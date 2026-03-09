< sekcia Zahraničie
Výbor europarlamentu podporil sprísnenie migračnej politiky
Hoci počet príchodov migrantov do EÚ v roku 2025 klesol, v Bruseli sa pozornosť presunula na zlepšenie systému návratov.
Autor TASR
Štrasburg 9. marca (TASR) - Europoslanci z Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) v pondelok v Štrasburgu prijali svoju pozíciu k navrhovaným zmenám v systéme návratov pre neúspešných žiadateľov o azyl z tretích krajín. Podporili aj zriadenie takzvaných návratových centier mimo Európskej únie. Informuje o tom TASR.
Za návrh hlasovalo 41 členov výboru, proti bolo 32 a jeden sa zdržal hlasovania. O stanovisku Európskeho parlamentu by mohlo celé plénum hlasovať už vo štvrtok. Po jeho schválení začnú europoslanci a zástupcovia členských štátov rokovať o konečnej podobe legislatívy. Krajiny EÚ prijali svoju pozíciu k návrhu už v decembri.
Stredopravicoví a krajne pravicoví europoslanci dosiahli na poslednú chvíľu dohodu, ktorá obišla snahu centristov presadiť kompromisnú verziu textu, napísala agentúra AFP.
Reforma by umožnila zriadiť centrá mimo územia EÚ, do ktorých by boli presúvaní migranti so zamietnutou žiadosťou o azyl. Zároveň počíta s prísnejšími sankciami vrátane zadržania pre osoby, ktoré odmietnu opustiť územie EÚ.
Hoci počet príchodov migrantov do EÚ v roku 2025 klesol, v Bruseli sa pozornosť presunula na zlepšenie systému návratov. V súčasnosti sa totiž do krajiny pôvodu vracia približne len 20 percent osôb, ktorým bolo nariadené opustiť územie EÚ.
Opatrenia, ktoré minulý rok navrhla Európska komisia, kritizujú mimovládne organizácie vrátane Amnesty International. Podľa nich predstavujú „vážne riziká systematického porušovania ľudských práv“.
Niektoré členské štáty vrátane Francúzska a Španielska vyjadrili pochybnosti o účinnosti návratových centier. Nemecko, Rakúsko či štáty severnej Európy dúfajú, že budú pôsobiť ako odstrašujúci faktor a odradia migrantov od pokusov dostať sa do EÚ.
