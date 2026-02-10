< sekcia Zahraničie
Výbor EP pre bývanie prijal odporúčania pre riešenie bytovej krízy
Podľa EP by akákoľvek revízia pravidiel štátnej pomoci mala uľahčiť verejné investície do sociálneho bývania a rešpektovať rozmanitosť národných trhov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel/Štrasburg 10. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre bývanie v pondelok (9.2.) v Štrasburgu prijali konečné odporúčania týkajúce sa bytovej krízy v EÚ, v ktorých navrhli svoje riešenia pre dôstojné, udržateľné a dostupné bývanie. Informuje o tom spravodajca TASR.
Osobitný výbor EP v záverečnej správe - za ktorú zahlasovalo 23 poslancov, šesť bolo proti a štyria sa zdržali - zdôraznil, že milióny Európanov v dôsledku bytovej krízy čelia neistým životným podmienkam. Výbor vyzval na prijatie legislatívy EÚ, ktorá by sa zaoberala nákladmi na výstavbu nových bytov.
Europoslanci v rámci pripravovanej stratégie Európskej komisie (EK) pre dostupné bývanie požadujú vyčlenenie osobitných finančných prostriedkov na zlepšenie energetickej hospodárnosti obytných budov a na boj proti energetickej chudobe. Podľa ich výzvy by všetky nové byty mali spĺňať normy kvality týkajúce sa izolácie, energetickej účinnosti a kvality ovzdušia.
Poslanci tiež požadujú, aby pripravovaný zákon o krátkodobom prenájme našiel rovnováhu medzi uľahčením cestovného ruchu a dostupnosťou bývania, a zabezpečil, že ponuka krátkodobých prenájmov pre turistov neohrozí dostupnosť bývania v európskych mestách.
Okrem toho zákonodarcovia požadujú aj primeraný podiel verejného a sociálneho bývania v mestách, aby sa zvýšila dostupnosť a ponuka bývania pre zraniteľných ľudí.
Výbor EP pre bývanie vyzval členské štáty EÚ, aby zaviedli daňové systémy založené na stimuloch na podporu domácností s nízkymi a strednými príjmami, odstránili daňové bariéry (registračné poplatky) pre kupujúcich, ktorí kupujú nehnuteľnosť prvýkrát, a aby sa dlhodobé prenájmy stali dostupnejšími.
Poslanci rovnako vyzvali na väčšie investície EÚ do bývania lepšou koordináciou existujúceho financovania a prerozdelením nevyužitých zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti na podporu výstavby a rekonštrukcie sociálneho, družstevného a dostupného bývania.
Podľa EP by akákoľvek revízia pravidiel štátnej pomoci mala uľahčiť verejné investície do sociálneho bývania a rešpektovať rozmanitosť národných trhov.
Europoslanci chcú, aby EK navrhla balík pravidiel na zníženie byrokracie v sektore bývania, čo znamená jednoduchšie postupy povoľovania, aj prostredníctvom digitálnych postupov. Tvrdia tiež, že EÚ musí posilniť svoju priemyselnú suverenitu v stavebníctve a renovácii. Preto by eurokomisia mala rozšíriť inovatívne a udržateľné produkty, posilniť jednotný trh so surovinami a zahrnúť minimálne požiadavky na pôvod „Vyrobené v EÚ“ pre komponenty v projektoch spolufinancovaných Úniou.
Pripravovaná európska stratégia pre bytovú výstavbu by sa podľa poslancov EP mala zamerať aj na zlepšenie pracovných podmienok kvalifikovaných pracovníkov prostredníctvom odbornej prípravy a spravodlivých miezd, tiež na zlepšenie mobility pracovnej sily v rámci EÚ, lepšie vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií a v prípade potreby aj na nábor kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Osobitný výbor EP v záverečnej správe - za ktorú zahlasovalo 23 poslancov, šesť bolo proti a štyria sa zdržali - zdôraznil, že milióny Európanov v dôsledku bytovej krízy čelia neistým životným podmienkam. Výbor vyzval na prijatie legislatívy EÚ, ktorá by sa zaoberala nákladmi na výstavbu nových bytov.
Europoslanci v rámci pripravovanej stratégie Európskej komisie (EK) pre dostupné bývanie požadujú vyčlenenie osobitných finančných prostriedkov na zlepšenie energetickej hospodárnosti obytných budov a na boj proti energetickej chudobe. Podľa ich výzvy by všetky nové byty mali spĺňať normy kvality týkajúce sa izolácie, energetickej účinnosti a kvality ovzdušia.
Poslanci tiež požadujú, aby pripravovaný zákon o krátkodobom prenájme našiel rovnováhu medzi uľahčením cestovného ruchu a dostupnosťou bývania, a zabezpečil, že ponuka krátkodobých prenájmov pre turistov neohrozí dostupnosť bývania v európskych mestách.
Okrem toho zákonodarcovia požadujú aj primeraný podiel verejného a sociálneho bývania v mestách, aby sa zvýšila dostupnosť a ponuka bývania pre zraniteľných ľudí.
Výbor EP pre bývanie vyzval členské štáty EÚ, aby zaviedli daňové systémy založené na stimuloch na podporu domácností s nízkymi a strednými príjmami, odstránili daňové bariéry (registračné poplatky) pre kupujúcich, ktorí kupujú nehnuteľnosť prvýkrát, a aby sa dlhodobé prenájmy stali dostupnejšími.
Poslanci rovnako vyzvali na väčšie investície EÚ do bývania lepšou koordináciou existujúceho financovania a prerozdelením nevyužitých zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti na podporu výstavby a rekonštrukcie sociálneho, družstevného a dostupného bývania.
Podľa EP by akákoľvek revízia pravidiel štátnej pomoci mala uľahčiť verejné investície do sociálneho bývania a rešpektovať rozmanitosť národných trhov.
Europoslanci chcú, aby EK navrhla balík pravidiel na zníženie byrokracie v sektore bývania, čo znamená jednoduchšie postupy povoľovania, aj prostredníctvom digitálnych postupov. Tvrdia tiež, že EÚ musí posilniť svoju priemyselnú suverenitu v stavebníctve a renovácii. Preto by eurokomisia mala rozšíriť inovatívne a udržateľné produkty, posilniť jednotný trh so surovinami a zahrnúť minimálne požiadavky na pôvod „Vyrobené v EÚ“ pre komponenty v projektoch spolufinancovaných Úniou.
Pripravovaná európska stratégia pre bytovú výstavbu by sa podľa poslancov EP mala zamerať aj na zlepšenie pracovných podmienok kvalifikovaných pracovníkov prostredníctvom odbornej prípravy a spravodlivých miezd, tiež na zlepšenie mobility pracovnej sily v rámci EÚ, lepšie vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií a v prípade potreby aj na nábor kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)