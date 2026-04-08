< sekcia Zahraničie
Výbor EP podporil zákaz pojem vegetariánska slanina na reklamné účely
Zmeny schválené výborom sa zameriavajú predovšetkým na posilnenie postavenia poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci.
Autor TASR
Brusel 8. apríla (TASR) - Výbor pre poľnohospodárstvo Európskeho parlamentu v stredu podporil zmeny v pravidlách, podľa ktorých by v prípade schválenia bolo zakázané používať na produktoch pojmy ako „vegetariánska slanina“ alebo „vegetariánsky steak“. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.
Zmeny schválené výborom sa zameriavajú predovšetkým na posilnenie postavenia poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci. Kompromis v rámci trialógu však zahŕňal aj zákaz používania niekoľkých výrazov súvisiacich s reklamou rastlinných produktov alebo laboratórne kultivovaného mäsa.
Na zozname chýbajú kontroverznejšie pojmy ako „vegetariánsky burger“ či „vegetariánske párky“. Za poslanie návrhu na hlasovanie poslancom do Európskeho parlamentu hlasovalo 39 členov výboru, štyria boli proti a jeden sa zdržal.
Osobitný výbor pre poľnohospodárstvo (OVP), orgán zhromažďujúci expertov na poľnohospodárstvo z členských štátov EÚ, zmeny už predtým podporil. Podľa Politica sa očakáva, že Rada EÚ dohodu oficiálne prijme v lete.
