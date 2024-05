Výbor gruzínskeho parlamentu odobril sporný zákon za 67 sekúnd

Tbilisi 13. mája (TASR) - Ústavnoprávny výbor gruzínskeho parlamentu potreboval v pondelok iba 67 sekúnd na to, aby posúdil a v treťom čítaní aj schválil kontroverzný zákon o transparentnosti zahraničného vplyvu, ktorý v Gruzínsku vyvoláva masové protesty. Informovala o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) a agentúra DPA.



RFE/RL tvrdí, že opozičným poslancom polícia istý čas znemožňovala vstup do budovy parlamentu, preto sa na hlasovaní nestihli zúčastniť.



Rýchlosť prerokúvania a hlasovania zdôvodnil predseda výboru Anri Ochanašvili tým, že tretie čítanie obsahuje iba redakčné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Poslanci vládnej strany Gruzínsky sen nemali k nemu žiadne pripomienky a otázky.



Pred parlamentom a v jeho okolí sa v pondelok počas dňa opäť konalo niekoľko protestných zhromaždení proti schvaľovanému zákonu, ktorý je pre svoju podobnosť so zákonom o tzv. zahraničných agentoch platným v Ruskej federácii označovaný v Gruzínsku za ruský.



Občianske protesty podporujú aj tisícky študentov z 30 gruzínskych univerzít a vysokých škôl.



Napriek pouličným protestom i kritike a varovaniam Európskej únie má vládna strana Gruzínsky sen v utorok v pláne posúdiť a v treťom čítaní schváliť návrh zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu na plenárnej schôdzi.



Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová avizovala, že zákon bude v prípade schválenia vetovať. Gruzínsky sen má však v parlamente dostatok hlasov na prelomenie jej veta.



Na základe navrhovaného zákona o tzv. vonkajšom vplyve by sa musela každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia zaregistrovať ako "organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti", Ak na svoje financovanie získa viac než 20 percent zo zahraničia.



Vládnuca strana návrh obhajuje s tým, že cieľom je zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych organizácií. Legislatívu sa pritom snažila zaviesť už vlani, pre masové protesty ju však z rokovania parlamentu stiahla.