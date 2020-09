Výbor EP prijal tzv. Šimečkovu správu o ochrane právneho štátu v EÚ

Brusel 22. septembra (TASR) - Členovia Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody (LIBE) v utorok veľkou väčšinou hlasov prijali takzvanú "Šimečkovu správu" o ochrane právneho štátu v Európskej únii.



Slovenský europoslanec Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) v tlačovej správe pre médiá uviedol, že jej podstatou je nástroj na objektívne a pravidelné hodnotenie stavu demokracie a právneho štátu vo všetkých členských krajinách EÚ.



"Je to dôkaz, že aj poslanec z malej členskej krajiny môže určovať agendu v tak zásadnej a politicky citlivej otázke, ako je ochrana právneho štátu," uviedol Šimečka, ktorý je autorom návrhu.



Poslanec, ktorý je v Európskom parlamente podpredsedom liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE), spresnil, že podstatou ním pripravenej správy je nástroj na objektívne a pravidelné hodnotenie stavu demokracie a právneho štátu vo všetkých členských krajinách EÚ.



"Tento nástroj by umožnil odobratie kontroly nad rozdeľovaním európskych peňazí pre tie štáty, ktoré by v hodnotení neobstáli, lebo systematicky pošliapavajú princípy právneho štátu a demokracie," konštatoval Šimečka.



Podľa neho je dôležité si uvedomiť, že pri eurofondoch ide aj o peniaze slovenských daňových poplatníkov. Pripomenul, že existujú veľmi konkrétne podozrenia, že maďarský premiér Viktor Orbán prerozdeľuje obrovské eurofondové zákazky medzi svojich blízkych ľudí.



"Urobím všetko pre to, aby sa podobné situácie neopakovali. A verím, že toto úsilie podporí aj slovenská vláda, ktorá vznikla na étose boja proti korupcii," uviedol Šimečka.



Po tom, ako jeho správu vo výbore LIBE podporilo 51 poslancov a 14 bolo proti, bude o nej začiatkom októbra hlasovať plénum Európskeho parlamentu. V prípade schválenia správy sa začne proces vyjednávaní s Európskou komisiou a Radou EÚ (členské štáty).



"Bude to ešte náročné a na dlho, ale som presvedčený, že tento boj má zmysel. Ide o otázku prežitia demokratickej EÚ," myslí si Šimečka.



Tieňovým spravodajcom za frakciu Európskej ľudovej strany (EPP) bol slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu-OD).



Podľa Ivana Štefanca (KDH), ktorý je vedúcim slovenskej delegácie EPP v europarlamente, vytvorenie európskeho mechanizmu pre garantovanie dodržiavania právneho štátu pomôže tejto inštitúcii pri monitorovaní situácií, keď vlády členských krajín zneužívajú svoju moc voči občanom, novinárom a nezávislým inštitúciám.



"Tak, ako je našou povinnosťou kontrolovať nakladanie s európskymi financiami, musíme opäť začať kontrolovať aj stav právneho štátu. Príklady Poľska, Maďarska, ale aj Slovenska ukazujú, že ak po spravodlivosti nezačne volať vonkajšia entita, občania ju už často nie sú schopní doma dosiahnuť," uviedol Štefanec a dodal, že právny štát a právo na spravodlivé zaobchádzanie sú jedným zo základných pilierov európskej spolupráce. "Osobitne vítam, že sa spustí pravidelné monitorovanie stavu právneho štátu v jednotlivých členských krajinách a budeme tak mať v rukách dáta, ktoré môžeme porovnávať a vyhodnocovať," dodal Štefanec.



