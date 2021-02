Výbor ministrov RE si pripomenul 7. výročie nelegálnej anexie Krymu

Brusel/Štrasburg 26. februára (TASR) - Výbor ministrov Rady Európy (RE) v piatok opätovne potvrdil jednoznačnú a neochvejnú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. V správe pre médiá to uviedol predsedu Výboru ministrov RE a šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas.



Maas pripomenul, že pred siedmimi rokmi Ruská federácia nezákonne anektovala Krymskú autonómnu republiku a mesto Sevastopol a začal sa vojenský konflikt na východe Ukrajiny.



"Vo funkcii predsedu Výboru ministrov Rady Európy by som rád pripomenul odsúdenie nezákonnej anexie, ktorá predstavuje porušenie medzinárodného práva, a znovu potvrdil jednoznačnú a neochvejnú podporu výboru pre nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc," uviedol Maas.



Zároveň zdôraznil potrebu kompletného plnenia minských dohôd a záverov parížskeho summitu z decembra 2019 s cieľom ukončiť vojenský konflikt na Donbase.



Maas spresnil, že Výbor ministrov je znepokojený situáciou v oblasti ľudských práv na Krymskom polostrove, ktorá sa od nezákonnej anexie výrazne zhoršila.



"Berúc do úvahy rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva zo 14. januára 2021 týkajúce sa Krymu, vyzývam Rusko, aby plne dodržiavalo medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné normy v oblasti ľudských práv, a to aj prostredníctvom neobmedzeného prístupu regionálnych a medzinárodných mechanizmov monitorovania ľudských práv a mimovládnych organizácií pre ľudské práva na Krym a do Sevastopola," uviedol nemecký diplomat.



Nemecko prebralo polročné predsedníctvo vo Výbore ministrov Rady Európy v novembri 2020 a bude ho zastávať do polovice mája tohto roku. Výbor ministrov je rozhodovacím orgánom Rady Európy. Tvoria ho ministri zahraničných vecí členských štátov alebo ich stáli diplomatickí zástupcovia v Štrasburgu. Výbor ministrov rozhoduje o politike Rady Európy a schvaľuje jej rozpočet a program činnosti.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)