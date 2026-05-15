Výbor ministrov Rady Európy prijal výklad dohovoru o ľudských právach
Autor TASR
Kišiňov 15. mája (TASR) - Výbor ministrov Rady Európy (RE) prijal v piatok na výročnom zasadnutí v Moldavsku nový výklad Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý by mal uľahčiť niektoré deportácie migrantov. Podľa kritikov zmena oslabí ochranu ľudských práv, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Vyhlásenie reaguje na sťažnosti viacerých členských štátov, že im Európsky súd pre ľudské práva zabránil vyhostiť cudzincov odsúdených za trestné činy či neúspešných žiadateľov o azyl. Výklad upravuje práva v článku tri a v článku osem dohovoru, ktoré sa týkajú ochrany pred mučením a neľudským i ponižujúcim zaobchádzaním, ako aj práva na súkromný a rodinný život. Schvaľuje napríklad spoluprácu s tretími krajinami v oblasti prisťahovalectva, a to aj pri „návratových centrách“, pokiaľ krajiny dodržiavajú dohovor o ľudských právach.
Zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania je naďalej absolútny, avšak „posúdenie najnižšej miery závažnosti zlého zaobchádzania, ktoré predstavuje neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie či trestanie, je relatívne a závisí od všetkých okolností daného prípadu“, ozrejmili ministri vo vyhlásení.
Profesorka ľudských práv a medzinárodného práva na University College London Veronika Fikfaková uviedla, že nová interpretácia článku tri predstavuje významný posun a oslabí ochranu pred mučením.
„Hovorí sa v ňom, že (zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania) je absolútny, ale potom sa používajú slová, ktoré ponúkajú relatívny výklad, čo je však v rozpore s podstatou článku tri - absolútne právo nemôže obsahovať prvky relativity,“ podčiarkla.
Článok osem podľa interpretácie uvádza, že štáty môžu vyhostiť cudzincov napriek ich právu na súkromný a rodinný život, pokiaľ to vyvažujú legitímne dôvody, ako napríklad národná bezpečnosť. Európsky súd pre ľudské práva by tak musel mať vážne dôvody, aby mohol zrušiť rozhodnutie krajiny.
Generálny tajomník Rady Európy Alain Berset privítal vyhlásenie, pričom poukázal na to, že poslúži RE, národným orgánom a vnútroštátnym súdom. „Podarilo sa nám zjednotiť krajiny v Európe s rôznymi názormi a skúsenosťami, aby zaujali jednotný postoj k tomu, aby systém fungoval čo najlepšie, najmä v náročnom kontexte migrácie,“ dodal.
Rada Európy, ktorá má 46 členov, vznikla po druhej svetovej vojne s cieľom chrániť ľudské práva a právny štát.
