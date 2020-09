Výbor EP pre zdravie chce spoločný postup krajín v boji proti nákaze

Brusel 2. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) v stredu vyhlásili, že členské krajiny EÚ potrebujú spoločný postup pri zavádzaní obmedzení proti šíreniu koronavírusu Sars-Cov-2. Zároveň by sa malo zabrániť tomu, aby členské štáty Únie označovali iné členské krajiny EÚ ako "červené zóny".



Poslanci z výboru ENVI rokovali v stredu s riaditeľkou Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Andreou Ammonovou, ktorá ich najskôr informovala o najnovšej situácii v súvislosti so šírením choroby COVID-19 v EÚ a s riešeniami, ktoré ponúka jej stredisko.



ECDC je odborná agentúra EÚ monitorujúca šírenie nákazy COVID-19, ktorá vydáva pravidelné epidemiologické aktualizácie a hodnotenie rizík.



Ammonová europoslancom pripomenula, že miera nových infekcií na úrovni celej EÚ za posledných päť týždňov stúpala a momentálne je na úrovni 46 infekcií na 100.000 obyvateľov za jeden týždeň. Ako však upozornila, medzi členskými krajinami sa epidemiologická situácie veľmi líši - od dvoch až do 176 prípadov na 100.000 obyvateľov týždenne. Podľa jej slov sa testovanie na COVID-19 v krajinách Únie pohybuje od 173 do 6000 osôb na 100.000 obyvateľov týždenne, čo má priamy vplyv na počet oznámených nových prípadov nákazy.



Zároveň informovala, že opätovné nakazenie sa pacientov, ktorí COVID-19 už prekonali, je veľmi zriedkavé a má miernejšie príznaky.



Viacero europoslancov počas následnej rozpravy zdôraznilo potrebu dosiahnuť spoločný prístup členských krajín EÚ pri obmedzovaní šírenia nákazy COVID-19, čo by malo nahradiť súčasnú tendenciu mnohých členských štátov označovať iné krajiny Únie ako červené zóny a zatvárať svoje hranice.



Poslanci z ENVI vyjadrili poľutovanie nad tým, že ešte stále nebol zavedený spoločný spôsob počítania nových prípadov nákazy na COVID-19 alebo spoločný spôsob testovania. Každá členská krajina sa bez koordinácie s inými členmi EÚ riadi odporúčaniami svojich vlastných vedeckých a zdravotníckych orgánov.



Na túto skutočnosť upozornila aj šéfka ECDC, podľa ktorej je harmonizácia testovacích postupov a oznamovania nových prípadov nákazy kľúčom k dosiahnutiu lepších a porovnateľnejších údajov o úrovniach infekcie v Európe.



Ammonová privítala návrhy na rozšírenie mandátu ECDC aj na vydávanie odporúčaní, ktoré sú v súčasnosti iba v kompetencii členských štátov, ako aj návrhy na zvýšenie rozpočtu pre túto agentúru.



Predseda výboru ENVI, francúzsky liberálny europoslanec Pascal Canfin v tejto súvislosti informoval, že na budúci pondelok (7.9.) sa uskutoční diskusia s predstaviteľmi Európskej komisie o vakcínach proti COVID-19.