Výbor EP pre právne veci skúma možné konflikty záujmov eurokomisárov

Brusel 3. októbra (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre právne veci vo štvrtok oznámil, že začína preverovať možný konflikt záujmov navrhovaných členov budúcej Európskej komisie (EK). Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Nikto z 15 slovenských europoslancov nie je členom Výboru pre právne veci (JURI), ktorý preskúma vyhlásenia navrhovaných eurokomisárov, že nemajú konflikt záujmov v pridelenej pracovnej agende.



Konferencia predsedov EP požiadala JURI, aby ukončil preverovanie prípadných konfliktov záujmov do 18. októbra. Vypočúvanie kandidátov na eurokomisárov vo výboroch EP podľa ich pracovnej agendy bude od 4. do 12. novembra. V prípade nejasnosti u niektorých komisárov ich JURI musí doriešiť do dátumu vypočúvania.



Proces preskúmania konfliktov záujmov je dôverný, bez prístupu verejnosti. Výsledok bude oznámený po ukončení procesu pre všetkých kandidátov vo výbore JURI. V súlade s rokovacím poriadkom EP potom JURI vydá písomné potvrdenie, že nikto z dezignovaných členov EK nemá konflikt záujmov v pridelenom portfóliu. Všetci navrhnutí kandidáti sa potom môžu zúčastniť na tzv. "grilovaní" - vypočutí pred konkrétnymi výbormi Európskeho parlamentu podľa ich prideleného portfólia.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)