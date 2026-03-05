< sekcia Zahraničie
Výbor Kongresu USA si predvolá Pam Bondiovú pre Epsteinové spisy
Rozhodnutie výboru zaväzuje Bondiovú, aby sa dostavila na vypočutie za zatvorenými dverami a odpovedala na otázky.
Autor TASR
Washington 5. marca (TASR) - Výbor Snemovne reprezentantov amerického Kongresu hlasoval za predvolanie generálnej prokurátorky (a súčasne ministerky spravodlivosti) Pam Bondiovej, aby sa podrobila vypočúvaniu v prípade zverejnenia spisov, ktoré súvisia s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. V stredu večer o tom informovali americké médiá, píše TASR podľa agentúry DPA.
Rozhodnutie výboru zaväzuje Bondiovú, aby sa dostavila na vypočutie za zatvorenými dverami a odpovedala na otázky. Zverejnenie Epsteinových spisov nebolo dobrovoľné rozhodnutie ministerstva spravodlivosti, ale vyplýva zo špecifického zákona - Epstein Files Transparency Act. Snemovňa reprezentantov ho prijala v pomere 427:1, keď proti hlasoval iba Clay Higgins, republikán z Louisiany. Senát schválil zákon jednomyseľne.
Následné nakladanie s miliónmi zverejnených dokumentov však vyvolalo kritiku. Podľa nej nie sú obete dostatočne chránené a navyše niektoré citlivé dokumenty už nie sú verejne prístupné. Denník The Wall Street Journal a stanica CBS News zistili, že do konca februára odstránili aspoň dočasne viac ako 47.000 súborov.
Medzi nimi sú údajne aj záznamy z rozhovoru Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) z roku 2019 so ženou, ktorá uviedla, že ju Epstein v 80. rokoch ako maloletú zneužíval. Obvinila tiež amerického prezidenta Donalda Trumpa zo sexuálneho obťažovania.
Bondiová už obhajovala vo februári spôsob nakladania s Epsteinovými spismi. Uznala niektoré chyby s tým, že mená časti obetí sa dostali na verejnosť neúmyselne a po nahlásení problému ich odstránili.
Americké ministerstvo spravodlivosti začalo zverejňovať dokumenty súvisiace s Epsteinom od polovice decembra minulého roku, čo v mnohých krajinách spôsobilo kedysi vplyvným politikom a podnikateľom značné problémy.
Epstein dlhodobo prevádzkoval sieť zneužívania maloletých a prostitúcie, za čo bol v roku 2008 na Floride odsúdený. V roku 2019 ho 6. júla zatkli druhýkrát po prílete z Paríža a 10. augusta zomrel vo väzbe v newyorskej väznici. Oficiálne išlo o samovraždu obesením - o tejto verzii však panujú pochybnosti pre jeho väzby na vplyvných ľudí a vážne pochybenia väzenského personálu.
