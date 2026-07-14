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Výbor EP žiada režim pre mládež bez reklamy na sociálnych médiách
Medzi funkcie, ktoré EÚ považuje za návykové, patria napríklad automatické prehrávanie videí, push notifikácie či vysoko personalizované odporúčacie algoritmy.
Autor TASR
Brusel 14. júla (TASR) - Poslanci z Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre kultúru a vzdelávanie (CULT) v utorok v Bruseli vyzvali na zavedenie „režimu pre mládež“ na sociálnych médiách, ktorý by obmedzil návykové funkcie a zakázal cielenú reklamu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Zodpovednosť za bezpečnosť detí a dospievajúcich musí v prvom rade niesť ten, kto digitálne platformy navrhuje a prevádzkuje,“ uviedol europoslanec Sandro Ruotolo. Jeho správu výbor CULT schválil pomerom hlasov 17 za, traja poslanci boli proti a štyria sa zdržali hlasovania. Plénum EP bude o správe hlasovať na plenárnom zasadnutí v septembri.
Medzi funkcie, ktoré EÚ považuje za návykové, patria napríklad automatické prehrávanie videí, push notifikácie či vysoko personalizované odporúčacie algoritmy.
Europoslanci zároveň vyzvali na prijatie celoeurópskeho kódexu správania pre influencerov a vytvorenie jednotnej definície influencer marketingu. Žiadajú tiež väčšiu transparentnosť fungovania sociálnych sietí. Podľa nich netransparentné algoritmy a moderovanie obsahu sťažujú mladým používateľom pochopiť, prečo sa im určitý obsah zobrazuje, potláča alebo odstraňuje.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok vyhlásila, že podporuje obmedzenie prístupu detí mladších ako 13 rokov na digitálne platformy vrátane sociálnych sietí. Oznámila, že EK po letnej prestávke predstaví príslušný legislatívny návrh. Jej vyhlásenie prišlo po tom, ako jej odborná skupina zložená z lekárov, akademikov, zástupcov mládeže a rodičov predložila správu o ochrane detí na internete spolu s odporúčaniami.
Viaceré členské štáty EÚ zároveň pripravujú alebo už zavádzajú vekové obmedzenia pre používanie sociálnych sietí. Grécko chce od roku 2027 zakázať ich používanie deťom mladším ako 15 rokov. Francúzsko, Španielsko, Dánsko, Česká republika a Rakúsko už podobné opatrenia prijali alebo ich zavádzajú.
Akékoľvek celoeurópske vekové obmedzenia pre platformy ako TikTok, Instagram či Snapchat si však pravdepodobne vyžiadajú legislatívu na úrovni EÚ. EK je totiž zodpovedná za presadzovanie pravidiel pre digitálne platformy a vnútroštátne právne predpisy musia byť v súlade s právom Únie.
„Zodpovednosť za bezpečnosť detí a dospievajúcich musí v prvom rade niesť ten, kto digitálne platformy navrhuje a prevádzkuje,“ uviedol europoslanec Sandro Ruotolo. Jeho správu výbor CULT schválil pomerom hlasov 17 za, traja poslanci boli proti a štyria sa zdržali hlasovania. Plénum EP bude o správe hlasovať na plenárnom zasadnutí v septembri.
Medzi funkcie, ktoré EÚ považuje za návykové, patria napríklad automatické prehrávanie videí, push notifikácie či vysoko personalizované odporúčacie algoritmy.
Europoslanci zároveň vyzvali na prijatie celoeurópskeho kódexu správania pre influencerov a vytvorenie jednotnej definície influencer marketingu. Žiadajú tiež väčšiu transparentnosť fungovania sociálnych sietí. Podľa nich netransparentné algoritmy a moderovanie obsahu sťažujú mladým používateľom pochopiť, prečo sa im určitý obsah zobrazuje, potláča alebo odstraňuje.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok vyhlásila, že podporuje obmedzenie prístupu detí mladších ako 13 rokov na digitálne platformy vrátane sociálnych sietí. Oznámila, že EK po letnej prestávke predstaví príslušný legislatívny návrh. Jej vyhlásenie prišlo po tom, ako jej odborná skupina zložená z lekárov, akademikov, zástupcov mládeže a rodičov predložila správu o ochrane detí na internete spolu s odporúčaniami.
Viaceré členské štáty EÚ zároveň pripravujú alebo už zavádzajú vekové obmedzenia pre používanie sociálnych sietí. Grécko chce od roku 2027 zakázať ich používanie deťom mladším ako 15 rokov. Francúzsko, Španielsko, Dánsko, Česká republika a Rakúsko už podobné opatrenia prijali alebo ich zavádzajú.
Akékoľvek celoeurópske vekové obmedzenia pre platformy ako TikTok, Instagram či Snapchat si však pravdepodobne vyžiadajú legislatívu na úrovni EÚ. EK je totiž zodpovedná za presadzovanie pravidiel pre digitálne platformy a vnútroštátne právne predpisy musia byť v súlade s právom Únie.