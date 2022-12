Výbor Kongresu asi odporučí obviniť Trumpa z troch trestných činov

Washington 17. decembra (TASR) - Výbor amerického Kongresu, vyšetrujúci okolnosti útoku na washingtonský Kapitol zo 6. januára 2021, zvažuje odporučiť ministerstvu spravodlivosti stíhanie bývalého prezidenta Donalda Trumpa vo veci trestného činu vzbury, ako aj v dvoch ďalších bodoch obžaloby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Okrem vzbury, ktorej cieľom bolo zvrhnúť vládu, výbor tiež zvažuje odporučiť prokurátorom, aby Trumpa stíhali vo veci marenia úradného výkonu a sprisahania s cieľom podviesť Spojené štáty, dve osoby oboznámené so záležitosťou to uviedli pre agentúru AP pod podmienkou anonymity.



Rokovanie výboru trvalo v piatok dlho do noci a nebol zverejnený žiadny oficiálny výstup o tom, ktoré konkrétne obvinenia výbor nakoniec postúpi ministerstvu spravodlivosti. Výbor sa má opäť stretnúť v pondelok popoludní, kedy majú byť zverejnené jeho odporúčania.



Podpredsedníčka výboru Liz Cheneyová už niekoľko mesiacov naznačovala, že ministerstvu spravodlivosti pošlú odporúčania na trestné stíhanie na základe rozsiahlych dôkazov, ktoré deväťčlenný výbor zhromaždil od svojho založenia v júli 2021.



Predseda výboru Bennie Thompson minulý týždeň podrobne opísal možné odporúčania pre ministerstvo spravodlivosti, ktoré zahŕňajú stíhanie pre trestné činy i porušenia etiky, právne pochybenia a porušenia pravidiel financovania kampane.



Rozhodnutie, či budú odporúčania výboru následne postúpené na trestné stíhanie, je na federálnych prokurátoroch. Hoci odporúčania výboru nemajú žiadnu právnu váhu, zvýšili by politický tlak na ministerstvo spravodlivosti pri prešetrovaní Trumpových krokov.



"Najzávažnejším prečinom z ústavného hľadiska je pokus o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb a obídenie ústavného poriadku," povedal novinárom minulý týždeň člen výboru Jamie Raskin.