho rýchle a efektívne operácie všade na území EÚ a rýchlejšie odškodnenie obetí. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za návrh sa vyslovilo 50 poslancov LIBE, jeden bol proti a štyria sa hlasovania zdržali. Zároveň schválili rokovania o tejto smernici s ostatnými inštitúciami EÚ v rámci takzvaného trialógu.



V porovnaní s existujúcou legislatívou by sa nová smernica vzťahovala aj na obchodovanie so strelnými zbraňami, určité trestné činy spáchané v rámci zločineckej organizácie a na porušovanie sankcií EÚ.



Poslanci navrhujú zahrnúť do jej znenia aj nezákonné obchodovanie s jadrovým materiálom, trestné činy spadajúce pod jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu, nezákonné zhabanie lietadiel a lodí a sabotáže.



Podľa poslancov LIBE nové pravidlá zaplnia existujúce právne medzery a zabezpečia rýchle zmrazenie aktív. V rámci zefektívnenia cezhraničných vyšetrovaní má smernica zosúladiť právomoci orgánov pre vyhľadávanie nelegálneho majetku a zabezpečiť im prístup k informáciám (registre skutočných vlastníkov, cenné papiere, colné údaje, ročné finančné výpisy spoločností).



Poslanci chcú počas rokovaní presadiť, aby obete boli odškodnené ešte pred konfiškáciou takéhoto majetku, najmä v cezhraničných prípadoch, a umožniť použitie skonfiškovaného majetku pre sociálny alebo verejný záujem.



V rokoch 2010 – 2014 bolo v EÚ zmrazených len 2,2 percenta príjmov z trestnej činnosti a len 1,1 percento bolo úradne skonfiškovaných.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)