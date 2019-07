Výbor ministrov RE umožnil EÚ získať štatút pozorovateľa v GRECO

Skupina štátov proti korupcii ako orgán Rady Európy vznikla v roku 1999 so zámerom dohliadať na dodržiavanie protikorupčných štandardov organizácie jej členskými štátmi.

Brusel/Štrasburg 10. júla (TASR) - Výbor ministrov Rady Európy (RE), politický orgán, v ktorom má zastúpenie všetkých 47 členských štátov tejto paneurópskej organizácie, schválil v stredu požiadavku Európskej únie stať sa pozorovateľom v Skupine štátov proti korupcii (GRECO).



Skupina štátov proti korupcii ako orgán Rady Európy vznikla v roku 1999 so zámerom dohliadať na dodržiavanie protikorupčných štandardov organizácie jej členskými štátmi. Jej cieľom je zlepšiť schopnosť členských krajín RE bojovať proti korupcii monitorovaním ich dodržiavania protikorupčných noriem. GRECO pomáha krajinám identifikovať nedostatky v národných protikorupčných politikách, čo má podnietiť potrebné legislatívne, inštitucionálne a praktické reformy. Do skupiny GRECO patria okrem 47 členských štátov Rady Európy aj Bielorusko a Spojené štáty americké.



Generálny tajomník RE Thorbjörn Jagland privítal rozhodnutie Výboru ministrov a v správe pre médiá uviedol, že ide o ďalší príklad dobrej spolupráce medzi Európskou úniou a Radou Európy. "Spolupracujúc pri ochrane právneho štátu a prevencii proti korupcii, naše kroky budú oveľa účinnejšie a budú mať väčší vplyv," opísal situáciu Jagland.



Podľa slov prvého podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa účasť EÚ ako pozorovateľa v skupine GRECO ešte viac zblíži Úniu a Radu Európy a podporí ich spoločné úsilie o posilnenie právneho štátu a boj proti korupcii v Európe. "Je vhodné, že sa tak stalo v roku, v ktorom GRECO oslavuje svoje 20. výročie," skonštatoval Timmermans.



Iohannis kritizoval vládu pre správu GRECO o korupcii v krajine

Rumunský prezident Klaus Iohannis v stredu vyhlásil, že vláda v Bukurešti ignoruje vôľu občanov tým, že neimplementuje protikorupčné opatrenia odporúčané Skupinou štátov proti korupcii pri Rade Európy (GRECO). Informovala o tom agentúra AP.



Podľa prezidentových slov je "extrémne znepokojujúce" to, že krajina je aj naďalej pod drobnohľadom európskych inštitúcií.



GRECO v utorok zverejnila správu, podľa ktorej Bukurešť splnila v dostatočnej miere len štyri z 12 odporúčaní, ktorých cieľom je zefektívnenie boja proti korupcii medzi poslancami, sudcami a prokurátormi. Tri ďalšie odporúčania sa Rumunsku podarilo realizovať čiastočne.



Iohannis, ktorý je bývalým lídrom opozičnej Národnej liberálnej strany (PNL), vyhlásil, že vládnuca koalícia rumunskej premiérky Viorice Dancilaovej zo Sociálnodemokratickej strany (PSD) "dostala opäť červenú kartu" za "škody, ktoré spôsobila svojimi zmenami právneho systému a trestného práva".



Ako pripomína agentúra AP, Rumunsko čelí medzinárodnej kritike pre zmeny zákonov, ktoré podrývajú mechanizmy boja proti korupcii.