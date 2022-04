Výbor upozornil na zneužívanie sexuálnych obrázkov vytvorených deťmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 8. apríla (TASR) - Reakcia na výrazný nárast šírenia sexuálnych obrázkov a videí, ktoré si deti sami vytvorili, je predmetom monitorovacej správy, ktorú v piatok pre Radu Európy (RE) predložil Výbor Lanzarote, informuje spravodajca TASR.Výbor Lanzarote je skratka pre Dohovor RE o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním.Správa, ktorú experti výboru vydali v piatok v Ríme, sa týka 43 európskych štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru o ochrane detí (vrátane Slovenska), a zdôrazňuje spôsoby, ako zlepšiť súčasný právny rámec, predchádzať tejto forme sexuálneho vykorisťovania detí a trestne ho stíhať a zároveň zlepšiť ochranu maloletých obetí.Po prvýkrát sa do monitorovacieho procesu zapojili aj deti. Správa odráža názory viac ako 300 detí z desiatich európskych štátov.RE pripomenula, že už v roku 2017, keď sa začalo prvé monitorovacie kolo, bolo zneužívanie sexuálnych materiálov, ktoré si deti samé vytvorili, vnímané ako vážne riziko. V rokoch 2019 – 2020 bol podľa údajov Internet Watch Foundation zaznamenaný 77-percentný nárast zneužívania materiálov so sexuálnym obsahom, ktoré si deti samé vytvorili. Pandémia ochorenia COVID-19 s obmedzeniami pohybu situáciu zhoršila.Správa Výboru Lanzarote podporila používanie termínunamiesto výrazu "detská pornografia", čo môže byť zavádzajúce a v niektorých prípadoch narúšať úsilie o stíhanie tejto činnosti.Podľa výboru by deti nemali byť stíhané za držbu alebo zdieľanie vlastných sexuálnych obrázkov alebo videí, ak je držanie alebo zdieľanie takéhoto materiálu dobrovoľné a je určené len na súkromné použitie. Ak sa materiál šíri bez súhlasu dieťaťa, ktoré je na ňom vyobrazené, alebo sa týka iných detí, prioritu by mali mať výchovné a iné opatrenia zamerané na podporu detí pri skúmaní ich sexuálneho vývoja.Experti odporúčajú vytvorenie osobitného trestného stíhania na riešenie sexuálneho vydierania detí a na zaistenie účinného vyšetrovania a stíhania tohto trestného činu, ako aj iných sexuálnych trestných činov na deťoch cez informačné technológie. Ak je to vhodné, mali by byť povolené utajené operácie (takmer dve tretiny krajín dohovoru to nepovoľujú) a orgány zodpovedné za identifikáciu maloletých obetí by mali mať k dispozícii dostatočné zdroje a najmodernejšie technológie. Spolupráca medzi zmluvnými štátmi by mala v prípade potreby zahŕňať aj poskytovanie vzájomného prístupu k databázam.